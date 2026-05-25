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फार्म हाउस में कैसे उगा सकते हैं एलीफेंट मैंगो, 1.5 से 2 किलो होता है एक आम का वजन
Elephant Mango Farming Tips: अपने फार्म हाउस में 2 किलो तक का विशालकाय एलीफेंट मैंगो उगाने का सबसे आसान और सही तरीका. पौधे लगाने की पेड़ की देखभाल से जुड़ी पूरी डिटेल जान लें.
अगर आप अपने फार्म हाउस में कुछ अनोखा और धमाकेदार उगाना चाहते हैं, तो एलीफेंट मैंगो आपके लिए एकदम बेस्ट चॉइस है. इस आम की सबसे बड़ी खासियत इसका साइज है. जहां एक ही आम का वजन करीब 1.5 से 2 किलो तक चला जाता है. इसे देखने और खाने वाले दोनों ही हैरान रह जाते हैं.
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Published at : 25 May 2026 12:51 PM (IST)
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