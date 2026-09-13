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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीन्यूज़पुतिन से जिनपिंग तक, समिट के दूसरे दिन BRICS देशों के नेताओं से मिले PM मोदी, देखें तस्वीरें

पुतिन से जिनपिंग तक, समिट के दूसरे दिन BRICS देशों के नेताओं से मिले PM मोदी, देखें तस्वीरें

भारत की अध्यक्षता में रविवार (13 सितंबर, 2026) को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का समापन हो गया. समिट के दूसरे दिन भी ब्रिक्स सदस्य देशों के नेताओं ने पीएम मोदी के साथ कई बैठकों में हिस्सा लिया.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल  | Updated at : 13 Sep 2026 04:55 PM (IST)
भारत की अध्यक्षता में रविवार (13 सितंबर, 2026) को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का समापन हो गया. समिट के दूसरे दिन भी ब्रिक्स सदस्य देशों के नेताओं ने पीएम मोदी के साथ कई बैठकों में हिस्सा लिया.

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में ब्रिक्स के सभी सदस्यों देशों के नेताओं के साथ मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी कुछ बेहतरीन वक्त बिताए. तीनों देशों के नेताओं को एक साथ हंसते हुए देखा गया.

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पीएम मोदी ने सम्मेलन के दौरान ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ गर्मजोशी से मुलाकात की और उन्हें गले भी लगाया.
पीएम मोदी ने सम्मेलन के दौरान ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ गर्मजोशी से मुलाकात की और उन्हें गले भी लगाया.
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प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स समिट के दूसरे दिन भारत मंडपम में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी के साथ कई मुद्दों पर बातचीत की.
प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स समिट के दूसरे दिन भारत मंडपम में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी के साथ कई मुद्दों पर बातचीत की.
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वहीं, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान उन्हें दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए नजर आए.
वहीं, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान उन्हें दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए नजर आए.
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इसके अलावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अन्य देशों के नेताओं से भी मुलाकात की और भारत के साथ आपसी संबंधों पर चर्चा की.
इसके अलावा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अन्य देशों के नेताओं से भी मुलाकात की और भारत के साथ आपसी संबंधों पर चर्चा की.
Published at : 13 Sep 2026 04:55 PM (IST)
Tags :
BRICS PM Modi DELHI BRICS Summit 2026 BRICS Summit

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