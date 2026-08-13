कल से शुरू होंगे पाकिस्तान के बुरे दिन? कुंडली ने खोला सत्ता, सीमा और संकट का राज

Pakistan Kundli 2026: पाकिस्तान के लिए उलटी गिनती शुरू हो चुकी है. कल यानी 14 अगस्त से उसकी नई वर्षफल कुंडली प्रभावी होगी और इसके साथ ही सत्ता, सीमा और सुरक्षा पर दबाव बढ़ने लगेगा.

कश्मीर में खूनी प्रदर्शन, लगातार आतंकी हमले और IMF की शर्तों से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए सबसे कठिन दौर अभी आया नहीं है. कुंडली के संकेत बताते हैं कि सितंबर से नवंबर के बीच एक घटना पूरे देश के हालात बदल सकती है.

14 अगस्त 2026 से शुरू होने वाला वर्ष सरकार की ताकत से ज्यादा उसकी सहनशक्ति की परीक्षा लेगा. खजाने को विदेशी मदद मिल सकती है, लेकिन जनता को राहत मिलना मुश्किल होगा.

सेना का दखल बढ़ेगा. विरोध की आवाज दबाने की कोशिश होगी. सीमा पर तनाव भी अचानक भड़क सकता है. सवाल यह है कि क्या शहबाज सरकार इन 75 दिनों का दबाव झेल पाएगी या पाकिस्तान फिर किसी बड़े राजनीतिक और सुरक्षा संकट में फंस जाएगा?

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कुंडली का खतरनाक संकेत, आर्थिक फैसलों पर जनता का गुस्सा बढ़ा सकता है

यह विश्लेषण पाकिस्तान की 14 अगस्त 1947, रात 12 बजे, कराची की कुंडली पर आधारित है. इस कुंडली में वृषभ लग्न और मिथुन राशि है. लग्न में राहु बैठा है. दूसरे भाव में चंद्रमा और मंगल हैं. तीसरे भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और शनि की युति बनी हुई है.

पाकिस्तान की कुंडली में लग्न का राहु सबसे अधिक ध्यान खींचता है. राहु देश की पहचान, सत्ता और नीतियों में भ्रम पैदा करता है. यही कारण है कि पाकिस्तान में सत्ता का असली केंद्र हमेशा सवालों के घेरे में रहा. सरकारें चुनी गईं, लेकिन सेना का प्रभाव कम नहीं हुआ. कई बार निर्वाचित सरकारों को अपना कार्यकाल पूरा करने का मौका भी नहीं मिला.

कुंडली के दूसरे भाव में मंगल है. यह भाव देश के खजाने, अर्थव्यवस्था, जनता की आवाज और आंतरिक एकता को बताता है. यहां बैठा मंगल आर्थिक फैसलों पर जनता का गुस्सा बढ़ा सकता है. नेताओं की भाषा भी आक्रामक हो सकती है.

14 अगस्त से क्या बदल जाएगा?

पाकिस्तान की नई वर्षफल कुंडली 14 अगस्त 2026 से 14 अगस्त 2027 तक प्रभावी रहेगी. यह कर्क लग्न की कुंडली है. लग्न में सूर्य, बुध और गुरु बैठे हैं. इसलिए केंद्र की सत्ता तुरंत कमजोर होती दिखाई नहीं देती. सरकार फैसले लेगी और उन्हें सख्ती से लागू करने का प्रयास भी करेगी.

सूर्य सत्ता का ग्रह है. बुध नीतियों और बातचीत का प्रतिनिधित्व करता है. गुरु विदेशी सहयोग और संकट से बाहर निकलने की संभावना देता है. यानी मुश्किलों के बावजूद पाकिस्तान की सरकार को अंतरराष्ट्रीय मंच पर कुछ समर्थन मिल सकता है.

लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू ज्यादा गंभीर है. वर्षफल में मुंथा छठे भाव में है. छठा भाव कर्ज, दुश्मन, बीमारी, आंदोलन और कानूनी विवाद से जुड़ा होता है. इसका सीधा संकेत है कि सरकार को पूरे साल एक साथ कई मोर्चे संभालने पड़ सकते हैं.

IMF से पैसा मिलेगा, लेकिन जनता को राहत कब?

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में कागजों पर कुछ सुधार दिखाई दे रहा है. IMF के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 की पहली छमाही में विकास दर बढ़ी है. महंगाई कुछ हद तक नियंत्रित हुई और विदेशी मुद्रा भंडार भी अनुमान से बेहतर रहा. मई 2026 में IMF ने पाकिस्तान के लिए करीब 1.32 अरब डॉलर की राशि को मंजूरी दी थी.

इसके बावजूद जनता को तत्काल राहत मिलना मुश्किल है. IMF की शर्तें पूरा करने के लिए सरकार को टैक्स बढ़ाने, सब्सिडी घटाने और बिजली की कीमतों पर कठोर फैसले लेने पड़ सकते हैं. वर्षफल के छठे भाव का प्रभाव बताता है कि कर्ज से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन उसकी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ सकती है.

बेरोजगारी, महंगाई और बिजली के बिल एक बार फिर सरकार के खिलाफ गुस्से को हवा दे सकते हैं. पाकिस्तान भीतर से सुलग रहा है, अगर उचित कदम नहीं उठाए गए तो सरकार के लिए मुसीबत आनी तय है.

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सितंबर से बढ़ेगा पाकिस्तान का तनाव

14 अगस्त से 13 सितंबर तक चंद्रमा की मुद्दा दशा रहेगी. यह समय पाकिस्तान को थोड़ी राहत दे सकता है. सरकार स्वतंत्रता दिवस, आर्थिक आंकड़ों या किसी विदेशी समझौते के सहारे सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश करेगी.

असली परेशानी 13 सितंबर के बाद शुरू हो सकती है. 13 सितंबर से 4 अक्टूबर तक मंगल की मुद्दा दशा चलेगी. वर्षफल में मंगल द्वादश भाव में बैठा है. यह भाव रक्षा खर्च, अस्पताल, जेल, विदेशी संबंध, सीमा और गुप्त गतिविधियों से जुड़ा है. इसी माह कुछ स्थानों पर हमले और विस्फोट की स्थिति भी देखने को मिल सकती है.

इस दौरान सैन्य खर्च बढ़ सकता है. आतंकियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा सकता है. अफगानिस्तान की सीमा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हालात बिगड़ने का खतरा रहेगा. कोई बड़ी आतंकी घटना सरकार को अचानक कठोर कदम उठाने पर मजबूर कर सकती है.

जुलाई 2026 पाकिस्तान के लिए इस साल का सबसे हिंसक महीना रहा. PICSS के अनुसार जुलाई की हिंसा में 205 लोगों की मौत हुई. इसके बाद 2 अगस्त को स्वात के कबल में पुलिस स्टेशन के बाहर आत्मघाती हमला हुआ. ये घटनाएं बताती हैं कि पाकिस्तान की सुरक्षा चुनौती पहले ही गंभीर हो चुकी है.

4 अक्टूबर से 28 नवंबर का समय सबसे भारी

पाकिस्तान के वर्षफल में 4 अक्टूबर से 28 नवंबर तक राहु की दशा चलेगी. राहु अष्टम भाव में बैठा है. अष्टम भाव अचानक संकट, षड्यंत्र, हिंसा, राजनीतिक उलटफेर और गुप्त गतिविधियों का होता है.

ये 55 दिन पूरे वर्ष का सबसे संवेदनशील हिस्सा हो सकते हैं. किसी आतंकी हमले के बाद बड़े सैन्य अभियान की शुरुआत हो सकती है. चुनावी धांधली के आरोप, विरोध प्रदर्शन, गिरफ्तारी और इंटरनेट बंद करने जैसे फैसले भी तनाव बढ़ा सकते हैं.

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चुनाव के दौरान हुई हिंसा इसकी शुरुआत मानी जा सकती है. कई क्षेत्रों में मतदान रोकना पड़ा. सड़कें बंद हुईं. इंटरनेट पर रोक लगी और विपक्षी दल PTI ने चुनाव का बहिष्कार किया.

क्या भारत के साथ बढ़ सकता है तनाव?

वर्षफल में द्वादश भाव का मंगल और अष्टम भाव का राहु भारत के लिए भी महत्वपूर्ण संकेत है. यह संयोजन सीमा पर तनाव, घुसपैठ, आतंकी साजिश या कश्मीर के नाम पर तीखी बयानबाजी बढ़ा सकता है.

कुंडली के अनुसार सितंबर से नवंबर के बीच कोई अचानक हुई घटना दोनों देशों के रिश्तों को फिर पटरी से उतार सकती है. पाकिस्तान अपने घरेलू संकट से जनता का ध्यान हटाने के लिए भारत विरोधी बयानबाजी भी तेज कर सकता है.

नवंबर के बाद मिलेगी कुछ राहत

28 नवंबर 2026 से गुरु की मुद्दा दशा शुरू होगी. इसके बाद तनाव कुछ कम हो सकता है. पाकिस्तान को IMF, सऊदी अरब, चीन या किसी अन्य मित्र देश से आर्थिक सहायता मिल सकती है. सरकार किसी बड़े निवेश या कूटनीतिक समझौते को अपनी उपलब्धि बताएगी.

पाकिस्तान का आने वाला साल केवल भारत के साथ तनाव या आतंकी हमलों तक सीमित नहीं रहेगा. अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता उसे अंतरराष्ट्रीय पहचान दिला सकती है. सऊदी अरब और तुर्की के साथ रक्षा समझौता उसकी ताकत बढ़ा सकता है. मगर यही रिश्ते उसे मध्य पूर्व के संघर्ष में भी खींच सकते हैं.

घर के भीतर सबसे बड़ा खतरा विपक्ष से नहीं, बेरोजगारी और महंगाई से परेशान उस युवा पीढ़ी (GEN-Z) से होगा जो किसी पुराने नेता पर आंख बंद करके भरोसा करने को तैयार नहीं है. कुंडली के अनुसार सितंबर से नवंबर 2026 के बीच विदेश का तनाव और भीतर का जनाक्रोश एक साथ बढ़ा तो पाकिस्तान की सत्ता के लिए यही साल का सबसे कठिन मोड़ होगा.

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