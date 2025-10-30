बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और विपक्ष नेता राहुल गांधी ने गुरुवार (30 अक्टूबर, 2025) को नालंदा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान को लेकर कहा, 'वो अमेरिका का राष्ट्रपति है, उसने पचास बार पीएम का अपमान किया है.'

कांग्रेस नेता ने कहा, 'ट्रंप ने पचास बार कहा कि मैंने नरेंद्र मोदी को एक फोन कॉल किया और मोदी ने सिर झुकाकर ऑपरेशन सिंदूर बंद कर दिया. उसने कहा कि सात हवाई जहाज गिरे हैं और पीएम मोदी में इतना दम नहीं है कि कह दें कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं. पीएम मोदी डर से अमेरिका नहीं गए और इधर वोट चोरी कर रहे हैं.'

पूर्व पीएम इंदिरा गांधी का कांग्रेस नेता ने किया जिक्र

देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तारीफ करते हुए राहुल गांधी ने कहा, 'इंदिरा गांधी महिला थीं, लेकिन इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में था. मोदी डरपोक हैं और मैं चैलेंज करता हूं कि पीएम मोदी में अगर दम है तो बिहार में किसी सभा में कह दें कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है.'

उन्होंने कहा, 'एक समय था जब नालंदा यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में मशहूर थी. जापान, कोरिया, इंग्लैंड समेत अलग-अलग देशों से लोग पढ़ने आते थे. दुनिया के शिक्षा का सेंटर नालंदा था, लेकिन आज आप बिहार के स्कूल या कॉलेज के बारे में पूछो तो लोग बताएंगे कि बिहार में सिर्फ पेपर लीक होता है.'

बिहार के विकास को लेकर बोले राहुल गांधी

विपक्ष नेता ने आगे कहा, 'मैं जहां भी जाता हूं, वहां बिहार के लोग मुझे दिखाई देते हैं. आपने दुबई जैसी जगह को अपने खून पसीने से बनाया है. मेरा आपसे सवाल है कि आप अगर दुबई और बेंगलुरु जैसा शहर बना सकते हो, ये जो चमत्कार आप बिहार के बाहर करते हो, ये बिहार में क्यों नहीं कर पा रहे हो. बिहार में क्या कमी है कि बिहार की जनता की ऊर्जा, बिहार को बनाने में नहीं लग रही है.'

बिहार में पेपर लीक को लेकर राहुल गांधी ने कहा, 'बिहार का युवा इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर बनने का सपना देखता है, मां-बाप से मदद मांगता है, मजदूरी करने के बाद बिहार के लोग बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट स्कूल में लाखों रुपये लगते हैं. महीनों की मेहनत के बाद परीक्षा से एक-दो दिन पहले जिनकी रिश्तेदारी, दोस्ती है, उनको पेपर मिल जाता है और ईमानदार युवा देखता ही रह जाता है.'

'PM मोदी के हाथ में नीतीश कुमार का रिमोट कंट्रोल'



बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, 'नीतीश जी कहते हैं कि बीस साल में उन्होंने बिहार को बदल दिया, बिहार में विकास लाया, अस्पताल चालू किए, यूनिवर्सिटी चालू की, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये सच है? मुझे लोगों ने बताया कि अगर कोई बिहार के अस्पताल में इलाज कराने जाता है तो वापस नहीं आता है, वहीं मर जाता है. बिहार के अस्पताल में लोग जीने नहीं, मरने जाते हैं और ये आपकी सरकार की सच्चाई है.'

कांग्रेस नेता ने कहा, 'पीएम मोदी के हाथ में नीतीश कुमार का रिमोट कंट्रोल है. नरेंद्र मोदी जो बटन दबाएंगे, वही चैनल नीतीश कुमार चालू कर देंगे. सरकार नीतीश नहीं, मोदी, शाह और नागपुर चलाती है. छठ पूजा के समय मोदी जी ने फैसला किया कि वे यमुना में स्नान करेंगे, आपने देखा, फोटो देखी. एक तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई, बिहार की सच्चाई. प्रदूषण से भरी हुई, गंध से भरी हुई, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने साफ पानी का तालाब बनाया. दिल्ली के लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलता, लेकिन मोदी जी के नहाने के लिए साफ पानी लाया गया.'

'वोट चोरी करके संविधान को खत्म करने में लगी सरकार'

राहुल गांधी ने संविधान खत्म करने की बात फिर से उठाई और सभा में कहा, 'सरकार के लोग उल्टा वोट चोरी करके संविधान को खत्म करने में लगे हैं. इन्होंने कहा था कि संविधान खत्म कर देंगे. वोट चोरी करने के बाद किसी तरह चुनाव जीते. अगर वोट चोरी नहीं होती तो इंडिया गठबंधन की सरकार राज कर रही होती.'

नफरत से अमित शाह और PM मोदी को फायदा



राहुल गांधी ने कहा, 'बिहार को बिहार की सरकार की जरूरत है, बिहार को हर जाति, हर धर्म की सरकार की जरूरत है. मैंने यात्रा में कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है. नफरत से किसान और मजदूरों को युवाओं को कोई फायदा नहीं है.'

उन्होंने आगे कहा, 'नफरत से अमित शाह और मोदी जैसे लोगों को फायदा होता है. नफरत से बिहार की जनता को घाटा होता है. बिहार के लोगों को संविधान की रक्षा करनी है. ये लोग वोट चोर हैं, इसलिए आप चुनाव के दिन सतर्क रहिए.'

ये भी पढ़ें:- 'मैं क्यों गाली खाऊं? सड़क पर गड्ढे हैं तो...', ऐसा क्या हुआ, जो नितिन गडकरी ने दिया ये बयान?