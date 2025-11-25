'मुगलों ने वीर साहबजादों के साथ क्रूरता की हदें पार की, लेकिन...', कुरुक्षेत्र में बोले PM मोदी; PAK को भी संदेश
PM Modi in Haryana: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हरदीप सिंह पूरी जी ने मुझसे सिख धरोहरों के बारे में चर्चा की, जोड़ा साहिब का वैज्ञानिक परिक्षण कराया ताकि यह आने वाली पीढियों के लिए सुरक्षित हो सके.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार (25 नवंबर, 2025) को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस कार्यक्रम में भाग लिया. उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर ने अपने प्राण देकर धर्म की रक्षा की. इस कार्यक्रम से उन्होंने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया है.
उन्होंने कहा, ‘मुगल आक्रांताओं के उस काल में कश्मीरी हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण किया जा रहा था. इस संकट के बीच पीड़ितों के एक दल ने गुरु साहिब से सहयोग मांगा. तब श्री गुरु साहिब ने उन पीड़ितों को जवाब दिया था कि आप सब औरंगजेब को साफ-साफ कह दें कि यदि श्री गुरु तेग बहादुर इस्लाम स्वीकार कर लें, तो हम सब इस्लाम अपना लेंगे. इसके बाद क्रूर औरंगजेब ने गुरु साहिब को बंदी बनाने का आदेश दिया. वहीं, गुरु साहिब ने खुद दिल्ली जाने की घोषणा की.’
गुरु साहिब को पद से डिगाने के लिए मुगलों ने की क्रूरता- पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा, ‘मुगलों ने वीर साहबजादों के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी, गुरु साहिब को पद से डिगाने के लिए उनके तीन भाइयों की निर्मम हत्या कर दी गई. उन्होंने दीवारों में चुना जाना स्वीकार किया, लेकिन अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा. उनका संकल्प अटल रहा. उन्होंने अपना शीष धर्म को समर्पित कर दिया. मुगलों ने उनके शीष को भी अपमानित करने का प्रयास किया, लेकिन भाई जेता जी ने उनके शीष को आनंदपुर साहब पहुंचाया.’
उन्होंने कहा कि हरदीप सिंह पूरी जी ने मुझसे इन धरोहरों के बारे में चर्चा की, जोड़ा साहिब का वैज्ञानिक परिक्षण कराया ताकि यह आने वाली पीढियों के लिए सुरक्षित हो सके. उन्होंने कहा, ‘कुछ समय पहले जब अफगानिस्तान से गुरु के तीन मूल स्वरूप भारत आए थे, तो यह भारत के लिए गौरव का क्षण था. करतारपुर कॉरिडोर का काम पूरा करना हो, हमने गुरुजनों की गौरवशाली परंपरा को अपना आदर्श मानकर पूरी श्रद्धा से पूरा करने का प्रयास किया है.’
ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी?
पीएम मोदी ने कहा, ‘हम शांति चाहते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करते हैं. ऑपरेशन सिंदुर ने दिखाया है कि नया भारत न डरता है, न रुकता है और न आंतकवाद के आगे झुकता है. नशे ने हमारे युवाओं को गहरी चुनौती में धकेल दिया है. सरकार नशे के खिलाफ प्रयास कर रही है. ये समाज की परिवार की भी लड़ाई है और ऐसे समय में गुरु तेग बहादुर की शिक्षा हमारे लिए प्रेरणा भी है समाज परिवार और युवा मिलकर नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ें, तो ये समस्या जड़ से समाप्त हो सकती हैं. गुरुओं की सीख हमारे चेतना में जीवंत है. सेवा, साहस और सत्य के आदर्श और नई पीढ़ी के आदर्श बने.’
यह भी पढ़ेंः 'जिन्होंने करप्शन किया है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा', जल जीवन मिशन में अनियमितताओं को लेकर PM मोदी सख्त
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL