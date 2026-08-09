15 अगस्त 2026 की सुबह 6 बजकर 4 मिनट पर भारत की नई वर्षफल कुंडली शुरू होगी. सिंह लग्न की इस कुंडली में राहु सातवें भाव में हैं. ठीक उसी समय भारत की जन्मकुंडली में मंगल की महादशा और राहु की अंतर्दशा चल रही होगी.

यानी वर्षफल में भी राहु और मूल दशा में भी राहु. ज्योतिष में इसे दोहरे प्रभाव की स्थिति माना जाता है.

इसका असर सरकार, विपक्ष, गठबंधन, विदेशी संबंध और जनता के बीच बढ़ते अविश्वास पर दिखाई दे सकता है. सबसे संवेदनशील अवधि 15 अगस्त से 9 अक्टूबर 2026 तक रहेगी. इन 55 दिनों में वर्षफल की राहु की दशा-अंतर्दशा चलेगी.

नरेंद्र मोदी सरकार के सामने केवल राहुल गांधी और कांग्रेस की चुनौती नहीं होगी. नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे सहयोगियों की मांगें भी बढ़ सकती हैं. ममता बनर्जी और अखिलेश यादव विपक्ष के भीतर अपनी अलग राजनीतिक लाइन खींचेंगे. इन सबके बीच Gen-Z का कोई मुद्दा फिर से अचानक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले सकता है.

पहले समझिए भारत की मूल कुंडली

भारत की कुंडली 15 अगस्त 1947, रात 12 बजे, नई दिल्ली के आधार पर बनाई गई है. इसमें वृषभ लग्न 7 अंश 44 कला का है. राहु लग्न में और केतु सातवें भाव में हैं.

मंगल मिथुन राशि में 7 अंश 27 कला पर बैठकर दूसरे भाव को प्रभावित कर रहा है. वृषभ लग्न के लिए मंगल सातवें और बारहवें भाव का स्वामी है. इसलिए मंगल की महादशा में गठबंधन, पड़ोसी देश, सैन्य खर्च, विदेश नीति और आर्थिक दबाव जैसे विषय महत्वपूर्ण हो जाते हैं.

भारत की मंगल महादशा 12 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है. इसमें राहु की अंतर्दशा 9 फरवरी 2026 से 27 फरवरी 2027 तक चलेगी. यानी 15 अगस्त को देश पहले से ही मंगल-राहु के तीखे दौर में होगा.

मंगल संघर्ष कराता है. राहु घटना को अचानक बड़ा कर देता है. दोनों का संबंध आंदोलन, आक्रामक बयान, सीमा विवाद, साइबर हमला और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ा सकता है.

15 अगस्त को सिंह लग्न, लेकिन सत्ता निश्चिंत नहीं

नई वर्षफल कुंडली का लग्न सिंह है. लग्न केवल 0 अंश 8 कला का है. सिंह सत्ता, प्रधानमंत्री, सरकार और राष्ट्रीय नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करता है.

लग्नेश सूर्य कर्क राशि में 28 अंश पर बारहवें भाव में बैठा है. लग्नेश का बारहवें भाव में जाना बताता है कि सरकार को विदेश नीति, रक्षा, स्वास्थ्य, सब्सिडी या कल्याणकारी योजनाओं पर भारी खर्च करना पड़ सकता है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय रहेंगे. लेकिन देश के भीतर किसी निर्णय की राजनीतिक कीमत भी चुकानी पड़ सकती है. विदेश में प्रतिष्ठा और घरेलू असंतोष साथ-साथ चल सकते हैं.

सबसे गंभीर संकेत लग्न में चंद्रमा और केतु का है. चंद्रमा 28 अंश सिंह में और केतु 5 अंश 57 कला पर हैं. देश की कुंडली में चंद्रमा जनता का मन है. केतु दूरी, असंतोष और अचानक मोहभंग पैदा करता है.

इसलिए सरकार अपनी उपलब्धियां बताएगी, लेकिन जनता नौकरी, आय, महंगाई और परीक्षा व्यवस्था पर जवाब मांगेगी.

युवाओं और परीक्षा व्यवस्था से जुड़ा मामला अगस्त 2026 में उभर सकता है, लेकिन उसकी कहानी यहीं समाप्त नहीं होगी. नवंबर से जनवरी के बीच जांच और जवाबदेही का दौर आएगा.

23 जनवरी से 16 मार्च 2027 के बीच प्रश्नपत्र, परिणाम, भर्ती या दस्तावेज से जुड़ा दूसरा बड़ा विवाद सामने आने की संभावना अधिक है. जुलाई-अगस्त 2027 में सरकार को निर्णायक समाधान देना पड़ सकता है.

सातवें भाव का राहु खोलेगा गठबंधन की गांठ

राहु कुंभ राशि में 5 अंश 57 कला पर सातवें भाव में है. सातवां भाव विपक्ष, सहयोगी दल, संधि, अदालत, कूटनीति और दूसरे देशों का है.

15 अगस्त से 9 अक्टूबर तक राहु की मुद्दा-दशा भी चलेगी. इस कारण नरेंद्र मोदी और अमित शाह को एक साथ दो मोर्चे संभालने पड़ सकते हैं.

पहला मोर्चा राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे के नेतृत्व वाला विपक्ष होगा. रोजगार, संविधान, सामाजिक न्याय और संस्थाओं की स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा जा सकता है.

दूसरा मोर्चा एनडीए के भीतर होगा. नीतीश कुमार बिहार की आर्थिक मांगों और राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर दबाव बना सकते हैं. चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लिए फंड, राजधानी और आधारभूत ढांचे पर स्पष्ट लाभ चाहेंगे.

कुंडली संकेत दे रही है कि सहयोगियों के साथ मतभेद छिपे नहीं रहेंगे. किसी विधेयक, नियुक्ति, आर्थिक पैकेज या केंद्र-राज्य विवाद पर खींचतान खुलकर सामने आ सकती है.

राहुल गांधी को मौके मिलेंगे, विपक्ष में भी होगी खींचतान

सातवें भाव के राहु विपक्ष को आक्रामक बनाते हैं. राहुल गांधी को सरकार के खिलाफ कोई बड़ा मुद्दा मिल सकता है. संसद के भीतर टकराव बढ़ेगा. मामला अदालत तक भी जा सकता है.

सातवें भाव में राहु और सप्तमेश शनि के आठवें भाव में होने से विपक्षी गठबंधन में अविश्वास, नेतृत्व और सीटों के बंटवारे पर मतभेद बढ़ सकते हैं. मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में इसका दबाव कांग्रेस के ममता बनर्जी और अखिलेश यादव जैसे प्रमुख क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ तालमेल पर दिखाई दे सकता है.

तेजस्वी यादव को बिहार में अपने संगठन और वोट बैंक को बचाने की चुनौती मिलेगी. विपक्ष सरकार को घेर सकता है, लेकिन उसके भीतर नेतृत्व का सवाल बार-बार उठेगा.

12 साल बाद उच्च गुरु, लेकिन साथ में ग्रह युद्ध

भारत की वर्षफल कुंडली में गुरु अपनी सबसे मजबूत राशि कर्क में हैं. गुरु इससे पहले 2014 में इस राशि में आए थे. इसलिए 12 साल बाद यह स्थिति फिर बनी है.

ज्योतिष में गुरु शिक्षा, न्याय, कानून और नीतियों के कारक हैं. ऐसे में इन क्षेत्रों में बड़े सुधार या फैसले संभव हैं. हालांकि ये बदलाव भारी खर्च और विरोध के बाद सामने आ सकते हैं.

गुरु इस कुंडली में पांचवें भाव की मुंथा के स्वामी हैं. मुंथा धनु राशि में है. पंचम भाव युवा, विद्यार्थी, शिक्षा, परीक्षा, शेयर बाजार और नई तकनीक का प्रतिनिधित्व करता है.

मुंथेश गुरु का उच्च होना युवाओं और शिक्षा से बड़े बदलाव का संकेत देता है. लेकिन गुरु बारहवें भाव में हैं. इसलिए सुधार दबाव, आंदोलन या बड़े सरकारी खर्च के बाद आएगा.

एक और महत्वपूर्ण बात. बुध 15 अंश 4 कला और गुरु 15 अंश 47 कला पर हैं. दोनों के बीच एक अंश से भी कम दूरी है. यह बुध-गुरु ग्रह युद्ध की स्थिति है.

बुध और गुरु लगभग एक ही अंश पर बैठे हैं. ज्योतिष में दो ग्रहों की इतनी नजदीकी को ग्रह युद्ध कहा जाता है. बुध परीक्षा, दस्तावेज और संचार के कारक हैं, जबकि गुरु शिक्षा, कानून और नीतियों को दिखाते हैं. इसलिए इन क्षेत्रों में मतभेद, भ्रम या किसी बड़े फैसले को लेकर विवाद की स्थिति बन सकती है.

बुध मीडिया, आंकड़े, परीक्षा, दस्तावेज और संचार का ग्रह है. गुरु कानून, शिक्षा और नीति का. इसलिए गलत आंकड़े, परीक्षा विवाद, दस्तावेज लीक, मीडिया नैरेटिव या किसी कानून की व्याख्या पर बड़ा संघर्ष हो सकता है.

सबसे बड़ा दबाव Gen-Z से आएगा !

मुंथा का पंचम भाव में होना इस वर्ष का सबसे मजबूत संकेत है. यह बताता है कि विद्यार्थी और युवा राजनीति का एजेंडा तय कर सकते हैं.

पेपर लीक, भर्ती में देरी, बेरोजगारी, आरक्षण या शिक्षा की बढ़ती लागत में से कोई मुद्दा राष्ट्रीय आंदोलन बन सकता है. यह आंदोलन पुराने संगठनों के भरोसे नहीं चलेगा. वीडियो, मीम, पॉडकास्ट और हैशटैग इसकी आवाज बनेंगे.

सरकार और विपक्ष दोनों को सावधान रहना होगा. Gen-Z किसी एक दल के पीछे स्थायी रूप से खड़ी नहीं होगी. वह नरेंद्र मोदी से परिणाम और राहुल गांधी से ठोस विकल्प मांगेगी.

पंचम भाव की मुंथा युवाओं को इस वर्ष राजनीतिक बहस के केंद्र में लाती है. बुध-गुरु की नजदीकी बताती है कि शिक्षा, परीक्षा और रोजगार उनके प्रमुख मुद्दे रहेंगे. आज की Gen-Z सोशल मीडिया से सरकार और विपक्ष, दोनों के दावों की तुरंत जांच करती है.

इसलिए वह स्थायी वोट बैंक की तरह व्यवहार नहीं करेगी. वह नरेंद्र मोदी से रोजगार और पारदर्शी व्यवस्था का परिणाम मांगेगी, जबकि राहुल गांधी से आलोचना के बजाय स्पष्ट नीति, भरोसेमंद नेतृत्व और व्यावहारिक विकल्प चाहेगी.

सिंह लग्न सरकार की ताकत बनाए रखता है, इसलिए तत्काल सत्ता संकट का संकेत नहीं है. लेकिन सातवें भाव का राहु गठबंधन और विपक्ष में हलचल बढ़ाएगा. लग्न का चंद्रमा जनता की बेचैनी सामने लाएगा, जबकि पंचम भाव की मुंथा युवाओं को राजनीति के केंद्र में रखेगी.

इसलिए 15 अगस्त के बाद सरकार सुरक्षित दिखेगी, पर चैन से नहीं बैठ पाएगी. शुरुआती 55 दिनों में उठे विवाद 2027 के चुनावी समीकरण और राजनीतिक रणनीति बदल सकते हैं.

FAQ

भारत की नई वर्षफल कुंडली कब शुरू होगी?

भारत की 2026-27 की वर्षफल कुंडली 15 अगस्त 2026 को सुबह 6 बजकर 4 मिनट पर शुरू होगी.

अगले 55 दिन क्यों महत्वपूर्ण हैं?

15 अगस्त से 9 अक्टूबर तक राहु की मुद्दा-दशा चलेगी. इसका संबंध विपक्ष, गठबंधन, विदेश नीति और सार्वजनिक विवादों से बनता है.

भारत पर अभी कौन-सी दशा चल रही है?

विंशोत्तरी गणना के अनुसार भारत पर मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा 9 फरवरी 2026 से 27 फरवरी 2027 तक चलेगी.

2027 में क्या राजनीतिक असर पड़ सकता है?

2026 के अंत में उठे युवा, भर्ती और गठबंधन से जुड़े मुद्दे 2027 के चुनावी समीकरण तथा राजनीतिक रणनीति को प्रभावित कर सकते हैं.

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