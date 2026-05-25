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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरधान की नर्सरी के लिए कितना बीज और पानी चाहिए? जानें पूरा हिसाब

धान की नर्सरी के लिए कितना बीज और पानी चाहिए? जानें पूरा हिसाब

Rice Nursery Preparing Tips: धान की नर्सरी डालते समय होने वाली आम गलतियों से बचने के सटीक उपाय. बासमती और हाइब्रिड किस्मों के अनुसार बीज की सही मात्रा, सिंचाई का सही तरीका जानना जरूरी है.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 25 May 2026 05:56 PM (IST)
Rice Nursery Preparing Tips: धान की नर्सरी डालते समय होने वाली आम गलतियों से बचने के सटीक उपाय. बासमती और हाइब्रिड किस्मों के अनुसार बीज की सही मात्रा, सिंचाई का सही तरीका जानना जरूरी है.

धान के सीजन की शुरुआत होते ही सबसे पहला और जरूरी काम होता है नर्सरी तैयार करना. अगर आपकी नर्सरी मजबूत और हेल्दी होगी तभी आगे चलकर धान की बंपर पैदावार मिलेगी. बहुत से किसान भाई शुरुआत में ही कुछ छोटी-छोटी गलतियां कर बैठते हैं जिससे बाद में पूरी फसल पर बुरा असर पड़ता है.

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धान की नर्सरी डालते समय सबसे पहला ध्यान आपको सही समय का रखना चाहिए. आम तौर पर मई के आखिरी हफ्ते से लेकर जून के बीच का समय धान का बिचड़ा तैयार करने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है. इस समय मौसम में सही तापमान होने की वजह से बीज बहुत अच्छी तरह अंकुरित होते हैं.
धान की नर्सरी डालते समय सबसे पहला ध्यान आपको सही समय का रखना चाहिए. आम तौर पर मई के आखिरी हफ्ते से लेकर जून के बीच का समय धान का बिचड़ा तैयार करने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है. इस समय मौसम में सही तापमान होने की वजह से बीज बहुत अच्छी तरह अंकुरित होते हैं.
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अलग-अलग किस्मों के हिसाब से बीजों की मात्रा तय करना बेहद जरूरी है. अगर आप बासमती जैसी बारीक या सुगंधित किस्मों की खेती कर रहे हैं. तो एक एकड़ की रोपाई के लिए लगभग 15 से 20 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है. इस हिसाब को ध्यान में रखकर ही नर्सरी की तैयारी शुरू करें.
अलग-अलग किस्मों के हिसाब से बीजों की मात्रा तय करना बेहद जरूरी है. अगर आप बासमती जैसी बारीक या सुगंधित किस्मों की खेती कर रहे हैं. तो एक एकड़ की रोपाई के लिए लगभग 15 से 20 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है. इस हिसाब को ध्यान में रखकर ही नर्सरी की तैयारी शुरू करें.
Published at : 25 May 2026 05:51 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Rice Rice Farming Farming Tips

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