एक्सप्लोरर
तेज धूप और हीटवेव से फटने लगी लीची, इस आसान और स्मार्ट ट्रिक से बचाएं अपनी पूरी फसल
Litchi Farming Tips: तेज धूप और हीटवेव के कारण लीची फटने की समस्या से बचने के लिए बागों में नमी बनाए रखना बेहद जरूरी है. तो साथ ही बोरॉन-कैल्शियम के स्प्रे से छिड़काव भी करें इससे फसल सुरक्षित रहेगी.
गर्मियों का सीजन आते ही पारा तेजी से चढ़ने लगा है और इसका सीधा असर लीची के बागों पर दिखने लगा है. तेज धूप और भयंकर हीटवेव के कारण लीची के फल फटने की समस्या बहुत तेजी से सामने आ रही है. इस वजह से किसानों की महीनों की मेहनत और बम्पर कमाई दोनों पर पानी फिरने का खतरा मंडराने लगा है.
1/6
2/6
Published at : 24 May 2026 03:03 PM (IST)
Tags :Agriculture Farming Litchi Litchi Farming
एग्रीकल्चर
6 Photos
तेज धूप और हीटवेव से फटने लगी लीची, इस आसान और स्मार्ट ट्रिक से बचाएं अपनी पूरी फसल
एग्रीकल्चर
6 Photos
मल्टी लेयर फार्मिंग से किसान कर सकते हैं डबल कमाई, एक ही खेत में उगा सकते हैं 4-4 फसलें
एग्रीकल्चर
6 Photos
सोयाबीन से होगी दोगुनी कमाई! घर में लगा लें ये छोटा-सा सेटअप, हर महीने छापें लाखों रुपये
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
एग्रीकल्चर
काले शीशम की खेती चमकाएगी किसानों की किस्मत, लकड़ी और तेल की भारी डिमांड से होगी अंधाधुंध कमाई
एग्रीकल्चर
गांव में रहने वाले किसान हर महीने बचा सकते हैं 500 रुपये, 40 साल में हो जाएंगे 52 लाख
एग्रीकल्चर
बिना मिट्टी कैसे कर सकते हैं केसर की खेती, छोटे से कमरे से शुरू कर सकते हैं लाखों की कमाई
एग्रीकल्चर
फार्म हाउस में कैसे उगा सकते हैं चौसा आम, मार्केट में खूब रहती है डिमांड
Advertisement
जस्टिन एम. भरूचाcorporate lawyer
Opinion