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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरतेज धूप और हीटवेव से फटने लगी लीची, इस आसान और स्मार्ट ट्रिक से बचाएं अपनी पूरी फसल

तेज धूप और हीटवेव से फटने लगी लीची, इस आसान और स्मार्ट ट्रिक से बचाएं अपनी पूरी फसल

Litchi Farming Tips: तेज धूप और हीटवेव के कारण लीची फटने की समस्या से बचने के लिए बागों में नमी बनाए रखना बेहद जरूरी है. तो साथ ही बोरॉन-कैल्शियम के स्प्रे से छिड़काव भी करें इससे फसल सुरक्षित रहेगी.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 24 May 2026 03:03 PM (IST)
Litchi Farming Tips: तेज धूप और हीटवेव के कारण लीची फटने की समस्या से बचने के लिए बागों में नमी बनाए रखना बेहद जरूरी है. तो साथ ही बोरॉन-कैल्शियम के स्प्रे से छिड़काव भी करें इससे फसल सुरक्षित रहेगी.

गर्मियों का सीजन आते ही पारा तेजी से चढ़ने लगा है और इसका सीधा असर लीची के बागों पर दिखने लगा है. तेज धूप और भयंकर हीटवेव के कारण लीची के फल फटने की समस्या बहुत तेजी से सामने आ रही है. इस वजह से किसानों की महीनों की मेहनत और बम्पर कमाई दोनों पर पानी फिरने का खतरा मंडराने लगा है.

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लीची के फल फटने की सबसे बड़ी वजह मिट्टी में नमी की अचानक कमी होना और हवा में बहुत ज्यादा ड्राइनेस का बढ़ जाना है. जब तेज गर्म हवाएं चलती हैं और पेड़ को सही मात्रा में पानी नहीं मिलता तो फलों की स्किन हार्ड हो जाती है. इसके बाद अचानक पानी मिलने पर अंदरूनी हिस्सा तेजी से बढ़ता है और छिलका फट जाता है.
लीची के फल फटने की सबसे बड़ी वजह मिट्टी में नमी की अचानक कमी होना और हवा में बहुत ज्यादा ड्राइनेस का बढ़ जाना है. जब तेज गर्म हवाएं चलती हैं और पेड़ को सही मात्रा में पानी नहीं मिलता तो फलों की स्किन हार्ड हो जाती है. इसके बाद अचानक पानी मिलने पर अंदरूनी हिस्सा तेजी से बढ़ता है और छिलका फट जाता है.
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इस समस्या से अपनी पूरी फसल को सुरक्षित रखने के लिए किसानों को तुरंत कुछ स्मार्ट और बेहद आसान तरीके अपनाने होंगे. सबसे पहला और जरूरी काम यह है कि बाग में नमी का लेवल बिल्कुल भी कम न होने दें. इसके लिए आपको सुबह और शाम के वक्त हल्की और रेगुलर सिंचाई का खास ध्यान रखना होगा.
इस समस्या से अपनी पूरी फसल को सुरक्षित रखने के लिए किसानों को तुरंत कुछ स्मार्ट और बेहद आसान तरीके अपनाने होंगे. सबसे पहला और जरूरी काम यह है कि बाग में नमी का लेवल बिल्कुल भी कम न होने दें. इसके लिए आपको सुबह और शाम के वक्त हल्की और रेगुलर सिंचाई का खास ध्यान रखना होगा.
Published at : 24 May 2026 03:03 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Litchi Litchi Farming

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