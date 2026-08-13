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15 अगस्त से पहले लाल किले पर हुई फुल ड्रेस रिहर्सल, तस्वीरों में देखें भव्य तैयारियां
दिल्ली में 15 अगस्त 2026 के 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल हो रही है. जानें ट्रैफिक पाबंदियां, डायवर्जन और सुरक्षा व्यवस्था.
लाल किले पर 15 अगस्त की तैयारी तेज
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Published at : 13 Aug 2026 02:37 PM (IST)
Tags :Red Fort DELHI Independence Day 2026
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