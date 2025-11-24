पाकिस्तान के पेशावर में सोमवार सुबह एक बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है. अर्धसैनिक बल फ्रंटियर कॉन्स्टैबुलरी (FC) के मुख्यालय पर दो फिदायीन हमलावरों ने घुसकर बड़े पैमाने पर विस्फोट किया. इस हमले में FC के तीन कमांडो की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हैं.

कैसे हुआ हमला?

सुबह करीब उसी समय जब सुरक्षाकर्मी अपनी ड्यूटी शिफ्ट में तैनात थे, दो फिदायीन हमलावर FC हेडक्वार्टर के मुख्य गेट तक पहुंचे. बाहरी तौर पर वे बिल्कुल सामान्य दिख रहे थे, ताकि किसी को शक न हो. फिदायीन ने अपने सीने पर विस्फोटकों से भरी जैकेट पहनी थी. ऊपर से लंबा कुर्ता और बड़ी शाल ओढ़ रखी थी ताकि विस्फोटक छिपा रहे. जैसे ही वह FC के मुख्य गेट पर पहुंचा, उसने डेटोनेटर दबाकर खुद को विस्फोट में उड़ा लिया. इस धमाके की आवाज पूरे इलाके में गूंज गई और वहां भगदड़ मच गई. फौरन बाद सुरक्षाबलों और हमलावरों के बीच गोलीबारी भी हुई. सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया.

पुलिस ने दी ये जानकारी

पाकिस्तानी मीडिया डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, हमला सुबह 8 बजे सद्दार-कोहाट रोड पर हुआ. हमलावरों ने सबसे पहले एफसी हेडक्वार्टर के गेट पर आत्मघाती हमला किया. इस ब्लास्ट के बाद, हमलावरों ने बिल्डिंग में घुसने की कोशिश की लेकिन मारे गए. डॉन ने सीनियर पुलिस अधिकारियों के हवाले से बताया कि पेशावर में फेडरल कांस्टेबुलरी (एफसी) के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है. पेशावर कैपिटल सिटी के पुलिस ऑफिसर डॉ. मियां सईद अहमद ने कहा, "एफसी हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है. हम जवाब दे रहे हैं और इलाके को घेर लिया गया."

सुसाइड बॉम्बर ने खुद को उड़ा लिया

पाकिस्तानी मीडिया ने सुरक्षा सूत्रों के हवाले से बताया कि सुसाइड बॉम्बर ने एफसी हेडक्वार्टर गेट पर खुद को उड़ा लिया. उन्होंने कहा कि ब्लास्ट के बाद फायरिंग की आवाज भी सुनी गई. सिविलियन पैरामिलिट्री फोर्स का नाम सरकार ने जुलाई में बदलकर फ्रंटियर कांस्टेबुलरी रखा था. फोर्स का हेडक्वार्टर एक भीड़भाड़ वाले इलाके में है, जो एक मिलिट्री कैंटोनमेंट के पास है.

डॉन के अनुसार पाकिस्तान में खासकर केपी और बलूचिस्तान में आतंकी गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी गई है. इससे पहले नवंबर में ही इस्लामाबाद में एक कोर्ट के बाहर सुसाइड अटैक हुआ था, जिसमें 12 लोग मारे गए और कम से कम 27 घायल हुए थे. इस्लामाबाद के जी-11 इलाके में जिला और सत्र न्यायालय इमारत के बाहर हुए आत्मघाती हमले में करीब बारह लोग मारे गए और 27 लोग घायल हुए.

