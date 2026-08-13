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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीइंडिया15 अगस्त से पहले लाल किले पर हुई फुल ड्रेस रिहर्सल, तस्वीरों में देखें भव्य तैयारियां

15 अगस्त से पहले लाल किले पर हुई फुल ड्रेस रिहर्सल, तस्वीरों में देखें भव्य तैयारियां

दिल्ली में 15 अगस्त 2026 के 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल हो रही है. जानें ट्रैफिक पाबंदियां, डायवर्जन और सुरक्षा व्यवस्था.

Written By : सौरव कुमार  | Updated at : 13 Aug 2026 02:37 PM (IST)
दिल्ली में 15 अगस्त 2026 के 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल हो रही है. जानें ट्रैफिक पाबंदियां, डायवर्जन और सुरक्षा व्यवस्था.

लाल किले पर 15 अगस्त की तैयारी तेज

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देश की राजधानी दिल्ली में 15 अगस्त 2026 को होने वाले 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं. लाल किले पर गुरुवार (13 अगस्त 2026) को मुख्य कार्यक्रम की फुल ड्रेस रिहर्सल की जा रही है. इसे देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को और मजबूत किया गया है.
देश की राजधानी दिल्ली में 15 अगस्त 2026 को होने वाले 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं. लाल किले पर गुरुवार (13 अगस्त 2026) को मुख्य कार्यक्रम की फुल ड्रेस रिहर्सल की जा रही है. इसे देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को और मजबूत किया गया है.
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15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह लाल किले पर होगा. प्रधानमंत्री के राष्ट्रध्वज फहराने और देश को संबोधित करने के कार्यक्रम को देखते हुए लाल किले और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है. गुरुवार की फुल ड्रेस रिहर्सल का मकसद सुरक्षा, ट्रैफिक, VIP मूवमेंट और लोगों की आवाजाही से जुड़ी पूरी व्यवस्था को पहले ही जांचना है.
15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह लाल किले पर होगा. प्रधानमंत्री के राष्ट्रध्वज फहराने और देश को संबोधित करने के कार्यक्रम को देखते हुए लाल किले और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है. गुरुवार की फुल ड्रेस रिहर्सल का मकसद सुरक्षा, ट्रैफिक, VIP मूवमेंट और लोगों की आवाजाही से जुड़ी पूरी व्यवस्था को पहले ही जांचना है.
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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के अनुसार, 12 अगस्त की रात से 13 अगस्त की रात करीब 10-11 बजे तक दिल्ली में कमर्शियल वाहनों की आवाजाही पर पाबंदियां रहेंगी. जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहनों को इन नियमों में छूट दी गई है.
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के अनुसार, 12 अगस्त की रात से 13 अगस्त की रात करीब 10-11 बजे तक दिल्ली में कमर्शियल वाहनों की आवाजाही पर पाबंदियां रहेंगी. जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहनों को इन नियमों में छूट दी गई है.
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दिल्ली की सीमाओं पर ही दूसरे राज्यों से आने वाले भारी और कमर्शियल वाहनों को वैकल्पिक रास्तों की जानकारी दी जाएगी. इसके लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा पुलिस के साथ भी तालमेल किया जा रहा है.
दिल्ली की सीमाओं पर ही दूसरे राज्यों से आने वाले भारी और कमर्शियल वाहनों को वैकल्पिक रास्तों की जानकारी दी जाएगी. इसके लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा पुलिस के साथ भी तालमेल किया जा रहा है.
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स्वतंत्रता दिवस समारोह और VIP आवाजाही को देखते हुए सेंट्रल दिल्ली और लाल किले के आसपास कई प्रमुख रास्तों पर डायवर्जन किया जाएगा. राजपथ, तिलक मार्ग और लुटियंस दिल्ली के आसपास भी ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया जा सकता है.
स्वतंत्रता दिवस समारोह और VIP आवाजाही को देखते हुए सेंट्रल दिल्ली और लाल किले के आसपास कई प्रमुख रास्तों पर डायवर्जन किया जाएगा. राजपथ, तिलक मार्ग और लुटियंस दिल्ली के आसपास भी ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया जा सकता है.
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लाल किले पर 15 अगस्त को होने वाले मुख्य समारोह में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है. ऐसे में सेंट्रल दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक की आवाजाही को नियंत्रित किया जाएगा.
लाल किले पर 15 अगस्त को होने वाले मुख्य समारोह में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है. ऐसे में सेंट्रल दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक की आवाजाही को नियंत्रित किया जाएगा.
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दिल्ली में ट्रैफिक पाबंदियों के बीच रेलवे स्टेशन और दूसरी जरूरी जगहों पर जाने वाले यात्रियों के लिए भी अलग व्यवस्था की जा रही है. पुलिस का कहना है कि यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्तों की जानकारी दी जाएगी.
दिल्ली में ट्रैफिक पाबंदियों के बीच रेलवे स्टेशन और दूसरी जरूरी जगहों पर जाने वाले यात्रियों के लिए भी अलग व्यवस्था की जा रही है. पुलिस का कहना है कि यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्तों की जानकारी दी जाएगी.
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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे घर से निकलने से पहले अपनी यात्रा की योजना बना लें और संभव हो तो वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें.
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे घर से निकलने से पहले अपनी यात्रा की योजना बना लें और संभव हो तो वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें.
Published at : 13 Aug 2026 02:37 PM (IST)
Tags :
Red Fort DELHI Independence Day 2026

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