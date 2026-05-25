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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरफार्म हाउस में कैसे उगा सकते हैं एलीफेंट मैंगो, 1.5 से 2 किलो होता है एक आम का वजन

फार्म हाउस में कैसे उगा सकते हैं एलीफेंट मैंगो, 1.5 से 2 किलो होता है एक आम का वजन

Elephant Mango Farming Tips: अपने फार्म हाउस में 2 किलो तक का विशालकाय एलीफेंट मैंगो उगाने का सबसे आसान और सही तरीका. पौधे लगाने की पेड़ की देखभाल से जुड़ी पूरी डिटेल जान लें.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 25 May 2026 12:51 PM (IST)
Elephant Mango Farming Tips: अपने फार्म हाउस में 2 किलो तक का विशालकाय एलीफेंट मैंगो उगाने का सबसे आसान और सही तरीका. पौधे लगाने की पेड़ की देखभाल से जुड़ी पूरी डिटेल जान लें.

अगर आप अपने फार्म हाउस में कुछ अनोखा और धमाकेदार उगाना चाहते हैं, तो एलीफेंट मैंगो आपके लिए एकदम बेस्ट चॉइस है. इस आम की सबसे बड़ी खासियत इसका साइज है. जहां एक ही आम का वजन करीब 1.5 से 2 किलो तक चला जाता है. इसे देखने और खाने वाले दोनों ही हैरान रह जाते हैं.

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इस विशालकाय आम को उगाने के लिए सबसे पहले आपको सही ग्राफ्टेड पौधों का चुनाव करना होगा. नर्सरी से हमेशा अच्छी क्वालिटी के कलमी पौधे ही लाएं. क्योंकि बीज से उगाए गए पेड़ों में इतना बड़ा फल आने में काफी लंबा वक्त लग जाता है. सही पौधे से ही आपको मनचाहा रिजल्ट मिल पाएगा.
इस विशालकाय आम को उगाने के लिए सबसे पहले आपको सही ग्राफ्टेड पौधों का चुनाव करना होगा. नर्सरी से हमेशा अच्छी क्वालिटी के कलमी पौधे ही लाएं. क्योंकि बीज से उगाए गए पेड़ों में इतना बड़ा फल आने में काफी लंबा वक्त लग जाता है. सही पौधे से ही आपको मनचाहा रिजल्ट मिल पाएगा.
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फार्म हाउस में पौधे लगाने के लिए आपको कम से कम 3x3 फीट का गहरा गड्ढा तैयार करना होगा. इस गड्ढे में अच्छी मात्रा में पुरानी गोबर की खाद, कोकोपीट और थोड़ी सी नीम खली जरूर मिलाएं. यह मिक्सचर पौधे की जड़ों को शुरुआत में जरूरी ताकत और पोषण देने का काम करता है.
फार्म हाउस में पौधे लगाने के लिए आपको कम से कम 3x3 फीट का गहरा गड्ढा तैयार करना होगा. इस गड्ढे में अच्छी मात्रा में पुरानी गोबर की खाद, कोकोपीट और थोड़ी सी नीम खली जरूर मिलाएं. यह मिक्सचर पौधे की जड़ों को शुरुआत में जरूरी ताकत और पोषण देने का काम करता है.
Published at : 25 May 2026 12:51 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Mango Farming Farming News

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