Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश से नहीं भेदा गया CM योगी का किला, गोरखपुर में BJP की जीत; तीसरे नंबर पर रही सपा

अखिलेश से नहीं भेदा गया CM योगी का किला, गोरखपुर में BJP की जीत; तीसरे नंबर पर रही सपा

यूपी एमएमलसी चुनाव में बीजेपी और सपा के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिला, लेकिन सीएम योगी के किले को अखिलेश यादव भेदने में नाकाम रहे. सपा प्रत्याशी को बीजेपी उम्मीदवार ने करारी शिकस्त दी.

Written By : नीरज श्रीवास्‍तव |  Updated at : 28 Oct 2026 06:01 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश एमएलसी चुनाव के नतीजे आ रहे हैं. इस बीच गोरखपुर सीट का भी नतीजा आ चुका है. समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का किला भेदने में नाकाम रहे हैं. बीजेपी के ध्रुव त्रिपाठी ने जीत दर्ज की है. उन्होंने 276 मतों से जीत हासिल की. वहीं सपा तीसरे नंबर पर रही. ध्रुव त्रिपाठी की जीत की औपचारिक घोषणा होना बाकी है. 

वहीं दूसरे स्थान पर निर्दल प्रत्याशी राजीव यादव रहे. बीजेपी के ध्रुव त्रिपाठी को द्वितीय वरीयता में जीत का ताज मिला. कांटे की टक्कर में निर्दल प्रत्याशी राजीव यादव को हार का सामना करना पड़ा. सपा के संजयन त्रिपाठी को बाहर कर उनके प्राप्त मतों के द्वितीय वरीयता के मतों की गणना में बीजेपी के ध्रुव त्रिपाठी 880 मतों से आगे चल रहे थे. इसमें 14 प्रत्याशी बाहर हो गए थे.

द्वितीय वरीयता के मतों में बीजेपी को मिले इतने वोट

द्वितीय वरीयता के मतों में बीजेपी के ध्रुव कुमार त्रिपाठी के 13,644, निर्दल राजीव यादव के 12,764 मत और सपा के संजयन त्रिपाठी के सबसे कम 9,503 मत थे. ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने 880 वोटों से बढ़त बनाई थी. पहले उनकी बढ़त 901 वोट थी.

प्रथम वरीयता के मतों में किसको मिले कितने वोट?

प्रथम वरीयता के मतों की गिनती पूरी होने के बाद बीजेपी के ध्रुव त्रिपाठी 11881, सपा के डॉ संजयन त्रिपाठी को 8301, निर्दलीय प्रत्याशी राजीव यादव को 11,415, अजीत कुमार सिंह को 4406, अजय सिंह को 2503, राम प्रताप राम को 477, डॉ राकेश सिंह को 448, पंकज कुमार सिंह को 377 वोट प्राप्त हुए.

इनके अलावा सत्यपाल सिंह को 322, डॉ शरदेंदु कुमार त्रिपाठी को 112, डॉ राजेश पांडेय को 80, राकेश कुमार तिवारी को 62, देव भास्कर तिवारी को 52, शिव श्याम यादव को 37, डॉ निरंकार राम त्रिपाठी को 24 और दिनेश कुमार मिश्र 13 वोट ही मिल पाए. प्रथम वरीयता में 40 हजार 811 कुल वैध मत पाए गए. इनमें 2800 अवैध मत पाए गए. इस तरह वैध और अवैध मत कुल 43 हजार 611 पाए गए. 

UP MLC Election Results 2026 Live: यूपी एमएलसी चुनाव में हो गया खेल! गोरखपुर में दिलचस्प मुकाबला; सपा दे रही टक्कर

Published at : 28 Oct 2026 06:01 PM (IST)
Tags :
Samajwadi Party UP NEWS Akhilesh Yadav UP MLC Election Results YOGI ADITYANATH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP विधायक ने सीएम योगी को बताया 'कलयुग का हनुमान', 2027 में जीत का दावा
BJP विधायक ने सीएम योगी को बताया 'कलयुग का हनुमान', 2027 में जीत का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या से बीजेपी के कैंडिडेट होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ? पंकज चौधरी ने साफ की तस्वीर
अयोध्या से बीजेपी के कैंडिडेट होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ? पंकज चौधरी ने साफ की तस्वीर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सिंगापुर की तकनीक और यूपी का सामर्थ्य मिलकर लिखेंगे वैश्विक विकास की नई इबारत- CM योगी
सिंगापुर की तकनीक और यूपी का सामर्थ्य मिलकर लिखेंगे वैश्विक विकास की नई इबारत- CM योगी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार में गोवंश संरक्षण को मिला आर्थिक संबल, मंडी परिषद का बजट बढ़ा 15 गुना से अधिक
योगी सरकार में गोवंश संरक्षण को मिला आर्थिक संबल, मंडी परिषद का बजट बढ़ा 15 गुना से अधिक
Advertisement

वीडियोज

YRKKH:🫨Badi Dadi ने मेहमानों के सामने Abhira को दिए ताने, बवाल के बीच Maira-Kabir का हुआ सामना #sbs
Bollywood News: लॉस एंजिल्स के रेड कारपेट पर छाया 'रामायण' की स्टार कास्ट का रॉयल लुक (28.10.26)
Sansani: चाची के गहने...भतीजे की थार..गुप्त खेल का खुलासा ! Special Report। ABP News
MLC Election Results: काउंटिंग के बीच पुलिस से भिड़े सपा कार्यकर्ता | Bihar | Congress | NDA | JDU
UP MLC Election Result News: UP में इन सीटों पर BJP की जीत | Uttar Pradesh | Breaking | SP | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग से सवाल, 'फॉर्म 6 भरने को क्यों कहा जा रहा है?'
सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग से सवाल, 'फॉर्म 6 भरने को क्यों कहा जा रहा है?'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP MLC Election Results 2026 Live: सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में बीजेपी की जीत, तीसरे नंबर पर रहे सपा के संजयन त्रिपाठी
CM योगी के गढ़ गोरखपुर में बीजेपी की जीत, तीसरे नंबर पर रहे सपा के संजयन त्रिपाठी
इंडिया
MLC Election Winner List: MLC चुनाव की 28 सीटों में कौन, कहां जीता, पढ़ें पूरी लिस्ट
MLC Election Winner List: MLC चुनाव की 28 सीटों में कौन, कहां जीता, पढ़ें पूरी लिस्ट
बॉलीवुड
अजय देवगन की 'दृश्यम 3' का 26वें दिन भी भौकाल, जानें- 400 करोड़ से रह गई कितनी दूर
'दृश्यम 3' की नहीं थम रही रफ्तार, 26वें दिन भी दमदार हुई कमाई
स्पोर्ट्स
WPL 2027 Auction: किस टीम के पास कितने स्लॉट? जानें सभी का पर्स; 150 खिलाड़ियों की लगेगा बोली
किस टीम के पास कितने स्लॉट? जानें सभी का पर्स; 150 खिलाड़ियों की लगेगा बोली
इंडिया
ED की बड़ी कार्रवाई, आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन-इमारतें अटैच
ED की बड़ी कार्रवाई, आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन-इमारतें अटैच
विश्व
Explained: इजराइल के चुनाव में भारत को क्यों इतनी दिलचस्पी, क्या नेतन्याहू की हार से फायदा होगा?
इजराइल के चुनाव में भारत को क्यों इतनी दिलचस्पी, क्या नेतन्याहू की हार फायदेमंद?
ट्रेंडिंग
तालिबानियों के बीच पहुंचा भारतीय शख्स, बंदूक पकड़ बोला, ये कैसे....
तालिबानियों के बीच पहुंचा भारतीय शख्स, बंदूक पकड़ बोला, ये कैसे....
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget