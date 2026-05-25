फार्म हाउस में कैसे उगा सकते हैं एलीफेंट मैंगो, 1.5 से 2 किलो होता है एक आम का वजन

इस विशालकाय आम को उगाने के लिए सबसे पहले आपको सही ग्राफ्टेड पौधों का चुनाव करना होगा. नर्सरी से हमेशा अच्छी क्वालिटी के कलमी पौधे ही लाएं. क्योंकि बीज से उगाए गए पेड़ों में इतना बड़ा फल आने में काफी लंबा वक्त लग जाता है. सही पौधे से ही आपको मनचाहा रिजल्ट मिल पाएगा.