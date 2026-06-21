बाजार से खरीदना भूल जाएंगे, घर के किचन गार्डन में इस आसान तरीके से उगाएं ताजी चुकंदर

घर में उगाई गई इस सब्जी का स्वाद बाजार वाली चुकंदर से कहीं ज्यादा मीठा और लाजवाब होता है. क्योंकि इसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं होती. चुकंदर को आप सलाद से लेकर जूस तक में इस्तेमाल कर सकते हैं और जब यह अपनी ही बगिया की हो तो सेहत का मजा दोगुना हो जाता है.