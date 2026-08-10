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सुप्रिया सुले संग NCP-SP के सांसदों की PM मोदी से मुलाकात, खूब हो रही चर्चा-Pics
लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के 8 सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उनसे कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की.
एनसीपी-एसपी के सांसदों और पीएम मोदी की मुलाकात सोमवार (10 अगस्त, 2026) को संसद स्थित प्रधानमंत्री के कार्यालय में हुई, जहां NCP-SP सांसदों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति और महात्मा ज्योतिराव फूले की पगड़ी देकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया.
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Published at : 10 Aug 2026 08:39 PM (IST)
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion