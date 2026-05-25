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धान की नर्सरी के लिए कितना बीज और पानी चाहिए? जानें पूरा हिसाब
Rice Nursery Preparing Tips: धान की नर्सरी डालते समय होने वाली आम गलतियों से बचने के सटीक उपाय. बासमती और हाइब्रिड किस्मों के अनुसार बीज की सही मात्रा, सिंचाई का सही तरीका जानना जरूरी है.
धान के सीजन की शुरुआत होते ही सबसे पहला और जरूरी काम होता है नर्सरी तैयार करना. अगर आपकी नर्सरी मजबूत और हेल्दी होगी तभी आगे चलकर धान की बंपर पैदावार मिलेगी. बहुत से किसान भाई शुरुआत में ही कुछ छोटी-छोटी गलतियां कर बैठते हैं जिससे बाद में पूरी फसल पर बुरा असर पड़ता है.
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Published at : 25 May 2026 05:51 PM (IST)
Tags :Agriculture Rice Rice Farming Farming Tips
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