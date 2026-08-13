15 अगस्त से पहले लाल किले पर हुई फुल ड्रेस रिहर्सल, तस्वीरों में देखें भव्य तैयारियां

15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह लाल किले पर होगा. प्रधानमंत्री के राष्ट्रध्वज फहराने और देश को संबोधित करने के कार्यक्रम को देखते हुए लाल किले और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है. गुरुवार की फुल ड्रेस रिहर्सल का मकसद सुरक्षा, ट्रैफिक, VIP मूवमेंट और लोगों की आवाजाही से जुड़ी पूरी व्यवस्था को पहले ही जांचना है.