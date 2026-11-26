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जैन दंपति ने चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी में तिरुपति मंदिर को दान किया 121 किलो सोना, देखें Pics
चेन्नई के श्रद्धालुओं ने गुरुवार को मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम को 121 किलोग्राम सोने के आभूषण दान किए, जिसकी कीमत करीब 160 करोड़ रुपये आंकी गई है.
चेन्नई के श्रद्धालु वर्धमान जैन और उनकी पत्नी राधिका जैन ने गुरुवार को मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की मौजूदगी में तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) को 121 किलोग्राम सोने के आभूषण दान किए, जिसकी कीमत करीब 160 करोड़ रुपये आंकी गई है.
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Published at : 26 Nov 2026 09:37 PM (IST)
Tags :Tirumala Temple Tirupati BALAJI
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