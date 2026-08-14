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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापुरी में पटरी से उतरी पैसेंजर ट्रेन, मौके पर पहुंची RAF-रेलवे टीम

पुरी में पटरी से उतरी पैसेंजर ट्रेन, मौके पर पहुंची RAF-रेलवे टीम

पुरी रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा टल गया. शुक्रवार को तालचर से पुरी जाने वाली के मेमू पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतर गई. घटना पुरी रेलवे स्टेशन से महज 500 मीटर दूर पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 के पास हुई.

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 14 Aug 2026 03:50 PM (IST)
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ओडिशा के पुरी रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा हादसा टल गया. शुक्रवार (14 अगस्त) को तालचर से पुरी जाने वाली के मेमू पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतर गई. घटना पुरी रेलवे स्टेशन से महज 500 मीटर दूर पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 के पास हुई. गनीमत यह रही कि ट्रेन की रफ्तार धीमी थी, इसलिए किसी तरह का बड़ा नुकसान नहीं हुआ है. अब तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है. 

घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे कर्मचारी और आरपीएफ तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में कर लिया. पटरी से उतरी ट्रेन को हटाने का काम शुरू हो गया है. हालांकि ट्रेनों की आवाजाही में मामूली रुकावट आई, लेकिन अन्य ट्रेनों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा.

(इस खबर को अपडेट किया जा रहा है)

About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
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Published at : 14 Aug 2026 03:44 PM (IST)
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