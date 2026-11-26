सोने के पाद कवच – 3, सोने के पायल – 3, सोने के पाकडालु (विशेष आभूषण), सोने का तुलसी पात्र हार, सोने की अष्टोत्तर कासुला माला, सोने का चतुर्भुज लक्ष्मी हार, सोने का बाघ के नाखून के आकार का आभूषण, सोने का अश्वत्थ पात्र हार शामिल है.