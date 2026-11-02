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इंडिया गठबंधन के मंच पर साथ दिखे धुर विरोधी, अगले ही दिन किया बड़ा हमला

इंडिया गठबंधन की रैली के बाद कई नेताओं ने भाषण दिया. इस दौरान स्टेज पर चार धुर विरोधी एक साथ नजर आए. महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला एक ही स्टेज पर दिखे.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 02 Nov 2026 02:55 PM (IST)
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इंडिया गठबंधन की दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई रैली ने देश के धुर विरोधी नेताओं को एक साथ ला दिया. गठबंधन के मंच पर एक-दूसरे के खिलाफ रहे नेता साथ दिखे. जम्मू कश्मीर की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता महबूबा मुफ्ती और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूख अब्दुल्ला मंच पर दिखे. ये दोनों क्षेत्रीय मुद्दों पर अक्सर एक-दूसरे के खिलाफ रहते हैं, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ रैली में साथ देते नजर आए.

महबूबा मुफ्ती और फारूख अब्दुल्ला की अदावत का इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि रैली के ठीक एक दिन बाद बयानबाजी शुरू हो गई. महबूबा ने कहा, 'फारूक कहते हैं कि कश्मीर में पाकिस्तान हमारा रक्षक है, जबकि दिल्ली में वे कहते हैं कि उनके खून की आखिरी बूंद भी भारत के लिए है. वहीं दूसरी ओर, वे भारत को यह भी बताते हैं कि कश्मीरी लोग पाकिस्तानी हैं. असल में, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही कश्मीरियों की छवि खराब की है.'

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गठबंधन के मंच पर क्या बोले फारूख

फारूख अब्दुल्ला ने गठबंधन के मंच से कहा, 'मुसलमानों पर हर वक्त ये लोग उंगली उठाते है और कहते है की ये पाकिस्तानी हैं. मैं BJP और RSS को बताना चाहता हूं कि हमने इस देश के लिए अपना खून बहाया है. हमने पहले भी ऐसा किया है, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे. हम इसी देश के हैं और इसे और मजबूत बनाने के लिए हम कमिटेड हैं. मैं इलेक्शन कमीशन के उन सीनियर अधिकारियों को भी एड्रेस करना चाहता हूं जिन पर वोट चोरी में मदद करने का आरोप है.' 

रामलीला मैदान में मंच पर साथ दिखे ममता और एमए बेबी

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीपीआईएम के नेता गठबंधन के मंच पर साथ दिखे. इन दोनों के बीच बंगाल में कड़ी टक्कर देखी जाती है, लेकिन इंडिया गठबंधन की वजह से वे भी साथ दिखे. ममता बनर्जी ने गठबंधन के मंच पर एमए बेबी का भी जिक्र किया.

ममता ने कहा, नमस्ते मेरी लीडर सोनिया जी, खरगे जी, फारूक अब्दुल्ला जी, बेबी जी, संजय जी. मैं CJP लीडरशिप और GenZ, सभी स्टूडेंट्स और यंग जेनरेशन को उनकी एकजुटता, उनके सपोर्ट और उनकी लड़ाई के लिए बधाई देता हूं.

यह भी पढ़ें : Explained: दिल्ली में प्रदूषण का जानलेवा अटैक शुरू, जानिए क्या है AQI, PM2.5 और PM10 का पूरा गणित

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 02 Nov 2026 02:55 PM (IST)
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