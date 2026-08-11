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सुप्रिया सुले की बेटी-दामाद से पीएम मोदी ने की गपशप, रिसेप्शन की फोटोज वायरल
एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले की शादी के रिसेप्शन में पीएम मोदी समेत कई बड़े नेता पहुंचे थे. उनकी फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.
दिल्ली में एनसीपी (एसपी) सांसद सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले और सारंग लखानी के वेडिंग रिसेप्शन में पीएम मोदी पहुंचे. उनके साथ कई बड़े राजनीतिक चेहरे भी शामिल हुए.
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Published at : 11 Aug 2026 12:38 PM (IST)
Tags :PM Modi Sharad Pawar Supriya Sule
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