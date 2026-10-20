देशभर में विजयादशमी की धूम है. इस दौरान राजधानी नई दिल्ली में रावण दहन किया गया. पीएम मोदी भी रावण दहन कार्यक्रम में आईपी एक्सटेंशन लीला पहुंचे, जहां उन्होंने प्रतीकात्मक तौर पर तीर कमान चलाकर रावण दहन किया.