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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरPM Kisan Yojana: पीएम किसान की 24वीं किस्त से 10 लाख किसान बाहर! कहीं आपका नाम तो नहीं?

PM Kisan Yojana: पीएम किसान की 24वीं किस्त से 10 लाख किसान बाहर! कहीं आपका नाम तो नहीं?

PM Kisan: पीएम किसान की 24वीं किस्त 30 अक्टूबर को जारी वाली है. ऐसे में खबर है कि, पिछले साल के मुकाबले इस साल 10 लाख किसानों के नाम कट गए हैं. कहीं इसमें आपका नाम भी तो नहीं? ऐसे करें चेक.

Written By : ईशा |  Updated at : 28 Oct 2026 03:42 PM (IST)
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PM Kisan 24th Installment: इस समय देशभर के किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं का इंतजार कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार गुजरात के बनासकांठा से 30 अक्टूबर 2026 को किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपये की अगली किस्त भेजेंगे.  लेकिन इस बार एक ऐसी बात सामने आई है जिससे कई किसानों की चिंती बढ़ सकती है.

आपको बता दें कि, पिछली किस्त के मुकाबले इस साल लगभग 10 लाख लाभार्थियों का संख्या घट गई है. ऐसे में किसानों के लिए जरूरी है कि, वे 24वीं किस्त आने के पहले ही अपना स्टेटस चेक कर लें. 

गुजरात से जारी होगी पीएम किसान की 24वीं किस्त

प्रधानमंत्री मोदी 30 अक्टूबर को गुजरात के बनासकांठा जिले के भिलड़ी पहुंचेंगे. यहां कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के साथ पीएम किसान की किस्त भी जारी करेंगे. इस दौरान देशभर के पात्र किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसा भेजा जाएगा. 

कितने किसानों को मिलेंगे 2 हजार रुपये?

कृषि मंत्रालय के बताए गए आंकड़ों के मुताबिक, 24वीं किस्त के लिए 9.34 करोड़ किसानों को शामिल किया गया है. इनके खातों में कुल 18,680 करोड़ रुपये भेजे जाने की जानकारी दी गई है. इससे पहले 23वीं किस्त के दौरान करीब 9.44 करोड़ किसानों को पैसा मिला था. उस समय कुल 18,880 करोड़ रुपये जारी किए गए थे. यानी इस बार लाभार्थियों की संख्या करीब 10 लाख कम बताई गई है.
PM Kisan Yojana: पीएम किसान की 24वीं किस्त से 10 लाख किसान बाहर! कहीं आपका नाम तो नहीं?

यह भी पढ़ें: क्या जंगली जानवर से नुकसान पर भी मिलता है मुआवजा, जानें फसल बीमा के नियम?

क्यों घट गए 10 लाख किसानों के नाम?

लाभार्थियों की संख्या घटने के पीछे कई वजहें हो सकती हैं. पीएम किसान पोर्टल के मुताबिक, एक ही परिवार के एक से ज्यादा सदस्यों के लाभ लेने के संदिग्ध मामलों में जांच पूरी होने तक किस्त रोकी जा सकती है.

इसके अलावा जिन किसानों की ई-केवाईसी अधूरी है, जमीन की जानकारी सरकारी रिकॉर्ड से नहीं जुड़ी है या आधार और बैंक खाते से जुड़ी कोई परेशानी है, उनका पैसा भी अटक सकता है. कुछ मामलों में जांच पूरी नहीं होने से भुगतान रुक सकता है. हालांकि, संख्या घटने का मतलब यह नहीं कि सभी 10 लाख किसानों के नाम हमेशा के लिए काट दिए गए हैं.

कहीं आपका नाम तो नहीं कटा? ऐसे चेक करें स्टेटस

  • सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं. 
  • यहां 'Know Your Status' चुनें. 
  • अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और स्क्रीन पर मांगी गई जानकारी भरें. 
  • इसके बाद आपको किस्त, ई-केवाईसी और दूसरी जरूरी जानकारी दिखाई देगी. 

रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं है, तो 'Know Your Registration Number' से पता कर सकते हैं. अगर स्टेटस में कोई कमी दिखे, तो समय रहते उसे ठीक कराएं.

यह भी पढ़ें: PM Kisan: 24वीं किस्त की तारीख तय, लेकिन इन किसानों को लग सकता है झटका

About the author ईशा

ईशा फिलहाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर रही हैं और एग्रीकल्चर कैटिगरी की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. ईशा बेहद आसान भाषा में खेती-किसानी से जुड़ी खबरों को पेश करती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 2.5 साल से ज्यादा का अनुभव है. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान वह समाचार न्यूज, विहान टीवी, इंडिया न्यूज और न्यूज 18 जैसे मीडिया संस्थानों के साथ काम कर चुकी हैं. इन संस्थानों में उन्होंने अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालते हुए खबरों की रिसर्च, लेखन, कॉपी एडिटिंग और डिजिटल कंटेंट तैयार करने का काम किया है.

ईशा ने अपने पत्रकारिता करियर में सेहत, खेती-किसानी, लाइफस्टाइल, एस्ट्रो और एंटरटेनमेंट जैसे अलग-अलग विषयों पर काम किया है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज, नोएडा से जर्नलिज्म में बैचलर की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 28 Oct 2026 03:42 PM (IST)
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PM Kisan Samman Nidhi Agriculture News ABP LIVE
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