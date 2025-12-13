Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी के भारत में G.O.A.T. टूर के दौरान कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुए बवाल और तोड़फोड़ को लेकर अब सियासी घमासान छिड़ गया है. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इस घटना को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला किया है. हालांकि, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्टेडियम में हुई अव्यवस्था के लिए माफी मांगते हुए कहा कि वह इस घटना से बेहद दुखी और हैरान हैं. भाजपा ने उन पर मगरमच्छ के आंसू बहाने का आरोप लगाया और इस हंगामे को राज्य और फुटबॉल खेल दोनों का अपमान करार दिया.

भाजपा और कांग्रेस ने स्टेडियम में हुई अव्यवस्था के लिए तृणमूल कांग्रेस की सरकार को जिम्मेदार ठहराया, वहीं सत्तारूढ़ पार्टी ने खुद को इस पूरे घटनाक्रम से अलग करते हुए कहा कि फुटबॉल स्टेडियम में हुआ यह कार्यक्रम एक निजी एजेंसी की ओर से आयोजित किया गया था.

BJP ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में घटी इस घटना के बाद भाजपा के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा निशाना साधते हुए कहा कि वे मगरमच्छ के आंसू बहा रही हैं. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में आरोप लगाते हुए कहा, 'यह अव्यवस्था और भ्रष्टाचार तृणमूल सरकार की कार्यशैली का हिस्सा बन चुका है. टीएमसी ने इस घटना के जरिए पश्चिम बंगाल के लोगों और फुटबॉल प्रेमियों की भावनाओं का अपमान किया है.'

What a shame. The Chief Minister of West Bengal has apologised to Lionel Messi and rightly so. But she still hasn’t apologised to the people of Bengal, who were cheated by her own ministers and MLAs.



Football fans and Messi enthusiasts deserve better. They deserve accountability… — Amit Malviya (@amitmalviya) December 13, 2025

इसके अलावा, उन्होंने पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री अरूप विश्वास और मंत्री सुजीत बोस को बिना किसी देरी के तुरंत पद से हटाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है. साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि स्टेडियम में पहुंचे सभी दर्शकों को उनके टिकट का पूरा रिफंड भी किया जाए, जो भारी रकम चुकाकर कार्यक्रम देखने आए थे.

CM ममता ने दिए जांच के आदेश

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस घटना पर दुख जताते हुए माफी मांगी. उन्होंने इस घटना की जांच के लिए एक कमेटी भी बना दी है. जांच कमेटी की अध्यक्षता कलकत्ता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिसआशीष कुमार राय करेंगे. इस समिति में गृह एवं पर्वतीय मामलों के विभाग के मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव भी होंगे. ममता ने कहा कि समिति घटना की विस्तृत जांच कर जिम्मेदारी तय करेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपाय सुझाएगी.

I am deeply disturbed and shocked by the mismanagement witnessed today at Salt Lake Stadium. I was on my way to the stadium to attend the event along with thousands of sports lovers and fans who had gathered to catch a glimpse of their favourite footballer, Lionel Messi.



I… — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) December 13, 2025

आखिर क्या था पूरा मामला?

कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में अव्यवस्था के चलते शनिवार (13 दिसंबर, 2025) को फुटबॉल सुपरस्टार लियोनेल मेस्सी मैदान पर उतरने के महज 10 मिनट बाद ही मैदान छोड़कर चले गए. इससे अपने चहेते फुटबॉलर को देखने आए हजारों की संख्या में फैन्स निराश हो गए, जिन्होंने भारी रकम देकर इवेंट का टिकट खरीदा था. इसके बाद गुस्साए फैन्स ने स्टेडियम की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए तोड़फोड़ शुरू कर दी और एक बड़ा बवाल हो गया.

गुस्साए फैन्स ने फेंकी बोतलें, होर्डिंस को पहुंचाया नुकसान

अपने पसंदीदा फुटबॉल खिलाड़ी मेस्सी की एक झलक देखने के लिए भारी रकम देकर टिकट लेने वाले फैन्स ने कार्यक्रम में हुई अव्यवस्था से नाराजगी के बाद बोतल फेंकना शुरू कर दिया. इसके अलावा, नाराज फैन्स ने वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए सॉल्ट लेक स्टेडियम में लगे कार्यक्रम के होर्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचाया.

यह भी पढ़ेंः रांची एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, प्लेन की लैंडिंग के समय अचानक यात्रियों की अटक गईं सांसें! जानें क्या हुआ?