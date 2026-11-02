इंडिया गठबंधन के मंच पर साथ दिखे धुर विरोधी, अगले ही दिन किया बड़ा हमला

इंडिया गठबंधन की दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई रैली ने देश के धुर विरोधी नेताओं को एक साथ ला दिया. गठबंधन के मंच पर एक-दूसरे के खिलाफ रहे नेता साथ दिखे. जम्मू कश्मीर की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता महबूबा मुफ्ती और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूख अब्दुल्ला मंच पर दिखे. ये दोनों क्षेत्रीय मुद्दों पर अक्सर एक-दूसरे के खिलाफ रहते हैं, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ रैली में साथ देते नजर आए.

महबूबा मुफ्ती और फारूख अब्दुल्ला की अदावत का इस बात से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि रैली के ठीक एक दिन बाद बयानबाजी शुरू हो गई. महबूबा ने कहा, 'फारूक कहते हैं कि कश्मीर में पाकिस्तान हमारा रक्षक है, जबकि दिल्ली में वे कहते हैं कि उनके खून की आखिरी बूंद भी भारत के लिए है. वहीं दूसरी ओर, वे भारत को यह भी बताते हैं कि कश्मीरी लोग पाकिस्तानी हैं. असल में, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही कश्मीरियों की छवि खराब की है.'

गठबंधन के मंच पर क्या बोले फारूख

फारूख अब्दुल्ला ने गठबंधन के मंच से कहा, 'मुसलमानों पर हर वक्त ये लोग उंगली उठाते है और कहते है की ये पाकिस्तानी हैं. मैं BJP और RSS को बताना चाहता हूं कि हमने इस देश के लिए अपना खून बहाया है. हमने पहले भी ऐसा किया है, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे. हम इसी देश के हैं और इसे और मजबूत बनाने के लिए हम कमिटेड हैं. मैं इलेक्शन कमीशन के उन सीनियर अधिकारियों को भी एड्रेस करना चाहता हूं जिन पर वोट चोरी में मदद करने का आरोप है.'

रामलीला मैदान में मंच पर साथ दिखे ममता और एमए बेबी

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीपीआईएम के नेता गठबंधन के मंच पर साथ दिखे. इन दोनों के बीच बंगाल में कड़ी टक्कर देखी जाती है, लेकिन इंडिया गठबंधन की वजह से वे भी साथ दिखे. ममता बनर्जी ने गठबंधन के मंच पर एमए बेबी का भी जिक्र किया.

ममता ने कहा, नमस्ते मेरी लीडर सोनिया जी, खरगे जी, फारूक अब्दुल्ला जी, बेबी जी, संजय जी. मैं CJP लीडरशिप और GenZ, सभी स्टूडेंट्स और यंग जेनरेशन को उनकी एकजुटता, उनके सपोर्ट और उनकी लड़ाई के लिए बधाई देता हूं.

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