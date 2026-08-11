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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीइंडियासुप्रिया सुले की बेटी-दामाद से पीएम मोदी ने की गपशप, रिसेप्शन की फोटोज वायरल

सुप्रिया सुले की बेटी-दामाद से पीएम मोदी ने की गपशप, रिसेप्शन की फोटोज वायरल

एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले की शादी के रिसेप्शन में पीएम मोदी समेत कई बड़े नेता पहुंचे थे. उनकी फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा  | Updated at : 11 Aug 2026 12:38 PM (IST)
एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले की शादी के रिसेप्शन में पीएम मोदी समेत कई बड़े नेता पहुंचे थे. उनकी फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

दिल्ली में एनसीपी (एसपी) सांसद सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले और सारंग लखानी के वेडिंग रिसेप्शन में पीएम मोदी पहुंचे. उनके साथ कई बड़े राजनीतिक चेहरे भी शामिल हुए.

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पीएम मोदी रिसेप्शन में सुप्रिया सुले की फैमिली के साथ बात करते हुए नजर आए. पीएम मोदी से मिलकर सभी बेहद खुश हो रहे थे.
पीएम मोदी रिसेप्शन में सुप्रिया सुले की फैमिली के साथ बात करते हुए नजर आए. पीएम मोदी से मिलकर सभी बेहद खुश हो रहे थे.
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रिसेप्शन से एक फोटो सबसे ज्यादा वायरल हो रही है. ये फोटोज पीएम मोदी और शरद पवार की है. इसमें दोनों साथ में बैठे हुए नजर आए.
रिसेप्शन से एक फोटो सबसे ज्यादा वायरल हो रही है. ये फोटोज पीएम मोदी और शरद पवार की है. इसमें दोनों साथ में बैठे हुए नजर आए.
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पीएम मोदी ने रेवती सुले और सारंग को शादी की बधाई दी. स्टेज पर न्यूलीवेड कपल के साथ पीएम बात करते हुए नजर आए.
पीएम मोदी ने रेवती सुले और सारंग को शादी की बधाई दी. स्टेज पर न्यूलीवेड कपल के साथ पीएम बात करते हुए नजर आए.
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पीएम मोदी ने कपल को अपनी ब्लेसिंग दी और पूरे परिवार के साथ स्टेज पर फोटो क्लिक करवाई.
पीएम मोदी ने कपल को अपनी ब्लेसिंग दी और पूरे परिवार के साथ स्टेज पर फोटो क्लिक करवाई.
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रिसेप्शन से पीएम मोदी की कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं. किसी में वो फैमिली से बात करते नजर आ रहे हैं तो किसी में स्माइल करते नजर आए.
रिसेप्शन से पीएम मोदी की कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं. किसी में वो फैमिली से बात करते नजर आ रहे हैं तो किसी में स्माइल करते नजर आए.
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न्यूलीवेड कपल और पूरी फैमिली के साथ पीएम मोदी ने फोटो क्लिक करवाई.
न्यूलीवेड कपल और पूरी फैमिली के साथ पीएम मोदी ने फोटो क्लिक करवाई.
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पीएम मोदी के अलावा कई बड़े राजनीतिक चेहरे देखने को मिले. अखिलेश यादव ने रिसेप्शन की फोटोज शेयर की हैं.
पीएम मोदी के अलावा कई बड़े राजनीतिक चेहरे देखने को मिले. अखिलेश यादव ने रिसेप्शन की फोटोज शेयर की हैं.
Published at : 11 Aug 2026 12:38 PM (IST)
Tags :
PM Modi Sharad Pawar Supriya Sule

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