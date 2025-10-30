हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'प्रधानमंत्री डरपोक हैं, यह कहने का दम नहीं कि ट्रंप झूठे हैं', राहुल गांधी का PM मोदी पर हमला

बिहार की जनता को सम्बोधित करते हुए गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा और नरेंद्र मोदी पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के दावों को पीएम मोदी ने अब तक झूठा नहीं बोला.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 30 Oct 2025 06:13 PM (IST)
Preferred Sources

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार (30 अक्टूबर, 2025) को आरोप लगाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ रुकवाने का दावा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 50 बार अपमान किया है, लेकिन मोदी ‘डरपोक’ हैं और उनमें यह कहने का दम नहीं है कि ट्रंप झूठे हैं.

उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरे दिन दो जनसभाओं को संबोधित किया और यह दावा भी किया कि बिहार में सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और ‘नागपुर’ (RSS) चला रहे हैं.

बिहार के युवाओं को रोकना होगा ‘वोट चोरी’ 

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आखिरी मिनट पर ‘वोट चोरी’ करने का प्रयास होगा, लेकिन बिहार के युवाओं को पूरा दम लगाकर इसे रोकना है. उन्होंने बिहार की जनता से यह वादा भी किया कि केंद्र में ‘इंडिया’ गठबंधन की सरकार बनने पर नालंदा को फिर शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनाया जाएगा और बिहार में महागठबंधन की सरकार सभी वर्गों के लिए काम करेगी.

राहुल गांधी ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के समय का उल्लेख करते हुए कहा, ‘1971 में अमेरिका ने अपनी नौसेना का सातवां बेड़ा भेजा, लेकिन इंदिरा गांधी ने साफ कह दिया था कि हम आपकी नौसेना से नहीं डरते, हमें जो करना होगा, हम करेंगे. इंदिरा गांधी महिला थीं, लेकिन इस मर्द से ज्यादा दम उनमें था.’

राष्ट्रपति ट्रंप के दावों को लेकर बोले राहुल गांधी

राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी जैसा डरपोक आदमी बिहार और देश की कभी प्रगति नहीं कर सकता. राष्ट्रपति ट्रंप ने कई बार यह दावा किया है कि उन्होंने व्यापार नहीं करने का हवाला देकर भारत और पाकिस्तान के बीच इस साल मई में संघर्ष विराम करवाया था. हालांकि भारत ने बार-बार स्पष्ट किया है कि इस साल मई में पाकिस्तान के सैन्य परिचालन महानिदेशक (डीजीएमओ) की ओर से संपर्क किए जाने पर सैन्य कार्रवाई रोकने पर विचार हुआ था.

राहुल गांधी ने पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इससे बिहार के ईमानदार और मेहनती युवाओं को नुकसान होता है. उन्होंने फिर यह दावा किया कि छठ पूजा के दौरान दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के लिए यमुना के निकट साफ पानी का एक तालाब बनाया गया था.

‘मेड इन चाइना’ को लेकर राहुल गांधी का दावा

कांग्रेस नेता ने बिहार की जनता से कहा, ‘क्या आप चाहते हैं कि बिहार देश के लिए मजदूर पैदा करने वाला राज्य बने? ऐसा बिहार नहीं चाहिए. हमें नालंदा विश्वविद्यालय वाला बिहार चाहिए, जब पूरी दुनिया के लोग शिक्षा के लिए बिहार आते थे.’

उन्होंने कहा, ‘आप लोगों ने जो फोन पकड़ रखे हैं, इसके पीछे आपको ‘मेड इन चाइना’ लिखा नजर आएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि फोन पर ‘मेड इन बिहार’ लिखा हो और यहां के युवाओं को रोजगार मिले. हम चाहते हैं कि चीन का युवा ‘मेड इन बिहार’ वाला फोन, कैमरा चलाए. मगर ये काम मोदी नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें दम नहीं है.’

BJP-RSS के लोग खत्म करना चाहते हैं संविधान

उन्होंने दावा किया कि भाजपा और आरएसएस के लोग आजादी से पहले का हिन्दुस्तान चाहते हैं, जिसमें दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के पास कोई अधिकार नहीं था. राहुल गांधी ने संविधान की प्रति दिखाते हुए कहा, ‘संविधान हिन्दुस्तान की आवाज है, लेकिन भाजपा-आरएसएस के लोग इसे खत्म करना चाहते हैं.'

राहुल गांधी ने कहा कि आपको जो भी मिला है, वो इस संविधान की देन है. इसलिए बिहार की जनता को साफ कह देना चाहिए कि संविधान को कोई नहीं खत्म कर सकता. बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी तो वह किसी एक जाति और किसी एक धर्म की नहीं, बल्कि बिहार के हर नागरिक की होगी और बिहार के विकास के लिए काम करेगी.

Published at : 30 Oct 2025 06:13 PM (IST)
Tags :
Nalanda PM Modi RAHUL GANDHI CONGRESS BIHAR ELECTION
