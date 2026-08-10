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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीइंडियासुप्रिया सुले संग NCP-SP के सांसदों की PM मोदी से मुलाकात, खूब हो रही चर्चा-Pics

सुप्रिया सुले संग NCP-SP के सांसदों की PM मोदी से मुलाकात, खूब हो रही चर्चा-Pics

लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के 8 सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उनसे कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल  | Updated at : 10 Aug 2026 08:41 PM (IST)
लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के 8 सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उनसे कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की.

एनसीपी-एसपी के सांसदों और पीएम मोदी की मुलाकात सोमवार (10 अगस्त, 2026) को संसद स्थित प्रधानमंत्री के कार्यालय में हुई, जहां NCP-SP सांसदों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति और महात्मा ज्योतिराव फूले की पगड़ी देकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया.

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संसद के मानसून सत्र के बीच एनसीपी-एसपी सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात कर उनसे बाढ़, भारी वर्षा के साथ महाराष्ट्र के किसानों की ऋण माफी समेत कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की. पार्टी सांसद नीलेश ज्ञानदेव लांके ने कहा कि हमने सबसे पहले पीएम मोदी से अपने किसानों की ऋण माफी की मांग की. भारी बारिश से हुए नुकसानों का मुआवजा उन्हें अभी तक नहीं मिला है, इसलिए ऋण माफी बहुत जरूरी है.
संसद के मानसून सत्र के बीच एनसीपी-एसपी सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात कर उनसे बाढ़, भारी वर्षा के साथ महाराष्ट्र के किसानों की ऋण माफी समेत कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की. पार्टी सांसद नीलेश ज्ञानदेव लांके ने कहा कि हमने सबसे पहले पीएम मोदी से अपने किसानों की ऋण माफी की मांग की. भारी बारिश से हुए नुकसानों का मुआवजा उन्हें अभी तक नहीं मिला है, इसलिए ऋण माफी बहुत जरूरी है.
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इसके साथ ही, एनसीपी-एसपी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी से महाराष्ट्र के समाज सुधारकों को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान करने की मांग की है, जिनमें महात्मा ज्योतिराव फुले, उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले और अन्ना भाऊ साठे का नाम शामिल है.
इसके साथ ही, एनसीपी-एसपी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी से महाराष्ट्र के समाज सुधारकों को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान करने की मांग की है, जिनमें महात्मा ज्योतिराव फुले, उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले और अन्ना भाऊ साठे का नाम शामिल है.
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संसद के मानसून सत्र के दौरान एनसीपी-एसपी सांसदों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई मुलाकात की काफी ज्यादा चर्चा होने लगी और कई तरह की अटकलें भी सामने आने लगी. एनसीपी-एसपी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल की यह मुलाकात हाल ही में पार्टी प्रमुख और राज्यसभा सांसद शरद पवार के साथ पीएम मोदी की हुई मीटिंग के कुछ समय बाद ही हुई है.
संसद के मानसून सत्र के दौरान एनसीपी-एसपी सांसदों के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई मुलाकात की काफी ज्यादा चर्चा होने लगी और कई तरह की अटकलें भी सामने आने लगी. एनसीपी-एसपी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल की यह मुलाकात हाल ही में पार्टी प्रमुख और राज्यसभा सांसद शरद पवार के साथ पीएम मोदी की हुई मीटिंग के कुछ समय बाद ही हुई है.
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पीएम मोदी के साथ हुई मुलाकात के बारे में न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में एनसीपी-एसपी सांसद अमोल कोल्हे ने विस्तार से बताया. उन्होंने कहा कि एनसीपी-एसपी के जिन आठ सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात की. इन्हीं आठ सांसदों के चुनाव क्षेत्रों में अलग-अलग समस्याएं हैं, जिनमें नीति निर्माण, नदी जोड़ प्रकल्प, रेलवे और किसानों के ऋण माफी से जुड़े कई मुद्दे शामिल हैं, जिन पर चर्चा के लिए हमने पीएम मोदी से मुलाकात की.
पीएम मोदी के साथ हुई मुलाकात के बारे में न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में एनसीपी-एसपी सांसद अमोल कोल्हे ने विस्तार से बताया. उन्होंने कहा कि एनसीपी-एसपी के जिन आठ सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात की. इन्हीं आठ सांसदों के चुनाव क्षेत्रों में अलग-अलग समस्याएं हैं, जिनमें नीति निर्माण, नदी जोड़ प्रकल्प, रेलवे और किसानों के ऋण माफी से जुड़े कई मुद्दे शामिल हैं, जिन पर चर्चा के लिए हमने पीएम मोदी से मुलाकात की.
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वहीं, उन्होंने एनसीपी-एसपी सांसदों के राष्ट्रीय जनतांत्रित गठबंधन (NDA) में शामिल होने को लेकर चल रही अटकलों को भी खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि इस मुलाकात में ऐसी कोई भी चर्चा नहीं की गई और ये जो अटकलें लगाई जा रही हैं, उनमें कोई भी तथ्य नहीं है.
वहीं, उन्होंने एनसीपी-एसपी सांसदों के राष्ट्रीय जनतांत्रित गठबंधन (NDA) में शामिल होने को लेकर चल रही अटकलों को भी खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि इस मुलाकात में ऐसी कोई भी चर्चा नहीं की गई और ये जो अटकलें लगाई जा रही हैं, उनमें कोई भी तथ्य नहीं है.
Published at : 10 Aug 2026 08:39 PM (IST)
Tags :
PM Modi NCP SP SHARAD PAWAR SUPRIYA SULE MAHARASHTRA

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