मॉनसून में उगाएं इन 3 सब्जियों की फसल, प्रति हेक्टेयर 24 हजार रुपये देगी सरकार

Vegetable Farming Subsidy: अगर आप माॅनसून के मौसम में कम लागत में ऐसी खेती करना चाहते हैं, जिससे कम समय में अच्छे आमदनी हो सके तो बिहार सरकार की योजना आपके लिए फायदेमंद हो सकती है. राज्य सरकार का उद्यान निदेशालय किसानों को बारिश के मौसम में सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है. इसके तहत टमाटर, हरी मिर्च और पत्ता गोभी की खेती करने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 24,000 रुपये तक की सहायता का अनुदान दिया जाएगा.

इस योजना के तहत राज्य सरकार का उद्देश्य किसानों की लागत कम करना सब्जियों का उत्पादन बढ़ाना और आधुनिक बागवानी को बढ़ावा देना है. कृषि एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर किसान मानसून के मौसम में वैज्ञानिक तरीके से सब्जियों की खेती करें और खेत में जल निकासी का सही प्रबंधन रखें तो कम समय में बेहतर उत्पादन कर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है.

किन फसलों पर मिलेगा 24,000 का अनुदान?

बिहार कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय ने किसानों से मानसून के दौरान टमाटर, हरी मिर्च और पत्ता गोभी की खेती करने की अपील की है. इन तीनों सब्जियां की खेती पर किसानों को प्रति हेक्टेयर 24000 तक की राशि दी जाएगी. यह अनुदान खेती की लागत कम करने में मदद करेगा, जिससे किसान बेहतर क्वालिटी के बीज, पौधे, खाद और दूसरी कृषि सामग्री का उपयोग कर सकेंगे.

माॅनसून में क्यों फायदेमंद है सब्जियों की खेती?

बारिश के मौसम में मिट्टी में प्राकृतिक रूप से पर्याप्त नमी बनी रहती है, जिससे पौधों की जड़ों का विकास बेहतर होता है. अगर खेत में पानी निकासी की उचित व्यवस्था हो तो फसल तेजी से बढ़ती है और उत्पादन भी अच्छा मिलता है. यही वजह है कि इस मौसम में कम सिंचाई खर्च के साथ बेहतर पैदावार की जा सकती है.

60 से 80 दिनों में तैयार हो सकती है फसल

टमाटर, हरी मिर्च और पत्ता गोभी जैसी सब्जियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनकी फसल कम समय में तैयार हो जाती है. सामान्य परिस्थितियों में करीब 60 से 80 दिनों के अंदर पहली कटाई शुरू हो सकती है. इससे किसानों को जल्दी आय प्राप्त होती है और वह एक वर्ष में एक से ज्यादा फसल लेकर अपनी कमाई बढ़ा सकते हैं.

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कौन उठा सकता है योजना का लाभ?

इस योजना का लाभ बिहार के उन किसानों को मिलेगा तो निर्धारित नियमों के अनुसार टमाटर, हरी मिर्च या पत्ता गोभी की खेती करेंगे. योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कृषि विभाग की ओर से पात्रता शर्तों और आवेदन प्रक्रिया का पालन करना होगा.

कैसे करें आवेदन?

अगर किसान इस सहायता अनुदान का लाभ लेना चाहते हैं, तो वह अपने जिले के उद्यान पदाधिकारी, प्रखंड कृषि कार्यालय या संबंधित कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं. यहां उन्हें योजना की पात्रता, आवश्यक डॉक्यूमेंट और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी मिलेगी. किसान बिहार कृषि विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी योजना से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

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