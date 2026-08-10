सुप्रिया सुले संग NCP-SP के सांसदों की PM मोदी से मुलाकात, खूब हो रही चर्चा-Pics

पीएम मोदी के साथ हुई मुलाकात के बारे में न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में एनसीपी-एसपी सांसद अमोल कोल्हे ने विस्तार से बताया. उन्होंने कहा कि एनसीपी-एसपी के जिन आठ सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात की. इन्हीं आठ सांसदों के चुनाव क्षेत्रों में अलग-अलग समस्याएं हैं, जिनमें नीति निर्माण, नदी जोड़ प्रकल्प, रेलवे और किसानों के ऋण माफी से जुड़े कई मुद्दे शामिल हैं, जिन पर चर्चा के लिए हमने पीएम मोदी से मुलाकात की.