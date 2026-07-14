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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चर Vegetable Farming Subsidy: मॉनसून में उगाएं इन 3 सब्जियों की फसल, प्रति हेक्टेयर 24 हजार रुपये देगी सरकार

 Vegetable Farming Subsidy: मॉनसून में उगाएं इन 3 सब्जियों की फसल, प्रति हेक्टेयर 24 हजार रुपये देगी सरकार

बिहार कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय ने किसानों से मानसून के दौरान टमाटर, हरी मिर्च और पत्ता गोभी की खेती करने की अपील की. इन सब्जियां की खेती पर किसानों को प्रति हेक्टेयर 24000 तक की राशि दी जाएगी.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 14 Jul 2026 06:35 AM (IST)
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Vegetable Farming Subsidy: अगर आप माॅनसून के मौसम में कम लागत में ऐसी खेती करना चाहते हैं, जिससे कम समय में अच्छे आमदनी हो सके तो बिहार सरकार की योजना आपके लिए फायदेमंद हो सकती है. राज्य सरकार का उद्यान निदेशालय किसानों को बारिश के मौसम में सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है. इसके तहत टमाटर, हरी मिर्च और पत्ता गोभी की खेती करने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 24,000 रुपये तक की सहायता का अनुदान दिया जाएगा.

इस योजना के तहत राज्य सरकार का उद्देश्य किसानों की लागत कम करना सब्जियों का उत्पादन बढ़ाना और आधुनिक बागवानी को बढ़ावा देना है. कृषि एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर किसान मानसून के मौसम में वैज्ञानिक तरीके से सब्जियों की खेती करें और खेत में जल निकासी का सही प्रबंधन रखें तो कम समय में बेहतर उत्पादन कर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है. 

किन फसलों पर मिलेगा 24,000 का अनुदान?

बिहार कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय ने किसानों से मानसून के दौरान टमाटर, हरी मिर्च और पत्ता गोभी की खेती करने की अपील की है. इन तीनों सब्जियां की खेती पर किसानों को प्रति हेक्टेयर 24000 तक की राशि दी जाएगी. यह अनुदान खेती की लागत कम करने में मदद करेगा, जिससे किसान बेहतर क्वालिटी के बीज, पौधे, खाद और दूसरी कृषि सामग्री का उपयोग कर सकेंगे. 

माॅनसून में क्यों फायदेमंद है सब्जियों की खेती? 

बारिश के मौसम में मिट्टी में प्राकृतिक रूप से पर्याप्त नमी बनी रहती है, जिससे पौधों की जड़ों का विकास बेहतर होता है. अगर खेत में पानी निकासी की उचित व्यवस्था हो तो फसल तेजी से बढ़ती है और उत्पादन भी अच्छा मिलता है. यही वजह है कि इस मौसम में कम सिंचाई खर्च के साथ बेहतर पैदावार की जा सकती है.

60 से 80 दिनों में तैयार हो सकती है फसल 

टमाटर, हरी मिर्च और पत्ता गोभी जैसी सब्जियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनकी फसल कम समय में तैयार हो जाती है. सामान्य परिस्थितियों में करीब 60 से 80 दिनों के अंदर पहली कटाई शुरू हो सकती है. इससे किसानों को जल्दी आय प्राप्त होती है और वह एक वर्ष में एक से ज्यादा फसल लेकर अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं. 

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कौन उठा सकता है योजना का लाभ?

इस योजना का लाभ बिहार के उन किसानों को मिलेगा तो निर्धारित नियमों के अनुसार टमाटर, हरी मिर्च या पत्ता गोभी की खेती करेंगे. योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कृषि विभाग की ओर से पात्रता शर्तों और आवेदन प्रक्रिया का पालन करना होगा. 

कैसे करें आवेदन? 

अगर किसान इस सहायता अनुदान का लाभ लेना चाहते हैं, तो वह अपने जिले के उद्यान पदाधिकारी, प्रखंड कृषि कार्यालय या संबंधित कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं. यहां उन्हें योजना की पात्रता, आवश्यक डॉक्यूमेंट और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी मिलेगी. किसान बिहार कृषि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी योजना से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 14 Jul 2026 06:35 AM (IST)
Tags :
Monsoon Vegetable Farming Scheme Bihar Farmer Subsidy Scheme Tomato Chilli Cabbage Faming
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