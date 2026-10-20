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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीइंडियाकश्मीर से लेकर पटना के गांधी मैदान तक दशहरे की धूम, पंचकूला में सबसे ऊंचे रावण का दहन

कश्मीर से लेकर पटना के गांधी मैदान तक दशहरे की धूम, पंचकूला में सबसे ऊंचे रावण का दहन

देशभर में दशहरे की धूम है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर PM नरेंद्र मोदी ने रावण दहन कार्यक्रम में हिस्सा लिया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के द्वारका में रावण दहन किया.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया  | Updated at : 20 Oct 2026 09:25 PM (IST)
देशभर में दशहरे की धूम है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर PM नरेंद्र मोदी ने रावण दहन कार्यक्रम में हिस्सा लिया. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के द्वारका में रावण दहन किया.

देशभर में रावण का दहन किया गया.

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देशभर में विजयादशमी की धूम है. इस दौरान राजधानी नई दिल्ली में रावण दहन किया गया. पीएम मोदी भी रावण दहन कार्यक्रम में आईपी एक्सटेंशन लीला पहुंचे, जहां उन्होंने प्रतीकात्मक तौर पर तीर कमान चलाकर रावण दहन किया.
देशभर में विजयादशमी की धूम है. इस दौरान राजधानी नई दिल्ली में रावण दहन किया गया. पीएम मोदी भी रावण दहन कार्यक्रम में आईपी एक्सटेंशन लीला पहुंचे, जहां उन्होंने प्रतीकात्मक तौर पर तीर कमान चलाकर रावण दहन किया.
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हरियाणा के पंचकूला में देश का सबसे बड़ा 221 फीट का रावण जलाया गया.
हरियाणा के पंचकूला में देश का सबसे बड़ा 221 फीट का रावण जलाया गया.
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लद्दाख में दशहरा के अवसर पर लेह के ऐतिहासिक पोलो ग्राउंड पर रावण दहन किया गया.
लद्दाख में दशहरा के अवसर पर लेह के ऐतिहासिक पोलो ग्राउंड पर रावण दहन किया गया.
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पटना के गांधी मैदान पर 90 फीट का रावण दहन किया गया. ढाई लाख लोगों की भीड़ में रावण का दहन किया गया.
पटना के गांधी मैदान पर 90 फीट का रावण दहन किया गया. ढाई लाख लोगों की भीड़ में रावण का दहन किया गया.
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जयपुर के आदर्श नगर मैदान में रावण दहन किया जा रहा है.
जयपुर के आदर्श नगर मैदान में रावण दहन किया जा रहा है.
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श्रीनगर में भी रावण दहन किया गया
श्रीनगर में भी रावण दहन किया गया
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झारखंड के रांची में दशहरा के अवसर पर पंजाबी हिंदू बिरादरी की तरफ से रावण दहन का आयोजन किया गया.
झारखंड के रांची में दशहरा के अवसर पर पंजाबी हिंदू बिरादरी की तरफ से रावण दहन का आयोजन किया गया.
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कोलकाता के सेंट्रल पार्क में रावण का दहन किया गया, इस दौरान रामायण फिल्म के स्टार कास्ट रणवीर कपूर और यश पहुंचे.
कोलकाता के सेंट्रल पार्क में रावण का दहन किया गया, इस दौरान रामायण फिल्म के स्टार कास्ट रणवीर कपूर और यश पहुंचे.
Published at : 20 Oct 2026 08:53 PM (IST)
Tags :
Ravan Dahan Patna DELHI

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