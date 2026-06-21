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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरबाजार से खरीदना भूल जाएंगे, घर के किचन गार्डन में इस आसान तरीके से उगाएं ताजी चुकंदर

बाजार से खरीदना भूल जाएंगे, घर के किचन गार्डन में इस आसान तरीके से उगाएं ताजी चुकंदर

Beetroot In Kitchen Garden: अब आप घर में ही ताजी चुकंदर उगाकर का सकते हैं. बुवाई के लगभग दो से ढाई महीने बाद आपकी ताजी और रसीली चुकंदर उखड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगी. जान लें पूरा तरीका.

Written By : नीलेश ओझा  | Updated at : 21 Jun 2026 04:52 PM (IST)
Beetroot In Kitchen Garden: अब आप घर में ही ताजी चुकंदर उगाकर का सकते हैं. बुवाई के लगभग दो से ढाई महीने बाद आपकी ताजी और रसीली चुकंदर उखड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगी. जान लें पूरा तरीका.

अगर आप भी बाजार में मिलने वाली बासी और केमिकल वाली सब्जियों से तंग आ चुके हैं. तो घर के किचन गार्डन में चुकंदर उगाना अच्छा आइडिया है. इसे उगाने के लिए आपको बहुत बड़े खेत की जरूरत नहीं है बल्कि छोटे से गमले या क्यारी में भी इसे आसानी से लगाया जा सकता है.

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घर में उगाई गई इस सब्जी का स्वाद बाजार वाली चुकंदर से कहीं ज्यादा मीठा और लाजवाब होता है. क्योंकि इसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं होती. चुकंदर को आप सलाद से लेकर जूस तक में इस्तेमाल कर सकते हैं और जब यह अपनी ही बगिया की हो तो सेहत का मजा दोगुना हो जाता है.
घर में उगाई गई इस सब्जी का स्वाद बाजार वाली चुकंदर से कहीं ज्यादा मीठा और लाजवाब होता है. क्योंकि इसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं होती. चुकंदर को आप सलाद से लेकर जूस तक में इस्तेमाल कर सकते हैं और जब यह अपनी ही बगिया की हो तो सेहत का मजा दोगुना हो जाता है.
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इसे लगाने के लिए सबसे पहले आपको सही साइज लेना होगा. ध्यान रखें कि चुकंदर जमीन के अंदर बैठती है. इसलिए कम से कम 10 से 12 इंच गहरा गमला लें. गमले के नीचे पानी निकलने के लिए छोटा सा छेद होना भी बेहद जरूरी है.
इसे लगाने के लिए सबसे पहले आपको सही साइज लेना होगा. ध्यान रखें कि चुकंदर जमीन के अंदर बैठती है. इसलिए कम से कम 10 से 12 इंच गहरा गमला लें. गमले के नीचे पानी निकलने के लिए छोटा सा छेद होना भी बेहद जरूरी है.
Published at : 21 Jun 2026 04:48 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Beetroot Kitchen Gardening Farming News

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