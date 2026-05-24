तेज धूप और हीटवेव से फटने लगी लीची, इस आसान और स्मार्ट ट्रिक से बचाएं अपनी पूरी फसल

लीची के फल फटने की सबसे बड़ी वजह मिट्टी में नमी की अचानक कमी होना और हवा में बहुत ज्यादा ड्राइनेस का बढ़ जाना है. जब तेज गर्म हवाएं चलती हैं और पेड़ को सही मात्रा में पानी नहीं मिलता तो फलों की स्किन हार्ड हो जाती है. इसके बाद अचानक पानी मिलने पर अंदरूनी हिस्सा तेजी से बढ़ता है और छिलका फट जाता है.