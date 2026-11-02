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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने किया प्रदर्शन तो नेहा बोरा बोलीं, 'धारा 163 लगी है और...'

दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने किया प्रदर्शन तो नेहा बोरा बोलीं, 'धारा 163 लगी है और...'

दिल्ली पुलिस के करीब 80 जवानों ने सोमवार सुबह नई दिल्ली स्थित पुलिस मुख्यालय के बाहर दो अधिकारियों के तबादले के विरोध में प्रदर्शन किया.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 02 Nov 2026 02:44 PM (IST)
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दिल्ली में कानून-व्यवस्था संभालने वाली पुलिस के जवान ही सोमवार सुबह अपनी मांगों को लेकर पुलिस मुख्यालय के बाहर जुट गए. नई दिल्ली स्थित दिल्ली पुलिस मुख्यालय (PHQ) के गेट नंबर-1 पर करीब 80 पुलिसकर्मियों ने दो अधिकारियों के तबादले के विरोध में प्रदर्शन किया. इस घटनाक्रम पर आईसा प्रेसीडेंट नेहा बोरा ने दिल्ली पुलिस पर तंज कसते हुए सवाल उठाया कि जब पुलिस मुख्यालय ऐसे इलाके में है, जहां भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू है, तो क्या दिल्ली पुलिस अपने ही विभाग के नाराज पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी?

नेहा ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'दिल्ली पुलिस HQ नई दिल्ली के उस इलाके में आता है जहां BNSS धारा 163 लगी हुई है. क्या दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस से नाराज दिल्ली पुलिस के ऊपर FIR दर्ज करेगी?' उन्होंने इस घटनाक्रम को व्यवस्था के कमजोर पड़ने का संकेत बताते हुए भी टिप्पणी की.

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दो अधिकारियों के तबादले के विरोध में जुटे पुलिसकर्मी

सोमवार सुबह दिल्ली पुलिस मुख्यालय के गेट नंबर-1 के बाहर करीब 80 पुलिसकर्मी फुटपाथ पर जमा हुए. वे सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) मनस्वी वशिष्ठ और इंस्पेक्टर अरुण कुमार के तबादले का विरोध कर रहे थे. पुलिसकर्मियों की मांग थी कि उन्हें पुलिस आयुक्त से मिलने और अपनी बात रखने का मौका दिया जाए. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस आयुक्त की ओर से 'संपर्क सभा' आयोजित करने की मांग भी की.

प्रदर्शन की सूचना मिलने पर नई दिल्ली के डीसीपी सचिन शर्मा मौके पर पहुंचे. उन्होंने तबादला किए गए अधिकारियों में शामिल एसीपी मनस्वी वशिष्ठ से बात की और उन्हें प्रदर्शन नहीं करने के लिए समझाया. डीसीपी ने पुलिसकर्मियों को पुलिस बल के अनुशासन का ध्यान रखने की बात कही. उन्होंने कुछ जवानों से मुख्यालय के अंदर चलकर बातचीत करने को भी कहा, लेकिन कोई इसके लिए तैयार नहीं हुआ.

शाहदरा थाने में वकील से झड़प के बाद हुआ था तबादला

दोनों अधिकारियों का तबादला 23 अक्तूबर को शाहदरा पुलिस थाने में हुई एक घटना के बाद किया गया था. इस घटना में झड़प के दौरान एक वकील के सिर में गंभीर चोट लगने का आरोप है. उस समय एसीपी मनस्वी वशिष्ठ गांधी नगर सब-डिवीजन में तैनात थे, जबकि इंस्पेक्टर अरुण कुमार शाहदरा थाने के थाना प्रभारी थे.

घटना के बाद जिला अदालतों के वकीलों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी थी. उनकी मांग थी कि संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी होने के बाद 28 अक्तूबर को वकीलों ने हड़ताल खत्म कर दी थी. तबादले के फैसले से दिल्ली पुलिस के कुछ कर्मचारियों में नाराजगी फैल गई. उनका कहना था कि दोनों अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर उन्हें पुलिस आयुक्त के सामने अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए.

व्हाट्सएप ग्रुप में संदेश भेजकर प्रदर्शन की अपील

दिल्ली पुलिस के व्हाट्सएप ग्रुप में संदेश साझा कर सोमवार सुबह पुलिस मुख्यालय के बाहर जुटने की अपील की गई थी. इन संदेशों में दोनों अधिकारियों के समर्थन में प्रदर्शन करने और उनकी पुरानी तैनाती बहाल करने की मांग उठाने को कहा गया था. दूसरी ओर, जिला डीसीपी और यूनिट प्रमुखों को निर्देश दिए गए थे कि उनके कर्मचारी प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने के लिए मुख्यालय न पहुंचें. प्रदर्शन के दौरान पुलिस मुख्यालय से कोई वरिष्ठ अधिकारी बाहर आकर पुलिसकर्मियों से बात करने या उनकी शिकायतों का जवाब देने नहीं पहुंचा.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

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Published at : 02 Nov 2026 02:44 PM (IST)
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