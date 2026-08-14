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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPM मोदी 15 अगस्त को लाल किले से किन मुद्दों पर कर सकते हैं फोकस? भारत की कुंडली बता रही कैसा रहेगा नया साल

PM मोदी 15 अगस्त को लाल किले से किन मुद्दों पर कर सकते हैं फोकस? भारत की कुंडली बता रही कैसा रहेगा नया साल

PM Modi Independence Day Speech 2026 Astrology: PM मोदी 15 अगस्त को रोजगार, सीमा और सुरक्षा पर क्या संकेत दे सकते हैं? भारत की वर्ष कुंडली से जानें सत्ता, विपक्ष और आने वाले साल का हाल.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 14 Aug 2026 11:17 AM (IST)
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India Kundli 2026: 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बड़ा संकेत देने वाले हैं? भाषण में रोजगार और पेपर लीक पर कोई ठोस ऐलान होगा या पाकिस्तान-चीन और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सुनाई देगा कड़ा संदेश? भारत की नए साल की वर्ष कुंडली में कुछ ऐसे योग बन रहे हैं, जो युवा, सत्ता, अर्थव्यवस्था और सीमा को आने वाले साल के सबसे बड़े मुद्दे बना सकते हैं.

सबसे अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले ही सुबह करीब 6 बजकर 4 मिनट पर भारत की नई वर्ष कुंडली सक्रिय हो जाएगी. सिंह लग्न में चंद्रमा-केतु, विपक्ष और विदेशी संबंधों के भाव में राहु तथा संकट के भाव में शनि की मौजूदगी सामान्य संकेत नहीं है. ग्रहों की यह स्थिति बता रही है कि 15 अगस्त से शुरू होने वाला साल बड़े फैसलों और उपलब्धियों के साथ सत्ता-विपक्ष के टकराव, युवा असंतोष और सुरक्षा संबंधी चुनौतियां भी सामने ला सकता है. ऐसे में लाल किले से बोले गए प्रधानमंत्री के कुछ शब्द पूरे साल की दिशा का संकेत बन सकते हैं.

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इसका सबसे बड़ा कारण है 15 अगस्त 2026 की सुबह सक्रिय होने वाली भारत की वर्षफल कुंडली. लगभग 6 बजकर 4 मिनट पर बनने वाली इस कुंडली में सिंह लग्न, लग्न में चंद्रमा-केतु, सातवें भाव में राहु, आठवें भाव में शनि और बारहवें भाव में सूर्य-बुध-गुरु मौजूद हैं. वर्ष की मुंथा पंचम भाव में है.

ये स्थितियां सामान्य नहीं हैं. एक तरफ सिंह लग्न भारत के आत्मविश्वास, नेतृत्व और विश्व मंच पर प्रभाव बढ़ने का संकेत देता है. दूसरी ओर राहु, केतु और शनि बताते हैं कि यह साल चुनौतियों, जन असंतोष, विदेशी दबाव तथा बड़े प्रशासनिक बदलावों से भी भरा रह सकता है.

भाषण के समय सिद्ध योग, बड़े संकल्प का मिल सकता है संकेत

दिल्ली के पंचांग के अनुसार 15 अगस्त को श्रावण शुक्ल तृतीया रहेगी. सुबह 7 बजकर 8 मिनट के बाद सिद्ध योग शुरू होगा. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र प्रभावी रहेगा, जिसका स्वामी सूर्य है.

सिद्ध योग किसी योजना को परिणाम तक पहुंचाने, पुराने संकल्प को नए चरण में ले जाने और लंबी अवधि का लक्ष्य निर्धारित करने से जुड़ा है. उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शासन, संस्थागत व्यवस्था, समझौते और जिम्मेदारी का प्रतीक है.

इसलिए प्रधानमंत्री अपने भाषण में केवल नई योजना की घोषणा करने के बजाय पहले से चल रहे किसी बड़े अभियान को अगले चरण में ले जाने की बात कर सकते हैं. विकसित भारत 2047, आत्मनिर्भरता, रक्षा उत्पादन या तकनीक से जुड़ा कोई समयबद्ध लक्ष्य सामने आ सकता है.

पहला फोकस: रोजगार, छात्र और परीक्षा व्यवस्था

भारत की नई वर्ष कुंडली में मुंथा पंचम भाव में है. पंचम भाव Gen-Z, युवाओं, विद्यार्थियों, शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं, कौशल, स्टार्टअप और देश की भावी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है.

मुंथा जिस भाव में होती है, उस वर्ष उस भाव से संबंधित विषय राष्ट्रीय घटनाक्रम के केंद्र में आ जाते हैं. इसलिए प्रधानमंत्री के भाषण में रोजगार और युवाओं की बात औपचारिक उल्लेख तक सीमित रहने की संभावना कम है.

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सरकार इन विषयों पर फोकस कर सकती है

  • भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता.
  • पेपर लीक रोकने के लिए तकनीक का प्रयोग.
  • समयबद्ध भर्ती कैलेंडर.
  • निजी क्षेत्र में नए रोजगार.
  • कौशल विकास और इंटर्नशिप.
  • AI, सेमीकंडक्टर और स्पेस सेक्टर में युवाओं के अवसर.

पंचम भाव के स्वामी गुरु वर्ष कुंडली के बारहवें भाव में हैं. यह स्थिति बताती है कि शिक्षा पर बड़े निवेश की आवश्यकता पड़ेगी. विदेश में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों, प्रतिभा पलायन और उच्च शिक्षा की लागत भी चिंता का विषय बन सकती है.

इस योग का दूसरा पक्ष छात्र असंतोष है. यदि भर्ती और परीक्षाओं में पारदर्शिता नहीं बढ़ी तो युवा आंदोलन राजनीतिक दबाव पैदा कर सकते हैं. इसलिए लाल किले से प्रधानमंत्री किसी परीक्षा सुधार कार्यक्रम, डिजिटल परीक्षा प्रणाली या भर्ती संबंधी भरोसे की बात कर सकते हैं.

दूसरा फोकस: सीमा, आतंकवाद और विदेश नीति

वर्ष कुंडली के सातवें भाव में कुंभ राशि का राहु है. राष्ट्र कुंडली में सातवां भाव विदेशी देशों, अंतरराष्ट्रीय समझौतों, विपक्ष और खुले शत्रुओं का होता है.

राहु इस भाव में अचानक बदलते संबंध, अप्रत्याशित समझौते और विदेशी साझेदारों के दोहरे व्यवहार का संकेत देता है. इसलिए प्रधानमंत्री अपने संबोधन में राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति पर सामान्य से अधिक स्पष्ट तथा कठोर रुख दिखा सकते हैं.

भाषण में इन विषयों पर संकेत मिल सकता है:

  • सीमा पार आतंकवाद पर कठोर नीति.
  • पाकिस्तान को अप्रत्यक्ष चेतावनी.
  • चीन से लगी सीमा पर आधारभूत ढांचा.
  • स्वदेशी हथियार और रक्षा उत्पादन.
  • साइबर सुरक्षा और ड्रोन तकनीक.
  • बदलते वैश्विक माहौल में भारत की स्वतंत्र विदेश नीति.

आठवें भाव में शनि की स्थिति गुप्त खतरे, खुफिया तंत्र, साइबर हमले और अचानक पैदा होने वाले सुरक्षा संकट को लेकर सतर्क करती है. इसलिए सरकार रक्षा के साथ आंतरिक सुरक्षा, साइबर निगरानी और महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा पर भी बड़ा कदम उठा सकती है.

इस वर्ष पड़ोसी देशों के साथ संबंध एक समान नहीं रहेंगे. कभी संवाद आगे बढ़ेगा तो कभी अचानक तनाव पैदा हो सकता है. अक्टूबर 2026 तक विशेष सावधानी की जरूरत दिखाई देती है.

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तीसरा फोकस: AI, सेमीकंडक्टर और आत्मनिर्भर तकनीक

राहु कुंभ राशि में है. कुंभ राशि बड़े नेटवर्क, भविष्य की तकनीक, डिजिटल व्यवस्था, विज्ञान और जनसंचार से जुड़ी है. राहु नई तथा प्रयोगात्मक तकनीक को असाधारण गति देता है.

बारहवें भाव में बुध और गुरु की युति भी वैश्विक ज्ञान, विदेशी निवेश, शोध और अंतरराष्ट्रीय तकनीकी साझेदारी को सक्रिय करती है. इसलिए प्रधानमंत्री के भाषण में डिजिटल इंडिया से आगे बढ़कर किसी नए तकनीकी मिशन का संकेत मिल सकता है.

संभावित फोकस हो सकते हैं:

  • भारत का अपना AI इकोसिस्टम.
  • स्वदेशी सेमीकंडक्टर निर्माण.
  • डेटा और साइबर सुरक्षा.
  • अंतरिक्ष और रक्षा तकनीक.
  • सरकारी सेवाओं में AI का उपयोग.
  • विदेशी तकनीक पर निर्भरता कम करना.

लेकिन राहु की उपस्थिति एक चेतावनी भी देती है. तकनीक के विस्तार के साथ फर्जी सूचना, डीपफेक, डेटा चोरी और साइबर अपराध की चुनौती बढ़ सकती है. इसलिए डिजिटल प्रगति के साथ डिजिटल सुरक्षा की घोषणा भी संभव है.

चौथा फोकस: अर्थव्यवस्था, उत्पादन और रोजगार से जुड़ी कमाई

वर्ष कुंडली में मंगल मिथुन राशि के ग्यारहवें भाव में है. ग्यारहवां भाव राष्ट्रीय आय, सरकार की उपलब्धियों, व्यापारिक लाभ, बड़े उद्योग और दीर्घकालीन लक्ष्यों की पूर्ति का होता है.

मंगल की यह स्थिति उत्पादन बढ़ाने, उद्योग को गति देने और नए आर्थिक लक्ष्य निर्धारित करने का संकेत देती है. प्रधानमंत्री मैन्युफैक्चरिंग, रक्षा निर्यात, रेलवे, परिवहन, लॉजिस्टिक्स और MSME को लेकर कोई बड़ा लक्ष्य सामने रख सकते हैं.

दूसरे भाव में शुक्र मौजूद हैं, लेकिन कन्या राशि में शुक्र कमजोर माने जाते हैं. मेदिनी ज्योतिष के अनुसार दूसरा भाव राजकोष, मुद्रा, खाद्य भंडार और जनता की बचत का है. इससे स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था के बड़े आंकड़े सकारात्मक रहने के बावजूद सामान्य परिवार महंगाई और खर्च के दबाव को महसूस कर सकता है.

इसलिए भाषण में मध्यम वर्ग, महिलाओं और ग्रामीण परिवारों से संबंधित आर्थिक राहत का संकेत मिल सकता है. सरकार घरेलू उत्पादन बढ़ाकर आयात कम करने, रोजगार पैदा करने और आवश्यक वस्तुओं की कीमत नियंत्रित करने की बात कर सकती है.

हालांकि यह वर्ष सरकारी खर्च बढ़ा सकता है. रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याणकारी योजनाओं पर ज्यादा धन लग सकता है. इससे राजकोषीय संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होगा.

पांचवां फोकस: विपक्ष, भ्रष्टाचार और शासन में बदलाव

वर्ष कुंडली के सातवें भाव का राहु केवल विदेश नीति नहीं, विपक्ष और राजनीतिक विरोध का भी प्रतिनिधित्व करता है. 15 अगस्त से 9 अक्टूबर तक राहु की वर्ष दशा रहेगी. इसका अर्थ है कि स्वतंत्रता दिवस के तुरंत बाद सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ सकता है.

प्रधानमंत्री भाषण में सीधे किसी दल का नाम लिए बिना भ्रष्टाचार, परिवारवाद, वोट बैंक की राजनीति, विकास में बाधा अथवा राष्ट्रहित के मुद्दे उठा सकते हैं.

लेकिन सिंह लग्न में केतु की उपस्थिति सरकार के लिए भी चेतावनी है. केतु आत्मविश्वास को अहंकार में बदल सकता है और नेतृत्व को जनता की वास्तविक परेशानी से दूर दिखा सकता है. इसलिए सरकार को बड़े राजनीतिक संदेश के साथ संवाद का रास्ता भी खुला रखना होगा.

चंद्रमा के साथ केतु जनता के मन में असंतोष, भ्रम और भावनात्मक दूरी का संकेत देता है. इसका अर्थ है कि केवल बड़ी घोषणाएं पर्याप्त नहीं होंगी. रोजगार, महंगाई, परीक्षा, किसान और स्थानीय समस्याओं पर जमीन पर परिणाम दिखाने पड़ेंगे.

15 अगस्त 2026 से देश के लिए कैसा रहेगा साल?

भारत की नई वर्ष कुंडली पूरे वर्ष को दो हिस्सों में बांटती दिखाई देती है. अगस्त 2026 से मार्च 2027 तक का समय अधिक चुनौतीपूर्ण है, जबकि अप्रैल 2027 से परिस्थितियों में सुधार और आर्थिक सक्रियता बढ़ सकती है.

15 अगस्त से 9 अक्टूबर 2026: राहु की दशा

विदेशी संबंध, विपक्ष और व्यापारिक समझौते चर्चा में रहेंगे. किसी सहयोगी देश का रुख अचानक बदल सकता है. सरकार को विपक्षी हमलों, कानूनी विवाद या अंतरराष्ट्रीय दबाव का सामना करना पड़ सकता है. सीमा और साइबर सुरक्षा के मामले में सतर्कता जरूरी होगी.

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9 अक्टूबर से 26 नवंबर 2026: गुरु की दशा

गुरु बारहवें भाव में हैं. सरकारी खर्च बढ़ सकता है. विदेश यात्रा, वैश्विक सम्मेलन और अंतरराष्ट्रीय समझौते महत्वपूर्ण होंगे. शिक्षा, स्वास्थ्य अथवा रक्षा पर बड़े व्यय की संभावना है. विदेश से अवसर मिलेंगे, लेकिन उनका आर्थिक लाभ तत्काल नहीं दिखाई देगा.

26 नवंबर 2026 से 23 जनवरी 2027: शनि की दशा

यह साल का सबसे संवेदनशील हिस्सा हो सकता है. शनि आठवें भाव में हैं. किसी संस्थागत संकट, सुरक्षा संबंधी घटना, प्राकृतिक आपदा, साइबर खतरे या बड़े प्रशासनिक विवाद की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. सरकार को जल्दबाजी से बचना होगा.

23 जनवरी से 16 मार्च 2027: बुध की दशा

अर्थव्यवस्था, मीडिया, शिक्षा और विदेश व्यापार से जुड़े विवाद सामने आ सकते हैं. सरकारी नीतियों के संचार में भ्रम पैदा हो सकता है. बजट और आर्थिक फैसलों को लेकर विपक्ष सक्रिय रहेगा.

6 अप्रैल से 6 जून 2027: शुक्र की दशा

यह अवधि अपेक्षाकृत राहत देने वाली होगी. आय, बाजार, उपभोग, आवास और घरेलू उद्योगों में सुधार दिखाई दे सकता है. परिवारों के लिए किसी राहत योजना या आर्थिक सहायता की संभावना बनेगी.

25 जुलाई से 15 अगस्त 2027: मंगल की दशा

वर्ष का अंत उपलब्धि के साथ हो सकता है. मंगल ग्यारहवें भाव में है. उद्योग, रक्षा, खेल, तकनीक या आधारभूत ढांचे में भारत को कोई बड़ी सफलता मिल सकती है. सरकारी राजस्व और उत्पादन में भी सुधार संभव है.

मजबूत नेतृत्व का साल, लेकिन जनता लेगी परिणाम की परीक्षा

सिंह लग्न भारत को आत्मविश्वास और विश्व मंच पर प्रभाव बढ़ाने का अवसर देता है. मंगल लाभ भाव में होने से उद्योग, तकनीक और रक्षा क्षेत्र में उपलब्धियां मिल सकती हैं. पंचम भाव की मुंथा युवाओं, शिक्षा और नवाचार को राष्ट्रीय एजेंडे के केंद्र में लाएगी.

लेकिन राहु, केतु और आठवें भाव के शनि के कारण साल का पहला हिस्सा आसान नहीं रहेगा. सत्ता-विपक्ष का टकराव, छात्र असंतोष, विदेशी दबाव, साइबर सुरक्षा और अचानक सामने आने वाले संकट सरकार की परीक्षा ले सकते हैं.

कुंडली का आखिरी संदेश: बड़े फैसले होंगे, लेकिन कीमत भी चुकानी पड़ सकती है

15 अगस्त 2026 से भारत एक साधारण नहीं, बल्कि निर्णायक और उथल-पुथल भरे वर्ष में प्रवेश कर रहा है. सिंह लग्न सरकार को बड़े फैसले लेने का साहस देगा. लाभ भाव का मंगल रक्षा, उद्योग और तकनीक में उपलब्धियां दिला सकता है. लेकिन सत्ता और विदेशी संबंधों के भाव में राहु, संकट के भाव में शनि तथा लग्न में चंद्रमा-केतु साफ बता रहे हैं कि आगे का रास्ता आसान नहीं है.

अगस्त 2026 से मार्च 2027 के बीच सत्ता-विपक्ष का संघर्ष, युवाओं का गुस्सा, विदेशी दबाव, सीमा पर हलचल या अचानक पैदा हुआ कोई संकट सरकार की सबसे कठिन परीक्षा बन सकता है. अप्रैल 2027 के बाद हालात संभलने और आर्थिक उपलब्धियां सामने आने के योग मजबूत होंगे.

ऐसे में लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी के शब्द केवल स्वतंत्रता दिवस का संबोधन नहीं रहेंगे. रोजगार, परीक्षा सुधार, पाकिस्तान-चीन, साइबर सुरक्षा, आत्मनिर्भर तकनीक और विपक्ष को लेकर उनकी एक-एक बात आने वाले साल की दिशा खोल सकती है.

कुंडली का संकेत सीधा है, भारत रुकेगा नहीं, लेकिन आगे बढ़ने की यह राह शांत भी नहीं होगी. 15 अगस्त से उपलब्धियों का नया अध्याय खुल सकता है, मगर उससे पहले देश को सत्ता, सीमा और जनता के विश्वास की अग्निपरीक्षा से गुजरना पड़ सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. वर्तमान में CJP आंदोलन को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 14 Aug 2026 11:17 AM (IST)
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