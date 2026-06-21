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बाजार से खरीदना भूल जाएंगे, घर के किचन गार्डन में इस आसान तरीके से उगाएं ताजी चुकंदर
Beetroot In Kitchen Garden: अब आप घर में ही ताजी चुकंदर उगाकर का सकते हैं. बुवाई के लगभग दो से ढाई महीने बाद आपकी ताजी और रसीली चुकंदर उखड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगी. जान लें पूरा तरीका.
अगर आप भी बाजार में मिलने वाली बासी और केमिकल वाली सब्जियों से तंग आ चुके हैं. तो घर के किचन गार्डन में चुकंदर उगाना अच्छा आइडिया है. इसे उगाने के लिए आपको बहुत बड़े खेत की जरूरत नहीं है बल्कि छोटे से गमले या क्यारी में भी इसे आसानी से लगाया जा सकता है.
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Published at : 21 Jun 2026 04:48 PM (IST)
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