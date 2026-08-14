स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़15 अगस्त 1947 को रात 12 बजे ही क्यों आजाद हुआ भारत? तारीख अंग्रेजों की थी, लेकिन समय के पीछे छिपी थी ज्योतिष की कहानी

15 अगस्त 1947 को रात 12 बजे ही क्यों आजाद हुआ भारत? तारीख अंग्रेजों की थी, लेकिन समय के पीछे छिपी थी ज्योतिष की कहानी

Independence Day Story: भारत को 15 अगस्त 1947 की आधी रात ही आजादी क्यों मिली? जानिए माउंटबेटन की तय तारीख, ज्योतिषियों की आपत्ति और वृषभ लग्न की कहानी.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 14 Aug 2026 03:51 PM (IST)
Preferred Sources

Independence Day:14 अगस्त 1947 की रात दिल्ली सोई नहीं थी. सड़कों पर उमड़ी भीड़ संसद भवन की ओर देख रही थी. घड़ी की सुइयां जैसे-जैसे 12 के करीब पहुंच रही थीं, एक साम्राज्य की पकड़ ढीली पड़ रही थी. संविधान सभा के भीतर जवाहरलाल नेहरू अपना ऐतिहासिक भाषण देने के लिए खड़े थे. बाहर हजारों लोग उस आवाज की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसके बाद वे पहली बार स्वयं को आजाद भारत का नागरिक कह सकते थे.

लेकिन भारत को स्वतंत्रता दिन के उजाले में क्यों नहीं मिली? लाल किले पर तिरंगा फहराकर सत्ता हस्तांतरण क्यों नहीं हुआ? वह ऐतिहासिक क्षण आधी रात के लिए ही क्यों बचाकर रखा गया?

इसके पीछे केवल नेहरू के भाषण या ब्रिटिश कानून की औपचारिकता नहीं थी. कहानी में लॉर्ड माउंटबेटन की जिद थी, भारतीय ज्योतिषियों की चिंता थी और घड़ी की सुइयों के बीच तलाशा गया वह समय था, जिसने एक खराब मानी जा रही तारीख के भीतर शुभ मुहूर्त का रास्ता खोल दिया.

यह भी पढ़ें- PM मोदी 15 अगस्त को लाल किले से किन मुद्दों पर कर सकते हैं फोकस? भारत की कुंडली बता रही कैसा रहेगा नया साल

अंग्रेज तारीख तय कर चुके थे, भारत को समय चुनना था

फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की थी कि जून 1948 तक भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त कर दिया जाएगा. लेकिन भारत पहुंचने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने महसूस किया कि अंग्रेजों के पास इतना समय नहीं है.

देश सांप्रदायिक हिंसा की ओर बढ़ रहा था. पंजाब और बंगाल जल रहे थे. कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की संभावनाएं टूट चुकी थीं. ब्रिटिश प्रशासन बिखर रहा था. ऐसे हालात में माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की तारीख लगभग दस महीने पहले खिसका दी.

तारीख चुनी गई 15 अगस्त 1947.

माउंटबेटन के लिए यह कोई सामान्य दिन नहीं था. ठीक दो साल पहले 15 अगस्त 1945 को जापान ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण की घोषणा की थी. उस युद्ध में माउंटबेटन दक्षिण-पूर्व एशिया में मित्र देशों की सेना के सर्वोच्च कमांडर थे. यह तारीख उनकी सैन्य सफलता से जुड़ी थी.

माउंटबेटन तारीख घोषित कर चुके थे. इसके बाद ब्रिटिश संसद से पारित Indian Independence Act 1947 में भी 15 अगस्त को ही भारत और पाकिस्तान के जन्म का दिन दर्ज कर दिया गया.

अब तारीख बदलना आसान नहीं था. लेकिन इसी बीच पंचांग ने एक नई उलझन खड़ी कर दी.

यह भी पढ़ें- आज से शुरू होंगे पाकिस्तान के बुरे दिन? कुंडली ने खोला सत्ता, सीमा और संकट का राज

ज्योतिषियों ने 15 अगस्त की तारीख देखते ही जताई चिंता

प्रचलित विवरणों के अनुसार, स्वतंत्रता की तारीख सामने आते ही देश के कई ज्योतिषियों ने इसके मुहूर्त को लेकर चिंता जताई. उनका तर्क था कि किसी व्यक्ति का जन्म समय उसकी कुंडली तय करता है, वैसे ही किसी राष्ट्र की स्थापना का क्षण उसके भविष्य की दिशा से जोड़ा जाता है.

इस कहानी में दो नाम प्रमुखता से सामने आते हैं, सोलन के पंडित हरदेव शर्मा त्रिवेदी और उज्जैन के पंडित सूर्यनारायण व्यास.

बताया जाता है कि उन्होंने तत्कालीन नेताओं तक संदेश पहुंचाया कि 15 अगस्त का पूरा दिन राष्ट्र के जन्म के लिए अनुकूल नहीं माना जा सकता. उस समय कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी समाप्ति की ओर थी और अमावस्या करीब थी. मुहूर्त ज्योतिष में राज्य स्थापना, सत्ता ग्रहण और नए राष्ट्र के आरंभ के लिए तिथि, नक्षत्र और लग्न का विशेष ध्यान रखा जाता है.

समस्या यह थी कि अंग्रेज तारीख बदलने के लिए तैयार नहीं थे. भारतीय नेतृत्व के सामने अब केवल कुछ घंटों की खिड़की बची थी.

तारीख अंग्रेजों की रहेगी, लेकिन उसके भीतर स्वतंत्रता का समय भारत चुनेगा.

आधी रात में मिला खराब तारीख से निकलने का रास्ता

ज्योतिषियों ने 14 अगस्त की रात से 15 अगस्त की सुबह तक ग्रहों की चाल देखी. तलाश ऐसे लग्न की थी, जो स्थिर हो. ऐसा समय, जिसमें एक नए राष्ट्र की नींव रखी जा सके.

गणना आधी रात के करीब आकर रुकी.

रात 12 बजते ही अंग्रेजी कैलेंडर में तारीख बदल जाती. 14 अगस्त समाप्त होता और 15 अगस्त शुरू हो जाता. यानी ब्रिटिश कानून की शर्त भी पूरी हो जाती. इसी समय दिल्ली के आकाश में वृषभ लग्न उदित हो रहा था.

वृषभ स्थिर राशि है. ज्योतिष में स्थिर लग्न में आरंभ किए गए काम को टिकाऊ और लंबे समय तक बने रहने वाला माना जाता है. एक ऐसा देश, जो बंटवारे, हिंसा और विस्थापन के बीच जन्म ले रहा था, उसके लिए स्थिर लग्न से बेहतर विकल्प उस सीमित समय में शायद ही कोई दूसरा था.

इसीलिए सत्ता हस्तांतरण का समय रात 12 बजे के आसपास रखा गया. यह तारीख और मुहूर्त के बीच निकाला गया ऐसा रास्ता था, जिसमें ब्रिटिश कानून भी नहीं टूटा और भारतीय परंपरा को भी पूरी तरह नजरअंदाज नहीं करना पड़ा.

यह भी पढ़ें- मोदी सरकार के लिए कैसा रहेगा 2027? भारत की कुंडली में Gen-Z आंदोलन को लेकर बड़ा संकेत

वृषभ लग्न ने भारत की कुंडली में क्या बदल दिया?

15 अगस्त 1947, रात 12 बजे और स्थान नई दिल्ली को आधार मानकर स्वतंत्र भारत की प्रचलित कुंडली बनाई जाती है. इस कुंडली में वृषभ लग्न आता है.

वृषभ का स्वामी शुक्र है. यह राशि भूमि, संसाधन, धन, कृषि, कला और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी मानी जाती है. शायद यह संयोग ही था कि जिस देश को अंग्रेज कभी सोने की चिड़िया कहते थे, उसकी स्वतंत्रता की कुंडली का लग्न भी भौतिक संसाधनों और धरती से जुड़ी राशि में बना.

लेकिन इस लग्न में राहु भी बैठा था. राहु को ज्योतिष में अस्थिरता, रहस्य, भ्रम, विदेशी प्रभाव और अचानक होने वाले बदलावों का कारक माना जाता है. भारत का जन्म भी सामान्य परिस्थितियों में नहीं हुआ. स्वतंत्रता के साथ विभाजन आया. लाखों लोग एक रात में अपने ही घरों में पराए हो गए. सीमाएं कागज पर खींची गईं और उनका दर्द पीढ़ियों तक चला.

राहु से प्रभावित वृषभ लग्न मानो उस रात के दोनों चेहरों को दिखा रहा था, एक ओर आजादी, दूसरी ओर बंटवारे का जख्म.

पुष्य नक्षत्र ने दी थी सबसे बड़ी राहत

उस रात चंद्रमा कर्क राशि और पुष्य नक्षत्र के प्रभाव में था. वैदिक ज्योतिष में पुष्य को शुभ नक्षत्रों में गिना जाता है. इसे पालन, पोषण, विस्तार और जिम्मेदारी से जोड़ा जाता है.

पुष्य के देवता बृहस्पति और नक्षत्र स्वामी शनि माने जाते हैं. बृहस्पति ज्ञान और नीति का प्रतीक हैं, जबकि शनि अनुशासन, श्रम और संघर्ष का. एक नए राष्ट्र के लिए यह संयोग मामूली नहीं माना गया.

इस कुंडली में सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र और शनि कर्क राशि में एकत्र थे. कर्क मातृभूमि, जनता, जनभावना, आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं से जुड़ी राशि है.

भारत का इतिहास देखें तो ये ही विषय उसके राजनीतिक जीवन के केंद्र में रहे. भाषा, धर्म, सीमा, विस्थापन, गरीबी, खाद्य सुरक्षा, जनता की भावनाएं और राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता के बाद देश बार-बार इन्हीं सवालों से जूझता रहा.

क्या आजादी अभिजीत मुहूर्त में मिली थी?

स्वतंत्रता के समय को लेकर अक्सर कहा जाता है कि भारत अभिजीत मुहूर्त में आजाद हुआ था. लेकिन इस दावे को थोड़ा सावधानी से समझना जरूरी है.

सामान्य पंचांग में अभिजीत मुहूर्त दिन के मध्य में आता है. आधी रात के विशेष समय को निशीथ या निशिता काल कहा जाता है. कुछ ज्योतिषीय परंपराओं और बाद में लिखे गए विवरणों में स्वतंत्रता के समय को रात्रि के अभिजीत काल से जोड़ा गया. सभी पंचांग पद्धतियां इस नाम पर एकमत नहीं हैं.

इतना जरूर साफ है कि आधी रात का समय केवल नाटकीय प्रभाव के लिए नहीं चुना गया था. 15 अगस्त की निर्धारित सीमा में वृषभ लग्न और पुष्य नक्षत्र का संयोग उस समय को ज्योतिषीय रूप से अधिक स्वीकार्य बनाता था.

यह भी पढ़ें- भारत की नई कुंडली में 'राहु' का दबदबा, गठबंधन से Gen-Z तक बढ़ेगी हलचल

संसद के भीतर घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए...

14 अगस्त की रात संविधान सभा की विशेष बैठक शुरू हुई. सदन खचाखच भरा था. दर्शक दीर्घा में भी जगह नहीं थी. कुछ ही घंटों पहले पाकिस्तान अस्तित्व में आ चुका था. दिल्ली में खुशी थी, लेकिन पंजाब और बंगाल से आ रही खबरों ने इस खुशी को बेचैन कर रखा था.

जवाहरलाल नेहरू बोलने के लिए उठे. उन्होंने कहा कि आधी रात के समय, जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा.

घड़ी ने 12 बजाए. शंखध्वनि हुई. सदन तालियों से गूंज उठा. 15 अगस्त शुरू हो चुका था. संविधान सभा ने शासन की शक्ति ग्रहण की और एक साम्राज्य का भारत पर कानूनी अधिकार समाप्त हो गया.

दिलचस्प बात यह है कि भारत के स्वतंत्र होने के उस ऐतिहासिक क्षण में महात्मा गांधी दिल्ली में नहीं थे. वह कलकत्ता में सांप्रदायिक हिंसा रोकने की कोशिश कर रहे थे. जब दिल्ली जश्न की तैयारी कर रही थी, गांधी उपवास और प्रार्थना के बीच थे. भारत का जन्म उत्सव और शोक दोनों को साथ लेकर हुआ था.

आधी रात ने बचाया मुहूर्त या रचा इतिहास?

भारत की आजादी किसी ग्रह या मुहूर्त की देन नहीं थी. इसके पीछे लाखों लोगों का संघर्ष, जेल, आंदोलन और बलिदान था. लेकिन स्वतंत्रता का समय चुनने में ज्योतिष की भूमिका से जुड़ी कहानी भारतीय इतिहास के उस अनदेखे हिस्से को सामने लाती है, जहां आधुनिक राजनीति और प्राचीन परंपरा एक-दूसरे के सामने खड़ी दिखाई देती हैं.

माउंटबेटन ने तारीख चुनी थी. ब्रिटिश संसद ने उस पर कानून की मुहर लगा दी थी. भारतीय ज्योतिषियों ने उसी तारीख के भीतर स्थिर वृषभ लग्न खोजा और भारतीय नेताओं ने आधी रात को सत्ता ग्रहण की.

उस रात घड़ी ने सिर्फ तारीख नहीं बदली थी. उसने एक गुलाम देश को स्वतंत्र राष्ट्र में बदल दिया था. एक ओर ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य भारत से अस्त हो रहा था, दूसरी ओर अमावस्या की ओर बढ़ती अंधेरी रात में एक नया देश जन्म ले रहा था.

शायद इसीलिए 15 अगस्त 1947 की आधी रात आज भी रहस्य पैदा करती है. भारत सूर्योदय की प्रतीक्षा किए बिना जाग गया था, क्योंकि कभी-कभी इतिहास अपना उजाला सुबह होने से पहले ही चुन लेता है.

FAQs

भारत को आधी रात में आजादी क्यों मिली थी?
ब्रिटिश कानून के अनुसार भारत को 15 अगस्त 1947 से स्वतंत्र होना था. प्रचलित ज्योतिषीय विवरणों के अनुसार, इसी तारीख में स्थिर वृषभ लग्न प्राप्त करने के लिए मध्यरात्रि का समय चुना गया.

15 अगस्त की तारीख किसने तय की थी?
भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त 1947 की तारीख चुनी थी.

स्वतंत्र भारत की कुंडली का लग्न क्या है?
15 अगस्त 1947 की रात 12 बजे, नई दिल्ली के आधार पर बनाई जाने वाली प्रचलित कुंडली में वृषभ लग्न आता है.

क्या भारत अभिजीत मुहूर्त में आजाद हुआ था?
यह लोकप्रिय दावा है, लेकिन सभी पंचांग पद्धतियां इस पर एकमत नहीं हैं. आधी रात के विशेष काल को सामान्यतः निशीथ या निशिता काल कहा जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. वर्तमान में CJP आंदोलन को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
Read More
Published at : 14 Aug 2026 03:51 PM (IST)
Tags :
INDEPENDENCE DAY SPECIAL Kundli Astro Special INDIA Independence Day 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत आएंगे ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान, BRICS समिट में लेंगे हिस्सा
भारत आएंगे ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान, BRICS समिट में लेंगे हिस्सा
न्यूज़
15 अगस्त 1947 को रात 12 बजे ही क्यों आजाद हुआ भारत? तारीख अंग्रेजों की थी, लेकिन समय के पीछे छिपी थी ज्योतिष की कहानी
भारत सुबह नहीं, आधी रात को क्यों आजाद हुआ? कहानी चौंका देगी
इंडिया
पुरी में पटरी से उतरी पैसेंजर ट्रेन, मौके पर पहुंची RAF-रेलवे टीम
पुरी में पटरी से उतरी पैसेंजर ट्रेन, मौके पर पहुंची RAF-रेलवे टीम
इंडिया
विजयनगर में तिरंगा फहराने से मंत्री ने मांगी छूट, BJP बोली- वोट बैंक की चिंता
विजयनगर में तिरंगा फहराने से मंत्री ने मांगी छूट, BJP बोली- वोट बैंक की चिंता
Advertisement

वीडियोज

The Traitors India Season 2 में बड़ा खेल, 3 एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट्स हुए बाहर
Pawan Singh की शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife!
Ramayana के VFX Trolls पर Ranbir Kapoor का जवाब, बोले- लोग CG Critics बन गए हैं
Pati Brahmachari:😍Isha-Suraj के बीच दिखी केमिस्ट्री, पर इस खुशी के पीछे का राज क्या? #sbs
Bollywood News: संजू-सलमान की जोड़ी! फिल्म में सलमान खान और संजय दत्त का धमाकेदार स्पेशल एक्शन कैमियो देखने को मिलेगा (13.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘भारत की सहनशीलता को न समझें...’, डोभाल ने दिलाई ऑपरेशन सिंदूर की याद
‘भारत की सहनशीलता को न समझें...’, डोभाल ने दिलाई ऑपरेशन सिंदूर की याद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'चच्चू को संभालिए, नहीं तो सत्ता में नहीं आने देंगे', योगी के मंत्री की अखिलेश यादव को नसीहत 
'चच्चू को संभालिए, नहीं तो सत्ता में नहीं आने देंगे', योगी के मंत्री की अखिलेश यादव को नसीहत 
तमिल सिनेमा
DC Box Office: इस तमिल फिल्म ने एक हफ्ते में चुपचाप लूट लिया बॉक्स ऑफिस, इतना तगड़ा रिकॉर्ड भी बना डाला
इस तमिल फिल्म ने एक हफ्ते में चुपचाप लूट लिया बॉक्स ऑफिस, इतना तगड़ा रिकॉर्ड भी बना डाला
क्रिकेट
कल से भारत-श्रीलंका पहला टेस्ट, जानें प्लेइंग XI, हेड टू हेड और पिच रिपोर्ट
कल से भारत-श्रीलंका पहला टेस्ट, जानें प्लेइंग XI, हेड टू हेड और पिच रिपोर्ट
ऑटो
बैरियरलेस टोल पर संभलकर चलें, FASTag की ये गलती पड़ेगी भारी
बैरियरलेस टोल पर संभलकर चलें, FASTag की ये गलती पड़ेगी भारी
विश्व
भारत आएंगे ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान, BRICS समिट में लेंगे हिस्सा
भारत आएंगे ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान, BRICS समिट में लेंगे हिस्सा
इंडिया
क्या बीजेपी और अकाली दल में गठबंधन तय है? 3 घटनाक्रम से समझें
क्या बीजेपी और अकाली दल में गठबंधन तय है? 3 घटनाक्रम से समझें
इंडिया
श्रीलंका में भारत की धाक और पाकिस्तान में...! Pew रिसर्च में खुलासा
श्रीलंका में भारत की धाक और पाकिस्तान में...! Pew रिसर्च में खुलासा
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में कौन लेगा Entry? Jennifer Winget, Jannat Zubair और Nia Sharma के नाम चर्चा में
Bigg Boss 20 में कौन लेगा Entry? Jennifer Winget, Jannat Zubair और Nia Sharma के नाम चर्चा में
ENT LIVE
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- फैसला हो चुका है
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- फैसला हो चुका है
ENT LIVE
The Traitors India Season 2 में बड़ा खेल, 3 एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट्स हुए बाहर
The Traitors India Season 2 में बड़ा खेल, 3 एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट्स हुए बाहर
ENT LIVE
Pawan Singh की तीसरी शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife
Pawan Singh की तीसरी शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife
ENT LIVE
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Embed widget