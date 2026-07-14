जयपुर: 18 गर्भवती महिलाओं की मौत पर मुस्कुराए स्वास्थ्य मंत्री? बोले- 'ब्रेक के बाद देंगे जवाब'

राजस्थान में डेढ़ दर्जन गर्भवती महिलाओं की मौत और 50 के करीब के गंभीर रूप से बीमार होने के मामले में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर का बेहद ही गैर-जिम्मेदाराना और संवेदनहीन बयान सामने आया है. प्रसूताओं के नाचते गाते हुए सरकारी अस्पताल आने की बात कहने वाले स्वास्थ्य मंत्री एक और बेतुका बयान सामने आया है. प्रसूताओं की मौत के मामले में मीडिया के सवालों पर मंत्री ने जवाब देने के बजाय मुस्कुराते हुए उठकर जाते हुए ब्रेक के बाद कुछ भी कहने की बात कही.

उन्होंने इतने गंभीर मामले पर जिस तरह से मुस्कुराते हुए ब्रेक के बाद जवाब देने की बात कही है और मौतों पर अफसोस जताने या फिर कोई सख्त कदम उठाए जाने की जानकारी देने के बजाय मुस्कुराते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चलते बने हैं, वह न सिर्फ बेहद शर्मनाक है, बल्कि गरीबों की मौतों पर उनकी संवेदनहीनता को भी दिखाता है.

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राजस्थान में 18 गर्भवती महिलाओं की मौत

दरअसल तीन दिन पहले बांसवाड़ा जिले में पांच और भीलवाड़ा जिले में चार प्रसूताओं की अचानक तबियत बिगड़ने के बाद मौत हो गई. कोटा, जोधपुर और बीकानेर के बाद भीलवाड़ा और बांसवाड़ा को मिलाकर अचानक बीमार होकर मौत का शिकार होने वाली प्रसुताओं की संख्या बढ़कर 18 हो गई है.

लापरवाही स्वीकारने का तैयार नहीं स्वास्थ्य मंत्री

स्वास्थ्य विभाग की जांच में पहले यह सामने आ चुका है कि इन महिलाओं को ऑक्सीटोसिन का जो इंजेक्शन लगाया गया था, उसमें सिर्फ पानी था. इन घटनाओं को लेकर स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने आज जयपुर में बड़ी बैठक बुलाई, 3 घंटे तक चली बैठक के बाद उन्होंने कॉन्फ्रेंस भी की. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वह कतई मानने को तैयार नहीं हुई कि किसी तरह की लापरवाही या कमी है.

बांसवाड़ा और भीलवाड़ा में हालात का लेंगे जायजा

स्वास्थ्य मंत्री कभी वह महिलाओं के डिहाइड्रेशन से किडनी फेल होने का दावा करते रहे, तो कभी कुछ दूसरी बात बताते रहे. मंत्री ने यह जानकारी जरूर दी कि मंगलवार को वह बांसवाड़ा और बुधवार को भीलवाड़ा जाकर वहां हालात का जायजा लेंगे.

उन्होंने यह भी दावा किया कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रसूताओं की मौत का जो प्रतिशत है, राजस्थान उसके ही करीब है. हालांकि, एक ही साथ तमाम मौतों के बारे में वह कोई जानकारी ना तो दे सके और ना ही किसी तरह की जांच करने या फिर कदम उठाने की बात कही.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी देर बाद ही सवाल जवाब होने पर वह मुस्कुराते हुए उठ खड़े हुए और जाते हुए कहने लगे कि बाकी बातें वह ब्रेक के बाद यानी दो दिनों के दौरे से लौटने के बाद ही करेंगे. बहरहाल मंत्री का यह बेतुका सा जवाब न सिर्फ तमाम सवाल खड़े करने वाला है बल्कि उनकी संवेदनशीलता को भी बताने वाला है.

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