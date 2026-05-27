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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरLow Water Farming: कितना भी पड़े सूखा ये फसलें नहीं होंगी टस से मस, कम पानी में देती हैं खूब पैदावार

Low Water Farming: कितना भी पड़े सूखा ये फसलें नहीं होंगी टस से मस, कम पानी में देती हैं खूब पैदावार

Low Water Farming: कम पानी और सूखे में भी शानदार पैदावार देने वाली फसलें और पेड़ किसानों के लिए बन रहे फायदे का सौदा. जानिए कौन-सी खेती कम खर्च में ज्यादा मुनाफा दे सकती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 27 May 2026 10:15 AM (IST)
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Low Water Farming:  तेज धूप, सूखी जमीन और पानी की कमी का असर अब खेती पर साफ दिखाई देने लगा है. ऐसे हालात में सबसे ज्यादा चिंता उन किसानों को होती है, जो ऐसी फसलें उगाते हैं जिन्हें ज्यादा पानी चाहिए होता है. लेकिन अब कई किसान ऐसे पेड़ों और फसलों की खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, जो सूखे जैसे मौसम में भी आसानी से टिके रहते हैं. कम पानी में तैयार होने वाले ये पेड़ किसानों के लिए राहत बन रहे हैं, क्योंकि इनमें खर्च कम लगता है और लंबे समय तक अच्छी कमाई भी होती है. खासकर नए किसानों के लिए ये खेती फायदे का अच्छा मौका मानी जा रही है. ऐसे में आइए जानते हैं उन पेड़ों और फसलों के बारे में, जो कम पानी में भी शानदार पैदावार देने के लिए जाने जाते हैं.

कम पानी में फल देने वाले पेड़ बन रहे पसंद

कम पानी में अच्छी खेती करने के लिए सहजन, नींबू, अनार और अमरूद जैसे पेड़ किसानों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं. इन पेड़ों को ज्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती और एक बार तैयार होने के बाद ये लंबे समय तक फल देते रहते हैं. वहीं खास बात यह है कि बाजार में इन फलों की मांग हमेशा बनी रहती है, जिससे किसानों को अच्छी कमाई हो जाती है. कई किसान अब पारंपरिक खेती छोड़कर बागवानी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें पानी की बचत के साथ मुनाफा भी ज्यादा मिलता है. सूखे इलाकों में भी ये पेड़ आसानी से उगाए जा सकते हैं.

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ड्रिप इरिगेशन से हो रही पानी की बचत

खेती में नई तकनीक भी किसानों की काफी मदद कर रही है. अब किसान ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीक अपना रहे हैं, जिसमें पानी सीधे पेड़ों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है. इससे पानी की बर्बादी कम होती है और पौधों को जरूरत के हिसाब से नमी मिलती रहती है. विशेषज्ञों का मानना है कि ड्रिप सिंचाई अपनाने से कम पानी में भी अच्छी पैदावार ली जा सकती है. यही वजह है कि कई राज्यों में किसान तेजी से इस तकनीक को अपना रहे हैं. इससे बिजली और सिंचाई का खर्च भी कम हो रहा है, जो किसानों के लिए राहत की बात है.

बदलते मौसम में किसानों का मजबूत सहारा

आज के समय में बदलते मौसम को देखते हुए कम पानी वाली खेती किसानों के लिए मजबूत सहारा बनती जा रही है. ऐसे पेड़ और फसलें न सिर्फ सूखे में टिके रहते हैं, बल्कि लंबे समय तक कमाई का जरिया भी बनते हैं. गांवों में कई किसान अब कम पानी में होने वाली खेती से बेहतर मुनाफा कमा रहे हैं और दूसरे किसानों को भी इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं. आने वाले समय में पानी की समस्या और बढ़ सकती है, इसलिए खेती में सही फसल और सही तकनीक चुनना बेहद जरूरी हो गया है. अगर किसान समझदारी से खेती करें, तो सूखे हालात में भी अच्छी आमदनी हासिल की जा सकती है.

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Published at : 27 May 2026 10:15 AM (IST)
Tags :
Drought Resistant Crops Low Water Farming High Yield Crops
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