पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में डॉ. भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती समारोह के समापन कार्यक्रम को संबोधित किया. उन्होंने भूपेन हजारिका को याद करते हुए उन्हें सच्चा देशभक्त और महान राष्ट्रवादी बताया. पीएम मोदी ने इस दौरान बिना नाम लिए विपक्ष पर तंज कसा. पीएम मोदी ने कहा, 'हम सभी भारतीय विकसित भारत का संकल्प लेकर निकले हैं. भाषा, परिवेश, खान-पान और जीवनशैली अलग-अलग हो सकती है, लेकिन हमारा संकल्प एक है और वह संकल्प विकसित भारत के निर्माण का है.

उन्होंने कहा, 'ऐसी बातें उन्हें (भूपेन हजारिका) पसंद नहीं आतीं, जो विवादों में सत्ता के सपने देखते हैं, भारत को टुकड़ों में देखते हैं और देश की उपलब्धियों पर नाराज फूफा बने घूमते रहते हैं. मैं तो कहूंगा कि ऐसे नाराज फूफाओं को भूपेन दा के गीत बार-बार सुनने चाहिए, ताकि उन्हें शायद सद्बुद्धि आए.'

पीएम मोदी ने कहा, 'भूपेन हाजरिका सच्चे राष्ट्रवादी और देशभक्त थे. 1962 में युद्ध के समय उन्होंने देश के युवाओं से आह्वान किया था... उन्होंने एक नए असम और नए भारत का संकल्प लिया था... आज की युवा शक्ति स्टार्टअप बना रही है और अंतरिक्ष में रौकेट भेज रही है.' उन्होंने कहा, हमारा संकल्प है- कोई पीछे न छूटे. सब साथ चलें और सब साथ बढ़ें और इसी का नतीजा हमने अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में देखा है. वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि बीते 50 वर्षों में 50 करोड़ भारतीय भीषण गरीबी से बाहर आए हैं. बड़ी संख्या में असम के लोगों का जीवन भी सुधरा है.'

उन्होंने कहा, 'युवा भूपेन हजारिका जी ने एक नए असम और नए भारत के निर्माण का संकल्प लिया था और आज हम अपनी आंखों से नए भारत का निर्माण होते देख रहे हैं. आज की युवाशक्ति स्टार्टअप बना रही है, अंतरिक्ष में रॉकेट भेज रही है और एग्रीकल्चर, फाइनेंस, स्पोर्ट्स और साइंस के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है.'

कार्यक्रम में पीएम बोले, 'भूपेन हाजरिका जी की स्मृति में हिमंता बिस्वा सरमा सरकार ने एक नया पुरस्कार शुरू किया है और आदरणीय उषा मंगेशकर जी के सम्मान के साथ यह शुरूआत हुई है. उषा दीदी का सम्मान भूपेन दा की विरासत और संगीत जगत का सम्मान है. असम और देश की अनेक पीढ़ियां भूपेन दा और उषा दीदी के गीतों को सुनकर बड़ी हुई है. मुझे पूरा विश्वास है कि आज लता दीदी और आशा दीदी जहां भी होंगी, हमें बहुत आशीर्वाद दे रही होंगी.'