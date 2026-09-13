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पुतिन से जिनपिंग तक, समिट के दूसरे दिन BRICS देशों के नेताओं से मिले PM मोदी, देखें तस्वीरें
भारत की अध्यक्षता में रविवार (13 सितंबर, 2026) को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का समापन हो गया. समिट के दूसरे दिन भी ब्रिक्स सदस्य देशों के नेताओं ने पीएम मोदी के साथ कई बैठकों में हिस्सा लिया.
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में ब्रिक्स के सभी सदस्यों देशों के नेताओं के साथ मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी कुछ बेहतरीन वक्त बिताए. तीनों देशों के नेताओं को एक साथ हंसते हुए देखा गया.
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Published at : 13 Sep 2026 04:55 PM (IST)
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रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
Opinion