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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरअपने फार्म हाउस पर कैसे करें नागपुर के संतरे की खेती? ऐसे बरसेगा पैसा

अपने फार्म हाउस पर कैसे करें नागपुर के संतरे की खेती? ऐसे बरसेगा पैसा

अगर आपके पास फार्म हाउस या खाली जमीन है, तो आप यहां नागपुर संतरे की खेती से अच्छी कमाई कर सकते हैं. एक एकड़ में लगभग 110 पौधे लगाए जा सकते हैं. बाग तैयार होने पर अच्छी पैदावार मिल सकती है.

Written By : ईशा |  Updated at : 28 Oct 2026 12:02 PM (IST)
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Nagpur Orange Farming: अगर आपके पास भी फार्म हाउस या खाली जमीन है तो आप इससे अच्छी कमाई कर सकते हैं. जी हां, इस खाली पड़ी जमीन पर आप संतरे की खती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं. संतरे की कुछ किस्में अपने मीठे स्वाद आर खुशबू के लिए जानी जाती है. खासकर नागपुर का संतरा अपने खट्टे-मीठे स्वाद और रस के लिए जाना जाता है. बाजार में इसकी डिमांड भी अच्छी रहती है. 

हालांकि, संतरे के पेड़ लगाने के बाद कमाई शुरू होने में कुछ साल लगते हैं. ऐसे में अगर आप भी अपनी खाली पड़ी जमीन से कमाई करना चाहते हैं तो अपने फार्म हाउस पर संतरे का बाग लगाना सकते हैं. लेकिन इससे पहले इसकी खेती का सही तरीका और खर्च समझना जरूरी है.

नागपुर के संतरे की क्या है खासियत?

नागपुर का संतरा मैंडरिन समूह का फल है. इसकी खेती मुख्य रूप से महाराष्ट्र के नागपुर और आसपास के इलाकों में होती है. इसके लिए हल्की ठंड, गर्म मौसम और पानी की अच्छी निकासी वाली जमीन उपयुक्त मानी जाती है. ध्यान रखें कि हर इलाके में इसकी पैदावार एक जैसी नहीं होगी. इसलिए बाग लगाने से पहले अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र से मौसम और मिट्टी की जानकारी जरूर लें.

फार्म हाउस पर कैसे तैयार करें जमीन?

  • संतरे की खेती के लिए ऐसी जमीन चुनें, जहां बारिश का पानी जमा न होता हो. 
  • इसकी खेती के लिए दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है. 
  • सबसे पहले खेत की सफाई करें और मिट्टी की जांच कराएं.
  • आमतौर पर पौधों के बीच करीब 6 x 6 मीटर की दूरी रखी जाती है. 
  • इस हिसाब से एक एकड़ में लगभग 110 पौधे लगाए जा सकते हैं. 
  • हालांकि, पौधों की दूरी स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से बदल सकती है.

अपने फार्म हाउस पर कैसे करें नागपुर के संतरे की खेती? ऐसे बरसेगा पैसा

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पौधे कब और कैसे लगाएं?

संतरे के पौधे लगाने के लिए बारिश का मौसम अच्छा माना जाता है, बशर्ते खेत में पानी न भरता हो. किसान अच्छी नर्सरी से स्वस्थ और सही किस्म के कलमी पौधे खरीदें. पौधे लगाने से पहले गड्ढे तैयार करें और मिट्टी की जांच के अनुसार सड़ी गोबर खाद मिलाएं. शुरुआती कुछ सालों में पौधों को नियमित पानी देना और खरपतवार हटाना जरूरी है.

कितने साल में मिलने लगेंगे संतरे?

संतरे के कलमी पौधों पर आमतौर पर तीन से चार साल में फल आने शुरू हो सकते हैं. हालांकि, अच्छी व्यावसायिक पैदावार मिलने में पांच से छह साल या उससे ज्यादा समय लग सकता है. इस दौरान पेड़ों की छंटाई, सिंचाई, खाद और कीटों से बचाव पर ध्यान देना जरूरी है. पानी की बचत के लिए ड्रिप सिंचाई भी लगाई जा सकती है.

एक एकड़ में कितनी होगी कमाई?

मान लीजिए कि, एक एकड़ में 110 पौधे लगाए गए हैं. पूरी तरह तैयार बाग में औसतन 40 किलो फल प्रति पेड़ मिले, तो कुल उत्पादन करीब 4,400 किलो होगा. अगर संतरे का औसत बिक्री भाव 30 रुपये किलो मिले, तो कुल बिक्री लगभग 1 लाख 32 हजार रुपये होगी. हालांकि, इसमें से आपको खाद, सिंचाई, मजदूरी और दूसरे खर्च घटाने होंगे.

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About the author ईशा

ईशा फिलहाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर रही हैं और एग्रीकल्चर कैटिगरी की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. ईशा बेहद आसान भाषा में खेती-किसानी से जुड़ी खबरों को पेश करती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 2.5 साल से ज्यादा का अनुभव है. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान वह समाचार न्यूज, विहान टीवी, इंडिया न्यूज और न्यूज 18 जैसे मीडिया संस्थानों के साथ काम कर चुकी हैं. इन संस्थानों में उन्होंने अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालते हुए खबरों की रिसर्च, लेखन, कॉपी एडिटिंग और डिजिटल कंटेंट तैयार करने का काम किया है.

ईशा ने अपने पत्रकारिता करियर में सेहत, खेती-किसानी, लाइफस्टाइल, एस्ट्रो और एंटरटेनमेंट जैसे अलग-अलग विषयों पर काम किया है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज, नोएडा से जर्नलिज्म में बैचलर की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 28 Oct 2026 12:02 PM (IST)
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