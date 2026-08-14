विजयनगर में तिरंगा फहराने से मंत्री ने मांगी छूट, BJP बोली- वोट बैंक की चिंता

र्नाटक सरकार में मंत्री जमीर अहमद खान ने मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को पत्र लिखकर 15 अगस्त को विजयनगर में होने वाले स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल होने से छूट मांगी है. मंत्री ने इसकी वजह अपने व्यस्त कार्यक्रम और आगामी स्थानीय निकाय चुनाव, उपचुनाव और पार्टी से जुड़े कामों में व्यस्तता को बताया है.

मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में जमीर अहमद खान ने कहा है कि वह 15 अगस्त को विजयनगर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे और उन्हें इससे छूट दी जाए.

बीजेपी ने साधा निशाना

मंत्री के इस पत्र को लेकर BJP ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है. BJP ने सवाल उठाया कि क्या जिला प्रभारी मंत्री के पास आज़ादी के दिन अपने जिले में तिरंगा फहराने के लिए भी समय नहीं है? BJP ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लिए वोट बैंक की राजनीति और पार्टी संगठन, आज़ादी के दिन तिरंगा फहराने के सम्मान से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं. हालांकि, इस पूरे विवाद पर मंत्री जमीर अहमद खान की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

कांग्रेस ने किया बचाव

वहीं, स्वास्थ्य मंत्री यूटी खादर और श्रम मंत्री संतोष लाड ने जमीर अहमद खान का बचाव किया है. दोनों नेताओं ने BJP पर मुद्दे को बेवजह तूल देने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस में किसी को देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है.

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