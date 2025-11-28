India Tests Long-Range Missile: बंगाल की खाड़ी में भारत एक बार फिर लंबी दूरी की मिसाइल का टेस्ट करने की तैयारी में है. लगभग 3500 (3485) किलोमीटर रेंज वाली इस मिसाइल को भारतीय नौसेना की पनडुब्बी से विशाखापट्टनम के पास से दागा जाएगा. यह परीक्षण सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

इस परीक्षण की सूचना मिलते ही चीन की गतिविधियां तेज हो गई हैं. जानकारी के अनुसार, चीन ने चार-चार जासूसी जहाज हिंद महासागर में तैनात कर दिए हैं, जिससे स्पष्ट है कि बीजिंग इस परीक्षण पर गहरी नजर रखे हुए है.

भारत ने NOTAM जारी किया

लंबी दूरी की मिसाइल परीक्षण के लिए भारत ने NOTAM (Notice to Airmen) जारी कर दिया है. यह नोटम 1 से 4 दिसंबर के बीच प्रभावी रहेगा. इस दौरान सभी देशों की वायु सेनाओं और कमर्शियल एयरलाइंस को नोटम क्षेत्र में उड़ान न भरने की चेतावनी जारी की गई है. उल्लेखनीय है कि अक्टूबर माह में भी भारत ने इसी प्रकार की मिसाइल के लिए नोटम जारी किया था, लेकिन बाद में परीक्षण रद्द कर दिया गया था. उस समय भी चीन के जासूसी जहाज हिंद महासागर में सक्रिय हो गए थे. इसके अलावा उसी अवधि में अमेरिका का एक रिसर्च वेसल भी मालदीव में मौजूद रहा, हालांकि भारतीय नौसेना ने स्पष्ट किया था कि वह भारत की जासूसी के लिए नहीं आया था.

भारतीय नौसेना सतर्क

चीन के जासूसी जहाजों को लेकर भारतीय नौसेना सतर्क रहती है. हाल ही में भारतीय नौसेना के वाइस चीफ वाइस एडमिरल संजय वात्सायन ने बयान दिया था कि हिंद महासागर में आने वाले सभी जहाज और पनडुब्बियों पर भारत की पैनी निगरानी रहती है. फिलहाल चीन के चार स्पाई शिप हिंद महासागर में मौजूद हैं. चौथा जहाज शुक्रवार को ही महासागर में दाखिल हुआ है.

Lan Hai-101 और अन्य चीनी जासूसी वेसल सक्रिय

जानकारी के मुताबिक, चीन का Lan Hai-101 रिसर्च वेसल शुक्रवार को मलक्का स्ट्रेट के रास्ते बंगाल की खाड़ी में पहुंचा है. यह जहाज अब श्रीलंका के गैले बंदरगाह की ओर बढ़ रहा है. खास बात यह है कि जब भी भारत कोई बड़ा मिसाइल परीक्षण करता है, चीन के स्पाई शिप श्रीलंका या मालदीव पहुंच जाते हैं. इस मुद्दे पर भारत समय-समय पर पड़ोसी देशों से बात भी करता रहा है.

Lan Hai-101 के अलावा, Lan Hai-201 भी “एक्वाकल्चर रिसर्च” के नाम पर हिंद महासागर में सक्रिय है. एक तीसरा चीनी सर्वे वेसल Xi Yan-6 मॉरीशस के पोर्ट लुइस की ओर जा रहा है. जबकि Xian Hai You Hao नामक चौथा जहाज डिएगो गार्सिया से मलक्का स्ट्रेट की तरफ बढ़ रहा है.