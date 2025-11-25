Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







पश्चिम बंगाल में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर घमासान लगातार बढ़ता ही जा रहा है. राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भारतीय चुनाव आयोग (ECI) की ओर से किए जा रहे एसआईआर का लगातार विरोध कर रही हैं. वहीं, उन्होंने यह धमकी भी दी है कि अगर उन पर हमला किया जाएगा तो वह पूरे देश में बीजेपी की नींव हिलाकर रख देंगी. ममता बनर्जी के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर पलटवार किया है.

भाजपा ने ममता बनर्जी के बयान पर दी प्रतिक्रिया

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान को लेकर जोरदार टिप्पणी की है. उन्होंने इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है. पोस्ट में प्रदीप भंडारी ने कहा, ‘ममता बनर्जी ने धमकी दी है कि अगर आप मुझ पर हमला करेंगे तो मैं पूरे देश को हिलाकर रख दूंगी.’

उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पहले यह बयान दिया था कि वह भारतीय राज्य से लड़ना चाहते हैं और अब ममता बनर्जी भी चेतावनी दे रही हैं कि अगर उनकी सत्ता चली गई तो अराजकता फैल सकती है!

ममता बनर्जी पूरी तरह से बौखला गई हैं- प्रदीप भंडारी

भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, ‘ममता बनर्जी पूरी तरह से बौखला गई हैं और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के तहत घुसपैठियों और अवैध रूप से देश में प्रवेश करने वालों की पहचान करने और उन्हें हटाए जाने की प्रक्रिया चलने पर उन्होंने अराजकता की धमकी दे रही है.’

ममता बनर्जी ने अपना धैर्य खो दिया- प्रदीप भंडारी

वहीं, एक अन्य एक्स पोस्ट में भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक वीडियो शेयर किया. जिसमें ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर तीखी टिप्पणी करती नजर आ रही हैं.

भाजपा प्रवक्ता ने कहा, ‘मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) और बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) के खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं और कहती है कि तुम्हारे पास अब सिर्फ 5 महीने ही बचे हैं, क्या कर लोगे! उन्होंने सामान्य व्यवहार और धैर्य जैसे सब कुछ खो दिया है. वह एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अवैध घुसपैठियों की पहचान होते देखकर घबराई हुई लगती हैं.’

