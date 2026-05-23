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फार्महाउस में कैसे कर सकते हैं अंगूर की खेती? इतने दिन में होने लगेगी बंपर कमाई
Grapes Cultivation Tips: फार्महाउस में मचान विधि और ड्रिप इरिगेशन जैसी आधुनिक तकनीकों से अंगूर की खेती कर बंपर मुनाफा कमाया जा सकता है. जिससे किसान अगले 25 सालों तक रेगुलर और मोटी कमाई कर सकते हैं.
फार्महाउस की खाली पड़ी जमीन से रेगुलर और तगड़ा रिटर्न पाने के लिए अंगूर की बागवानी एक बेहतरीन और बेहद टिकाऊ विकल्प मानी जाती है. अगर आप पारंपरिक फसलों के जाल से बाहर निकलकर कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं. तो अंगूर के बाग आपको मालामाल कर सकते हैं.
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Published at : 23 May 2026 03:56 PM (IST)
Tags :Agriculture Farming Grapes Farming Tips
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