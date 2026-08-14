पुरी में पटरी से उतरी पैसेंजर ट्रेन, मौके पर पहुंची RAF-रेलवे टीम

ओडिशा के पुरी रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा हादसा टल गया. शुक्रवार (14 अगस्त) को तालचर से पुरी जाने वाली के मेमू पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतर गई. घटना पुरी रेलवे स्टेशन से महज 500 मीटर दूर पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 के पास हुई. गनीमत यह रही कि ट्रेन की रफ्तार धीमी थी, इसलिए किसी तरह का बड़ा नुकसान नहीं हुआ है. अब तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है.

घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे कर्मचारी और आरपीएफ तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में कर लिया. पटरी से उतरी ट्रेन को हटाने का काम शुरू हो गया है. हालांकि ट्रेनों की आवाजाही में मामूली रुकावट आई, लेकिन अन्य ट्रेनों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा.

#WATCH | Odisha: A major mishap was averted near Puri Station. The Talcher to Puri MEMU Passenger train derailed just 500 meters away from Puri Station. The incident occurred near Platform No. 3. As the train was moving at a slow speed, there was no major damage. No injuries have… pic.twitter.com/750zFd3kXE — ANI (@ANI) August 14, 2026

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