धान की नर्सरी के लिए कितना बीज और पानी चाहिए? जानें पूरा हिसाब

धान की नर्सरी डालते समय सबसे पहला ध्यान आपको सही समय का रखना चाहिए. आम तौर पर मई के आखिरी हफ्ते से लेकर जून के बीच का समय धान का बिचड़ा तैयार करने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है. इस समय मौसम में सही तापमान होने की वजह से बीज बहुत अच्छी तरह अंकुरित होते हैं.