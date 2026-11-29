DMK प्रमुख एमके स्टालिन से मुलाकात करने के लिए चेन्नई पहुंचने के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सबसे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय को फोन किया था. इस दौरान राहुल गांधी और सीएम विजय के बीच परिसीमन के मुद्दे को लेकर गंभीर बातचीत हुई. जिसके बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने राहुल गांधी को परिसीमन बिल पर समर्थन के लिए आश्वासन दिया.

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी रविवार (29 नवंबर, 2026) को इंडिया गठबंधन के कई अन्य नेताओं के साथ डीएमके प्रमुख और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मुलाकात करने पहुंचे. दरअसल, एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके ने ऐलान किया है कि वह संसद के विशेष सत्र के दौरान मोदी सरकार की तरफ से पेश किए जाने वाले परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन बिल और महिला आरक्षण बिल के समर्थन में वोट करेगी. डीएमके की इस घोषणा से विपक्षी दलों के बीच हलचल की स्थिति बनी हुई है.

एमके स्टालिन के मुलाकात के बाद बोले राहुल गांधी

वहीं, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एमके स्टालिन से हुई मुलाकात को बहुत अच्छा और सौहार्दपूर्ण करार दिया. उन्होंने कहा कि हमने मुलाकात के दौरान उन्हें अपना पक्ष समझाया. हमारा मानना है कि परिसीमन के जरिए संसद में सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करना और BJP को इन सभी 850 सीटों की संरचना को पूरी तरह से अपने हिसाब से तय करने की मंजूरी देना देश के चुनावी क्षेत्रों की प्रकृति बदलने जैसा है. बीजेपी इस विस्तार के जरिए उन लोगों को मिलने वाली सीटों का इस्तेमाल करना चाहती है.

राहुल गांधी से मुलाकात के बाद क्या बोले स्टालिन?

वहीं, DMK एमके स्टालिन ने राहुल गांधी से मुलाकात के बाद पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ‘हमारा रुख यह है कि अगर परिसीमन बिल संसद में इस बार भी गिर जाता है, तो तमिलनाडु को मिलने वाला न्यूनतम संरक्षण भी खत्म हो जाएगा.’ उन्होंने यह भी कहा कि परिसीमन बिल का समर्थन करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है. कांग्रेस के नेतृत्व वाले राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिया गया है.

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