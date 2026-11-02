अमित शाह से मिले NCP के 6 नेता, सुनेत्रा पवार के लिए कर दी ये बड़ी मांग

एनसीपी (अजित पवार गुट) के 6 सीनियर नेताओं ने सोमवार (02 नवंबर) को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है. इसमें प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल समेत अन्य नेता शामिल हैं. वित्त मंत्रालय वापस एनसीपी को देने की मांग उठने की चर्चा हो रही है.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से इस मुलाकात के दौरान सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार मौजूद नहीं थे. अब इसे लेकर भी सियासी अटकलें तेज हो गईं हैं. सुनेत्रा और पार्थ पवार की गैरमौजूदगी से नेतृत्व को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं.

अमित शाह से मुलाकात में NCP के कौन-कौन नेता रहे शामिल?

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात करने वाले नेताओं में धनंजय मुंडे, सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, हसन मुश्रीफ, छगन भुजबल और दिलीप वलसे पाटील शामिल हैं. इस बीच आज शाम 4 बजे मुंबई में सुनेत्रा पवार के आवास देवगिरी पर एनसीपी कोर कमेटी की बैठक भी है.

सुनेत्रा पवार का सियासी सफर

सुनेत्रा पवार ने साल 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था लेकिन इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली थी. इसके बाद वो राज्यसभा का सदस्य चुनी गईं. अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनाया गया. उन्होंने 31 जनवरी 2026 को डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली थी. इस दौरान उन्होंने कहा था कि वह महाराष्ट्र की भलाई के लिए पूरी वफादारी और लगन से काम करती रहेंगी. 28 जनवरी 2026 को बारामती में एक विमान दुर्घटना में अजित पवार की मौत हो गई थी.

बारामती उपचुनाव में सुनेत्रा पवार की हुई थी रिकॉर्ड जीत

डिप्टी सीएम बनने के बाद सुनेत्रा पवार ने बारामती सीट से विधानसभा का उपचुनाव लड़ा और ऐतिहासिक जीत दर्ज की. चुनाव में कुल 23 उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन किसी भी प्रतिद्वंद्वी के वोट का आंकड़ा 1,000 पार नहीं हो सका. विधानसभा उपचुनाव में रिकॉर्ड जीत हासिल करने के बाद उन्होंने 6 मई को राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था.

अजित पवार के निधन के बाद बारामती सीट खाली हुई थी. अजित पवार का बारामती सीट पर लंबे समय तक दबदबा रहा और वे यहां से आठ बार विधायक चुने गए थे.

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