फार्महाउस में कैसे कर सकते हैं अंगूर की खेती? इतने दिन में होने लगेगी बंपर कमाई

बेहतर पैदावार के लिए खेतों में ट्रेलिस सिस्टम यानी मचान विधि का इस्तेमाल करना सबसे आधुनिक और बेस्ट तरीका माना जाता है. लोहे के तारों और सीमेंट के खंभों के सहारे जब अंगूर की बेलें ऊपर की तरफ फैलती हैं तो उन्हें भरपूर हवा और रोशनी मिलती है. इससे फलों का साइज और उनकी चमक दोनों ही बहुत शानदार हो जाती है.