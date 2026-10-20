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कश्मीर से लेकर पटना के गांधी मैदान तक दशहरे की धूम, पंचकूला में सबसे ऊंचे रावण का दहन
देशभर में दशहरे की धूम है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर PM नरेंद्र मोदी ने रावण दहन कार्यक्रम में हिस्सा लिया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के द्वारका में रावण दहन किया.
देशभर में रावण का दहन किया गया.
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Published at : 20 Oct 2026 08:53 PM (IST)
Tags :Ravan Dahan Patna DELHI
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Photos: कश्मीर से लेकर पटना के गांधी मैदान तक दशहरे की धूम, पंचकूला में सबसे ऊंचे रावण का दहन
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