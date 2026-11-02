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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरWheat Sowing: गेहूं की बंपर पैदावार के लिए 15 नवंबर तक करें बुवाई, कृषि वैज्ञानिकों की सलाह

Wheat Sowing: गेहूं की बंपर पैदावार के लिए 15 नवंबर तक करें बुवाई, कृषि वैज्ञानिकों की सलाह

Wheat Sowing: गेहूं की बुवाई की तैयारी कर रहे किसानों को भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान ने 1 से 15 नवंबर तक बुवाई करने की सलाह दी है. साथ ही गेहूं की उन्नत किस्मों के बारे में भी बताया है.

Written By : ईशा |  Updated at : 02 Nov 2026 11:17 AM (IST)
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Gehun Ki Buwai: अगर आप भी रबी सीजन में गेहूं और जौ की बुवाई की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है. अगर आप चाहते हैं कि, फसल अच्छी तरह बढ़े औप पैदावार भी बंपर हो तो बुवाई का सही समय जानना सबसे जरूरी है. भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान ने किसानों को 1 से 15 नवंबर के बीच गेहूं और जौ की बुवाई पूरी करने की सलाह दी है.

संस्थान के मुताबिक, समय पर बुवाई करने से बीजों का अंकुरण अच्छा होता है. इसके साथ ही फसल को बढ़ने के लिए पूरा समय भी मिलता है. लेकिन बुवाई में देरी करने पर फसल पकते समय तापमान बढ़ सकता है, जिससे दाने छोटे रह जाते हैं और पैदावार घट सकती है.

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1 से 15 नवंबर तक पूरी कर लें बुवाई

संस्थान के अनुसार, गेहूं और जौ की अगेती बुवाई के लिए नवंबर का पहला पखवाड़ा यानी 1 से 15 नवंबर का समय अहम है. किसानों को कोशिश करनी चाहिए कि, इस दौरान बुवाई पूरी कर लें. अगर बुवाई में ज्यादा देरी होती है, तो फसल को दाना भरने के समय बढ़ते तापमान का सामना करना पड़ सकता है. इससे दानों का आकार और वजन प्रभावित हो सकता है. इसलिए खेत तैयार रखने और समय पर बीज की व्यवस्था करने में देरी न करें.

उत्तर-पश्चिमी राज्यों के किसान चुनें ये 9 किस्में

संस्थान ने अलग-अलग क्षेत्रों के मौसम और खेती की स्थिति के हिसाब से गेहूं की किस्में सुझाई हैं. उत्तर-पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के सिंचित खेतों के लिए 9 किस्मों की सिफारिश की गई है. इनमें DBW 187, DBW 303, WPC 1270, DBW 327, DBW 332, PWD 872, DBW 370, DBW 371 और DBW 372 शामिल हैं.
Wheat Sowing: गेहूं की बंपर पैदावार के लिए 15 नवंबर तक करें बुवाई, कृषि वैज्ञानिकों की सलाह

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मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के लिए ये किस्में

मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के उदयपुर व कोटा क्षेत्र के सिंचित खेतों के लिए संस्थान ने 8 किस्में सुझाई हैं. इनमें DBW 187, DBW 303, DBW 327, DBW 445, JW 1399 (MP 1399), PWD 906, HD 3463 और JW 543 शामिल हैं. 

किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपने इलाके के लिए बताई गई किस्मों का ही चुनाव करें. साथ ही, बीज हमेशा भरोसेमंद और प्रमाणित विक्रेता से खरीदें. बिना जानकारी के किसी दूसरे क्षेत्र की किस्म लगाने से फसल में रोग और दूसरी परेशानियों का खतरा बढ़ सकता है.

पराली जलाने के बजाय मशीन से करें बुवाई

संस्थान ने किसानों को धान की पराली जलाने के बजाय हैप्पी सीडर या स्मार्ट सीडर जैसी मशीनों से गेहूं की सीधी बुवाई करने की सलाह दी है. इससे खेत में बची पराली मिट्टी में मिलकर धीरे-धीरे खाद का काम करती है और मिट्टी की सेहत बेहतर बनाने में मदद मिलती है. इसके अलावा, किसान जरूरत से ज्यादा खाद और पानी डालने से बचें. फसल की जरूरत और खेत की नमी देखकर ही सिंचाई करें. सही समय पर बुवाई, इलाके के हिसाब से बीज का चुनाव और संतुलित देखभाल से अच्छी पैदावार लेने में मदद मिल सकती है.

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About the author ईशा

ईशा फिलहाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर रही हैं और एग्रीकल्चर कैटिगरी की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. ईशा बेहद आसान भाषा में खेती-किसानी से जुड़ी खबरों को पेश करती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 2.5 साल से ज्यादा का अनुभव है. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान वह समाचार न्यूज, विहान टीवी, इंडिया न्यूज और न्यूज 18 जैसे मीडिया संस्थानों के साथ काम कर चुकी हैं. इन संस्थानों में उन्होंने अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालते हुए खबरों की रिसर्च, लेखन, कॉपी एडिटिंग और डिजिटल कंटेंट तैयार करने का काम किया है.

ईशा ने अपने पत्रकारिता करियर में सेहत, खेती-किसानी, लाइफस्टाइल, एस्ट्रो और एंटरटेनमेंट जैसे अलग-अलग विषयों पर काम किया है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज, नोएडा से जर्नलिज्म में बैचलर की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 02 Nov 2026 11:17 AM (IST)
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