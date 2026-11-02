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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटICC का पाकिस्तान पर सख्त एक्शन, कप्तान अफरीदी ने मानी गलती

ICC का पाकिस्तान पर सख्त एक्शन, कप्तान अफरीदी ने मानी गलती

ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराकर खिताब जीत लिया. लेकिन इस मैच में हुई एक गलती के चलते आईसीसी ने टीम पर सख्त एक्शन लिया. शाहीन अफरीदी ने गलती स्वीकार ली.

Written By : शिवम |  Updated at : 02 Nov 2026 02:27 PM (IST)
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रविवार को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल खेला गया, जिसमें पाकिस्तान ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया. श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 325 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था. पाक टीम ने 9 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल किया. फखर जमां ने 127 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली. अराफात मिन्हास ने फाइनल में 61 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली, जिन्हें इस सीरीज का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर भी चुना गया.

लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की शुरुआत बहुत खराब हुई थी. माज सदाकत 5 और बाबर आजम बिना खाता खोले आउट हो गए थे. बाबर और माज दोनों को दिलशान मदुशंका ने ने आउट किया. 14 पर 2 विकेट गिरने के बाद फखर जमां और साद बेग के बीच 149 रनों की साझेदारी हुई.

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फखर जमां ने 99 गेंदों में 127 रन बनाए, इस शानदार पारी में उन्होंने 6 छक्के और 11 चौके लगाए. साद बेग ने 75 गेंदों में 70 रन बनाए. अंत में हसन नवाज (37) और अराफात मिन्हास (61) ने महत्वपूर्ण पारी खेली. मिन्हास ने 31 गेंदों में 61 रनों की पारी में 4 छक्के और 3 चौके लगाए, इस तेज तर्रार पारी ने पाकिस्तान के लिए लक्ष्य आसान बना दिया.

पाकिस्तान पार ICC का एक्शन

पाकिस्तान टीम को फाइनल में जीतने के बाद आईसीसी की कार्यवाई का सामना करना पड़ा. धीमी ओवर-रेट बनाए रखने के कारण पाकिस्तान पर उनकी मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है. एमिरेट्स आईसीसी एलीट पैनल ऑफ मैच रेफरी के जेफ क्रो ने समय की छूट को ध्यान में रखते हुए पाया कि मेजबान टीम एक ओवर पीछे थी.

यह उल्लंघन 'खिलाड़ियों और खिलाड़ी सहायता कर्मियों के लिए ICC आचार संहिता' के अनुच्छेद 2.22 के तहत आता है, जो न्यूनतम ओवर-रेट से जुड़े उल्लंघनों से संबंधित है.

इसके तहत अगर कोई टीम निर्धारित समय में अपने पूरे ओवर नहीं फेंक पाती है, तो खिलाड़ियों पर उनकी मैच फीस का 5 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है. पाकिस्तान के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने धीमी ओवर-रेट के उल्लंघन के लिए अपना दोष स्वीकार कर लिया और प्रस्तावित सजा को भी मान लिया.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 02 Nov 2026 02:10 PM (IST)
Tags :
ICC Shaheen Shah Afridi PAKISTAN CRICKET TEAM
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