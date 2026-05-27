कर्नाटक में अगले दो दिन में सत्ता परिवर्तन की तेज होती अटकलों के बीच कांग्रेस विधायक आर. वी. देशपांडे ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अगले 24 घंटे के दौरान सिद्धारमैया इस्तीफा दे सकते हैं. किसी कांग्रेस नेता का इस तरह का ये पहला बयान है. उन्होंने कहा, 'मुख्यमंत्री ने पहले ही इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है और वह कल (28 मई 2026) को इस्तीफा दे सकते हैं. विधायक चाहते थे कि वह अपने पद पर बने रहें, लेकिन उन्होंने (मुख्यमंत्री ने) कहा कि मैंने आलाकमान को जुबान दी है. अब आलाकमान ही तय करेगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा.'

सिद्धारमैया से मिले कर्नाटक के मंत्री एचके पाटिल

CM सिद्धारमैया से मुलाकात के बाद कर्नाटक के मंत्री एचके पाटिल ने कहा, 'हमने अपनी चिंताएं जाहिर कीं, लेकिन वे चुप रहे. हम दोबारा मिल सकते हैं.' कर्नाटक के लोक निर्माण विभाग (PWD) मंत्री सतीश जारकीहोली ने कहा, 'कल CM की नाश्ते पर होने वाली बैठक के बाद सब कुछ सामने आ जाएगा. वह सिर्फ यही बताएंगे कि क्या चर्चा हुई और आगे उनकी क्या योजना है. तब तक, हमें बस इंतजार करना होगा, क्योंकि आधिकारिक तौर पर अभी किसी को कुछ भी पता नहीं है.'

#WATCH | Bengaluru | Congress MLA R. V. Deshpande says, "The Chief Minister has already decided to resign and he may resign tomorrow. MLAs wanted him to continue, but he said that I have given my word to the high command...The high command will decide who the next chief minister… pic.twitter.com/5oN901H4oY — ANI (@ANI) May 27, 2026

कुछ ही दिनों में होंगे फैसले: कांग्रेस सांसद नसीर हुसैन

कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कहा, 'दिल्ली की बैठक में बहुत विस्तार से चर्चा हुई. हमारे यहां राज्यसभा चुनाव और परिषद चुनाव होने वाले हैं. हम राज्यपाल के माध्यम से परिषद के लिए पांच लोगों को नामित भी करते हैं. मंत्रिमंडल में फेरबदल पर भी चर्चा हुई... हम कुछ ही दिनों में कुछ फैसले लेने वाले हैं... हमें क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, जिला प्रतिनिधित्व, जाति और समुदाय, इन सभी बातों को ध्यान में रखना होगा. वहां इन सभी विषयों पर चर्चा हुई. शायद एक-दो दिनों में, जैसे ही हम बदलाव करेंगे, आपको उन फैसलों के बारे में सूचित कर दिया जाएगा.'

सिद्धारमैया ने राज्यपाल से मुलाकात के लिए मांगा समय

कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन की अटकलों को और हवा मिल गई जब मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत से 28 मई को मिलने का समय मांगा है. न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक यह अटकलें जोर पकड़ रही हैं कि सिद्धरमैया गुरुवार (28 मई 2026) को इस्तीफा दे सकते हैं, जिससे उनके उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार के कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो जाएगा.

कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार सिद्धरमैया राज्यपाल गहलोत को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं. कांग्रेस आलाकमान राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सिद्धरमैया और शिवकुमार के साथ घंटों चर्चा की और उनसे अलग-अलग भी मुलाकात की.

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