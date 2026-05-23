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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरफार्महाउस में कैसे कर सकते हैं अंगूर की खेती? इतने दिन में होने लगेगी बंपर कमाई

फार्महाउस में कैसे कर सकते हैं अंगूर की खेती? इतने दिन में होने लगेगी बंपर कमाई

Grapes Cultivation Tips: फार्महाउस में मचान विधि और ड्रिप इरिगेशन जैसी आधुनिक तकनीकों से अंगूर की खेती कर बंपर मुनाफा कमाया जा सकता है. जिससे किसान अगले 25 सालों तक रेगुलर और मोटी कमाई कर सकते हैं.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 23 May 2026 03:56 PM (IST)
Grapes Cultivation Tips: फार्महाउस में मचान विधि और ड्रिप इरिगेशन जैसी आधुनिक तकनीकों से अंगूर की खेती कर बंपर मुनाफा कमाया जा सकता है. जिससे किसान अगले 25 सालों तक रेगुलर और मोटी कमाई कर सकते हैं.

फार्महाउस की खाली पड़ी जमीन से रेगुलर और तगड़ा रिटर्न पाने के लिए अंगूर की बागवानी एक बेहतरीन और बेहद टिकाऊ विकल्प मानी जाती है. अगर आप पारंपरिक फसलों के जाल से बाहर निकलकर कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं. तो अंगूर के बाग आपको मालामाल कर सकते हैं.

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अंगूर की खेती की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फार्महाउस की मिट्टी का टेस्ट करवाना होगा. अंगूर के बेहतर विकास के लिए अच्छी धूप और सूखी जलवायु के साथ-साथ ऐसी दोमट मिट्टी सबसे सही रहती है जिसमें जलभराव न हो. पानी को निकालने का सही इंतजाम होना इस खेती की पहली और सबसे जरूरी शर्त है.
अंगूर की खेती की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फार्महाउस की मिट्टी का टेस्ट करवाना होगा. अंगूर के बेहतर विकास के लिए अच्छी धूप और सूखी जलवायु के साथ-साथ ऐसी दोमट मिट्टी सबसे सही रहती है जिसमें जलभराव न हो. पानी को निकालने का सही इंतजाम होना इस खेती की पहली और सबसे जरूरी शर्त है.
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बेहतर पैदावार के लिए खेतों में ट्रेलिस सिस्टम यानी मचान विधि का इस्तेमाल करना सबसे आधुनिक और बेस्ट तरीका माना जाता है. लोहे के तारों और सीमेंट के खंभों के सहारे जब अंगूर की बेलें ऊपर की तरफ फैलती हैं तो उन्हें भरपूर हवा और रोशनी मिलती है. इससे फलों का साइज और उनकी चमक दोनों ही बहुत शानदार हो जाती है.
बेहतर पैदावार के लिए खेतों में ट्रेलिस सिस्टम यानी मचान विधि का इस्तेमाल करना सबसे आधुनिक और बेस्ट तरीका माना जाता है. लोहे के तारों और सीमेंट के खंभों के सहारे जब अंगूर की बेलें ऊपर की तरफ फैलती हैं तो उन्हें भरपूर हवा और रोशनी मिलती है. इससे फलों का साइज और उनकी चमक दोनों ही बहुत शानदार हो जाती है.
Published at : 23 May 2026 03:56 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Grapes Farming Tips

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