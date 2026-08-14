Independence Day:14 अगस्त 1947 की रात दिल्ली सोई नहीं थी. सड़कों पर उमड़ी भीड़ संसद भवन की ओर देख रही थी. घड़ी की सुइयां जैसे-जैसे 12 के करीब पहुंच रही थीं, एक साम्राज्य की पकड़ ढीली पड़ रही थी. संविधान सभा के भीतर जवाहरलाल नेहरू अपना ऐतिहासिक भाषण देने के लिए खड़े थे. बाहर हजारों लोग उस आवाज की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसके बाद वे पहली बार स्वयं को आजाद भारत का नागरिक कह सकते थे.

लेकिन भारत को स्वतंत्रता दिन के उजाले में क्यों नहीं मिली? लाल किले पर तिरंगा फहराकर सत्ता हस्तांतरण क्यों नहीं हुआ? वह ऐतिहासिक क्षण आधी रात के लिए ही क्यों बचाकर रखा गया?

इसके पीछे केवल नेहरू के भाषण या ब्रिटिश कानून की औपचारिकता नहीं थी. कहानी में लॉर्ड माउंटबेटन की जिद थी, भारतीय ज्योतिषियों की चिंता थी और घड़ी की सुइयों के बीच तलाशा गया वह समय था, जिसने एक खराब मानी जा रही तारीख के भीतर शुभ मुहूर्त का रास्ता खोल दिया.

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अंग्रेज तारीख तय कर चुके थे, भारत को समय चुनना था

फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की थी कि जून 1948 तक भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त कर दिया जाएगा. लेकिन भारत पहुंचने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने महसूस किया कि अंग्रेजों के पास इतना समय नहीं है.

देश सांप्रदायिक हिंसा की ओर बढ़ रहा था. पंजाब और बंगाल जल रहे थे. कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की संभावनाएं टूट चुकी थीं. ब्रिटिश प्रशासन बिखर रहा था. ऐसे हालात में माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की तारीख लगभग दस महीने पहले खिसका दी.

तारीख चुनी गई 15 अगस्त 1947.

माउंटबेटन के लिए यह कोई सामान्य दिन नहीं था. ठीक दो साल पहले 15 अगस्त 1945 को जापान ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण की घोषणा की थी. उस युद्ध में माउंटबेटन दक्षिण-पूर्व एशिया में मित्र देशों की सेना के सर्वोच्च कमांडर थे. यह तारीख उनकी सैन्य सफलता से जुड़ी थी.

माउंटबेटन तारीख घोषित कर चुके थे. इसके बाद ब्रिटिश संसद से पारित Indian Independence Act 1947 में भी 15 अगस्त को ही भारत और पाकिस्तान के जन्म का दिन दर्ज कर दिया गया.

अब तारीख बदलना आसान नहीं था. लेकिन इसी बीच पंचांग ने एक नई उलझन खड़ी कर दी.

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ज्योतिषियों ने 15 अगस्त की तारीख देखते ही जताई चिंता

प्रचलित विवरणों के अनुसार, स्वतंत्रता की तारीख सामने आते ही देश के कई ज्योतिषियों ने इसके मुहूर्त को लेकर चिंता जताई. उनका तर्क था कि किसी व्यक्ति का जन्म समय उसकी कुंडली तय करता है, वैसे ही किसी राष्ट्र की स्थापना का क्षण उसके भविष्य की दिशा से जोड़ा जाता है.

इस कहानी में दो नाम प्रमुखता से सामने आते हैं, सोलन के पंडित हरदेव शर्मा त्रिवेदी और उज्जैन के पंडित सूर्यनारायण व्यास.

बताया जाता है कि उन्होंने तत्कालीन नेताओं तक संदेश पहुंचाया कि 15 अगस्त का पूरा दिन राष्ट्र के जन्म के लिए अनुकूल नहीं माना जा सकता. उस समय कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी समाप्ति की ओर थी और अमावस्या करीब थी. मुहूर्त ज्योतिष में राज्य स्थापना, सत्ता ग्रहण और नए राष्ट्र के आरंभ के लिए तिथि, नक्षत्र और लग्न का विशेष ध्यान रखा जाता है.

समस्या यह थी कि अंग्रेज तारीख बदलने के लिए तैयार नहीं थे. भारतीय नेतृत्व के सामने अब केवल कुछ घंटों की खिड़की बची थी.

तारीख अंग्रेजों की रहेगी, लेकिन उसके भीतर स्वतंत्रता का समय भारत चुनेगा.

आधी रात में मिला खराब तारीख से निकलने का रास्ता

ज्योतिषियों ने 14 अगस्त की रात से 15 अगस्त की सुबह तक ग्रहों की चाल देखी. तलाश ऐसे लग्न की थी, जो स्थिर हो. ऐसा समय, जिसमें एक नए राष्ट्र की नींव रखी जा सके.

गणना आधी रात के करीब आकर रुकी.

रात 12 बजते ही अंग्रेजी कैलेंडर में तारीख बदल जाती. 14 अगस्त समाप्त होता और 15 अगस्त शुरू हो जाता. यानी ब्रिटिश कानून की शर्त भी पूरी हो जाती. इसी समय दिल्ली के आकाश में वृषभ लग्न उदित हो रहा था.

वृषभ स्थिर राशि है. ज्योतिष में स्थिर लग्न में आरंभ किए गए काम को टिकाऊ और लंबे समय तक बने रहने वाला माना जाता है. एक ऐसा देश, जो बंटवारे, हिंसा और विस्थापन के बीच जन्म ले रहा था, उसके लिए स्थिर लग्न से बेहतर विकल्प उस सीमित समय में शायद ही कोई दूसरा था.

इसीलिए सत्ता हस्तांतरण का समय रात 12 बजे के आसपास रखा गया. यह तारीख और मुहूर्त के बीच निकाला गया ऐसा रास्ता था, जिसमें ब्रिटिश कानून भी नहीं टूटा और भारतीय परंपरा को भी पूरी तरह नजरअंदाज नहीं करना पड़ा.

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वृषभ लग्न ने भारत की कुंडली में क्या बदल दिया?

15 अगस्त 1947, रात 12 बजे और स्थान नई दिल्ली को आधार मानकर स्वतंत्र भारत की प्रचलित कुंडली बनाई जाती है. इस कुंडली में वृषभ लग्न आता है.

वृषभ का स्वामी शुक्र है. यह राशि भूमि, संसाधन, धन, कृषि, कला और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी मानी जाती है. शायद यह संयोग ही था कि जिस देश को अंग्रेज कभी सोने की चिड़िया कहते थे, उसकी स्वतंत्रता की कुंडली का लग्न भी भौतिक संसाधनों और धरती से जुड़ी राशि में बना.

लेकिन इस लग्न में राहु भी बैठा था. राहु को ज्योतिष में अस्थिरता, रहस्य, भ्रम, विदेशी प्रभाव और अचानक होने वाले बदलावों का कारक माना जाता है. भारत का जन्म भी सामान्य परिस्थितियों में नहीं हुआ. स्वतंत्रता के साथ विभाजन आया. लाखों लोग एक रात में अपने ही घरों में पराए हो गए. सीमाएं कागज पर खींची गईं और उनका दर्द पीढ़ियों तक चला.

राहु से प्रभावित वृषभ लग्न मानो उस रात के दोनों चेहरों को दिखा रहा था, एक ओर आजादी, दूसरी ओर बंटवारे का जख्म.

पुष्य नक्षत्र ने दी थी सबसे बड़ी राहत

उस रात चंद्रमा कर्क राशि और पुष्य नक्षत्र के प्रभाव में था. वैदिक ज्योतिष में पुष्य को शुभ नक्षत्रों में गिना जाता है. इसे पालन, पोषण, विस्तार और जिम्मेदारी से जोड़ा जाता है.

पुष्य के देवता बृहस्पति और नक्षत्र स्वामी शनि माने जाते हैं. बृहस्पति ज्ञान और नीति का प्रतीक हैं, जबकि शनि अनुशासन, श्रम और संघर्ष का. एक नए राष्ट्र के लिए यह संयोग मामूली नहीं माना गया.

इस कुंडली में सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र और शनि कर्क राशि में एकत्र थे. कर्क मातृभूमि, जनता, जनभावना, आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं से जुड़ी राशि है.

भारत का इतिहास देखें तो ये ही विषय उसके राजनीतिक जीवन के केंद्र में रहे. भाषा, धर्म, सीमा, विस्थापन, गरीबी, खाद्य सुरक्षा, जनता की भावनाएं और राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता के बाद देश बार-बार इन्हीं सवालों से जूझता रहा.

क्या आजादी अभिजीत मुहूर्त में मिली थी?

स्वतंत्रता के समय को लेकर अक्सर कहा जाता है कि भारत अभिजीत मुहूर्त में आजाद हुआ था. लेकिन इस दावे को थोड़ा सावधानी से समझना जरूरी है.

सामान्य पंचांग में अभिजीत मुहूर्त दिन के मध्य में आता है. आधी रात के विशेष समय को निशीथ या निशिता काल कहा जाता है. कुछ ज्योतिषीय परंपराओं और बाद में लिखे गए विवरणों में स्वतंत्रता के समय को रात्रि के अभिजीत काल से जोड़ा गया. सभी पंचांग पद्धतियां इस नाम पर एकमत नहीं हैं.

इतना जरूर साफ है कि आधी रात का समय केवल नाटकीय प्रभाव के लिए नहीं चुना गया था. 15 अगस्त की निर्धारित सीमा में वृषभ लग्न और पुष्य नक्षत्र का संयोग उस समय को ज्योतिषीय रूप से अधिक स्वीकार्य बनाता था.

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संसद के भीतर घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए...

14 अगस्त की रात संविधान सभा की विशेष बैठक शुरू हुई. सदन खचाखच भरा था. दर्शक दीर्घा में भी जगह नहीं थी. कुछ ही घंटों पहले पाकिस्तान अस्तित्व में आ चुका था. दिल्ली में खुशी थी, लेकिन पंजाब और बंगाल से आ रही खबरों ने इस खुशी को बेचैन कर रखा था.

जवाहरलाल नेहरू बोलने के लिए उठे. उन्होंने कहा कि आधी रात के समय, जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा.

घड़ी ने 12 बजाए. शंखध्वनि हुई. सदन तालियों से गूंज उठा. 15 अगस्त शुरू हो चुका था. संविधान सभा ने शासन की शक्ति ग्रहण की और एक साम्राज्य का भारत पर कानूनी अधिकार समाप्त हो गया.

दिलचस्प बात यह है कि भारत के स्वतंत्र होने के उस ऐतिहासिक क्षण में महात्मा गांधी दिल्ली में नहीं थे. वह कलकत्ता में सांप्रदायिक हिंसा रोकने की कोशिश कर रहे थे. जब दिल्ली जश्न की तैयारी कर रही थी, गांधी उपवास और प्रार्थना के बीच थे. भारत का जन्म उत्सव और शोक दोनों को साथ लेकर हुआ था.

आधी रात ने बचाया मुहूर्त या रचा इतिहास?

भारत की आजादी किसी ग्रह या मुहूर्त की देन नहीं थी. इसके पीछे लाखों लोगों का संघर्ष, जेल, आंदोलन और बलिदान था. लेकिन स्वतंत्रता का समय चुनने में ज्योतिष की भूमिका से जुड़ी कहानी भारतीय इतिहास के उस अनदेखे हिस्से को सामने लाती है, जहां आधुनिक राजनीति और प्राचीन परंपरा एक-दूसरे के सामने खड़ी दिखाई देती हैं.

माउंटबेटन ने तारीख चुनी थी. ब्रिटिश संसद ने उस पर कानून की मुहर लगा दी थी. भारतीय ज्योतिषियों ने उसी तारीख के भीतर स्थिर वृषभ लग्न खोजा और भारतीय नेताओं ने आधी रात को सत्ता ग्रहण की.

उस रात घड़ी ने सिर्फ तारीख नहीं बदली थी. उसने एक गुलाम देश को स्वतंत्र राष्ट्र में बदल दिया था. एक ओर ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य भारत से अस्त हो रहा था, दूसरी ओर अमावस्या की ओर बढ़ती अंधेरी रात में एक नया देश जन्म ले रहा था.

शायद इसीलिए 15 अगस्त 1947 की आधी रात आज भी रहस्य पैदा करती है. भारत सूर्योदय की प्रतीक्षा किए बिना जाग गया था, क्योंकि कभी-कभी इतिहास अपना उजाला सुबह होने से पहले ही चुन लेता है.

FAQs

भारत को आधी रात में आजादी क्यों मिली थी?

ब्रिटिश कानून के अनुसार भारत को 15 अगस्त 1947 से स्वतंत्र होना था. प्रचलित ज्योतिषीय विवरणों के अनुसार, इसी तारीख में स्थिर वृषभ लग्न प्राप्त करने के लिए मध्यरात्रि का समय चुना गया.

15 अगस्त की तारीख किसने तय की थी?

भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 की तारीख चुनी थी.

स्वतंत्र भारत की कुंडली का लग्न क्या है?

15 अगस्त 1947 की रात 12 बजे, नई दिल्ली के आधार पर बनाई जाने वाली प्रचलित कुंडली में वृषभ लग्न आता है.

क्या भारत अभिजीत मुहूर्त में आजाद हुआ था?

यह लोकप्रिय दावा है, लेकिन सभी पंचांग पद्धतियां इस पर एकमत नहीं हैं. आधी रात के विशेष काल को सामान्यतः निशीथ या निशिता काल कहा जाता है.

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