हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाUN से जुड़ी संस्था CITES ने माना वनतारा कंजर्वेशन मॉडल दुनिया में बेहतरीन, मिली वैश्विक मान्यता

UN से जुड़ी संस्था CITES ने माना वनतारा कंजर्वेशन मॉडल दुनिया में बेहतरीन, मिली वैश्विक मान्यता

यूएन की संस्था CITES ने पशु आयात के संबंध में भारत के खिलाफ कोई सबूत या कार्रवाई योग्य आधार नहीं माना है. यह निर्णय वनतारा के पारदर्शी और विज्ञान-आधारित वन्यजीव संरक्षण मॉडल की पुष्टि करता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 26 Nov 2025 10:48 PM (IST)
Preferred Sources

संयुक्त राष्ट्र से जुड़े वैश्विक वन्‍य जीव व्यापार संगठन CITES ने भारत पर लुप्त हो रहे जंगली जानवरों के आयात पर रोक लगाने की अपनी पुरानी सिफारिश वापस ले ली है. इसी मुद्दे को लेकर अनंत अंबानी की वनतारा परियोजना पर भ्रम फैलाने की कोश‍िश की गई थी. उज़्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित CITES के 20वें कॉन्फ़्रेंस ऑफ़ द पार्टीज की बैठक में रविवार (23 नवंबर 2025) को स्थायी समिति और अधिकांश सदस्य देशों ने भारत के पक्ष में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया.

उन्होंने माना कि पशु आयात के संबंध में भारत के खिलाफ कोई सबूत या कार्रवाई योग्य आधार नहीं है. यह निर्णय वनतारा के कानूनी, पारदर्शी और विज्ञान-आधारित वन्यजीव संरक्षण मॉडल की मजबूत पुष्टि करता है. इसके साथ ही यह भी साबित करता है कि वनतारा वैश्विक मानकों के अनुरूप काम करता है और दुनिया के सबसे नैतिक और पेशेवर वन्यजीव संरक्षण केंद्रों में से एक है. वनतारा 1.5 लाख से अधिक बचाए गए और लुप्तप्राय जानवरों को आश्रय देने के लिए बनाया गया है.

CITES ने ने सितंबर 2025 में वनतारा में दो दिवसीय मिशन चलाया था. इस दौरान वनतारा के बाड़ों (enclosures), मेडिकल सुविधाओं, रिकॉर्ड, बचाव कार्यों और कल्याण प्रोटोकॉल का डिटेल में निरीक्षण किया गया था. CITES सचिवालय ने 30 सितंबर 2025 को अपनी रिपोर्ट में वनतारा को एक आधुनिक, कल्याण-प्रधान और एडवांस पशु चिकित्सा देखभाल वाली एक विश्व-स्तरीय संस्था के रूप में मान्यता दी. इसमें साफ तौर पर कहा गया था कि वनतारा का काम पूरी तरह जानवरों के संरक्षण और देखभाल पर केंद्रित है और यहां किसी तरह का व्यावसायिक व्यापार नहीं होता है.

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी हालिया एसआईटी रिपोर्ट में वंतारा के मॉडल को नैतिक, पारदर्शी और वैज्ञानिक तरीकों से पशु संरक्षण का नया मानक बताया गया है. आज के समय में जानवरों और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा पर दुनिया भर में ध्यान दिया जा रहा है. ऐसे समय में वनतारा जैसी पहल भारत को वैश्विक स्तर पर एक सकारात्मक उदाहरण पेश कर रही है. 

Published at : 26 Nov 2025 10:42 PM (IST)
Tags :
Jamnagar VANTARA UNited Nations
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर बना जकार्ता, जानें लिस्ट में दिल्ली कौन से स्थान पर
दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर बना जकार्ता, जानें लिस्ट में दिल्ली कौन से स्थान पर
मध्य प्रदेश
SIR को लेकर दिग्विजय सिंह का चुनाव आयोग पर हमला, 'लोकतंत्र को एकतंत्र में बदलने की कोशिश'
SIR को लेकर दिग्विजय सिंह का चुनाव आयोग पर हमला, 'लोकतंत्र को एकतंत्र में बदलने की कोशिश'
बॉलीवुड
फिर बदलेगी 'लव एंड वॉर' की रिलीज डेट? रणबीर कपूर ने संजय लीला भंसाली से की ऐसी रिक्वेस्ट
फिर बदलेगी 'लव एंड वॉर' की रिलीज डेट? रणबीर कपूर ने संजय लीला भंसाली से की ऐसी रिक्वेस्ट
क्रिकेट
गौतम गंभीर मेरे कोई रिश्तेदार नहीं..., दक्षिण अफ्रीका से हारने पर रविचंद्रन अश्विन ने जो कहा सुनकर हैरान रह जाएंगे
गौतम गंभीर मेरे कोई रिश्तेदार नहीं..., दक्षिण अफ्रीका से हारने पर रविचंद्रन अश्विन ने जो कहा सुनकर हैरान रह जाएंगे
Advertisement

वीडियोज

SIR Controversy: BLO की मौत और भड़कती सियासत | CM Yogi | UP | Akhilesh Yadav | Congress | ABP News
SIR Controversy: वोटर लिस्ट सुधार पर शोर...यूपी किस ओर? | Akhilesh Yadav | CM Yogi | Chitra Tripathi
Kamla Pasand Family News: इस वजह से कमला पसंद पान मसाला मालिक की बहू ने की खुदकुशी? | Delhi
Mukesh Chhabra Interview: King, Ramayana, Tere Ishq Mein, Dhurandhar पर खास बात चीत
IFFI 2025: Second Wind – Pain, Healing aur Honest Storytelling का Cinematic Blend
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर बना जकार्ता, जानें लिस्ट में दिल्ली कौन से स्थान पर
दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर बना जकार्ता, जानें लिस्ट में दिल्ली कौन से स्थान पर
मध्य प्रदेश
SIR को लेकर दिग्विजय सिंह का चुनाव आयोग पर हमला, 'लोकतंत्र को एकतंत्र में बदलने की कोशिश'
SIR को लेकर दिग्विजय सिंह का चुनाव आयोग पर हमला, 'लोकतंत्र को एकतंत्र में बदलने की कोशिश'
बॉलीवुड
फिर बदलेगी 'लव एंड वॉर' की रिलीज डेट? रणबीर कपूर ने संजय लीला भंसाली से की ऐसी रिक्वेस्ट
फिर बदलेगी 'लव एंड वॉर' की रिलीज डेट? रणबीर कपूर ने संजय लीला भंसाली से की ऐसी रिक्वेस्ट
क्रिकेट
गौतम गंभीर मेरे कोई रिश्तेदार नहीं..., दक्षिण अफ्रीका से हारने पर रविचंद्रन अश्विन ने जो कहा सुनकर हैरान रह जाएंगे
गौतम गंभीर मेरे कोई रिश्तेदार नहीं..., दक्षिण अफ्रीका से हारने पर रविचंद्रन अश्विन ने जो कहा सुनकर हैरान रह जाएंगे
इंडिया
पत्नी को मारने के लिए पति ने दिया ऐसा इंजेक्शन, 9 महीने तक मौत से लड़ती रही विद्या, जांच के बाद डॉक्टर भी रह गए थे दंग
पत्नी को मारने के लिए पति ने दिया ऐसा इंजेक्शन, 9 महीने तक मौत से लड़ती रही विद्या, जांच के बाद डॉक्टर भी रह गए थे दंग
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
"आहिस्ता चला भाई" चीखता रह गया दोस्त, लड़के ने मिनी ट्रक में भिड़ा दी तेज रफ्तार बाइक- वीडियो वायरल
नौकरी
60 साल से ज्यादा है उम्र? आपके लिए इस बैंक में निकली है नौकरी, इसे तरह कर सकते हैं आवेदन
60 साल से ज्यादा है उम्र? आपके लिए इस बैंक में निकली है नौकरी, इसे तरह कर सकते हैं आवेदन
ENT LIVE
Elvish Yadav's Aukaat Ke Bahar Teaser Review: दमदार टीजर, Rao Sahab का जबरदस्त अंदाज
Elvish Yadav's Aukaat Ke Bahar Teaser Review: दमदार टीजर, Rao Sahab का जबरदस्त अंदाज
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Paisa LIVE
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Mother Nutri Foods IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
Dharmendra Ji का दर्द भरा बचपन: बहन Surindar की गुमशुदगी से लेकर उम्रभर के घाव तक | An Emotional Chapter of a Legend’s Life
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Did You Know Actor नहीं तो Teacher होते Dharam Paji? | Dharmendra Death News
Embed widget