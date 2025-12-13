झारखंड में रांची हवाई अड्डे पर उतरते समय इंडिगो के एक विमान का पिछला हिस्सा रनवे से टकरा गया. अधिकारियों ने बताया कि यह घटना शुक्रवार (12 दिसंबर, 2025) को शाम करीब 7:30 बजे तब हुई, जब भुवनेश्वर से रांची आया विमान हवाई अड्डे पर उतर रहा था. अधिकारियों के मुताबिक, प्लेन में करीब 70 यात्री सवार थे.

रांची एयरपोर्ट के निदेशक ने घटना के बारे में दी जानकारी

रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के निदेशक विनोद कुमार ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा, “उतरते समय विमान का पिछला हिस्सा रनवे से टकरा गया. यात्रियों को अचानक झटका लगा. हालांकि, वे सभी सुरक्षित हैं और उन्हें कोई चोट नहीं आई.”

उन्होंने कहा कि घटना के बाद विमान को उड़ान भरने से रोक दिया गया, क्योंकि तकनीकी रूप से उसे उड़ान भरने के लिए अयोग्य पाया गया था.

भुवनेश्वर जाने वाले यात्रियों के लिए की गई व्यवस्था

एयरपोर्ट डायरेक्टर ने कहा, “रांची से भुवनेश्वर के लिए प्रस्तावित विमान की अगली उड़ान रद्द कर दी गई. संबंधित उड़ान के कुछ यात्रियों ने अपनी यात्रा रद्द कर दी, जबकि कुछ ने इसे पुननिर्धारित किया. वहीं कुछ यात्रियों के लिए सड़क मार्ग से भुवनेश्वर भेजने की व्यवस्था की गई.”

विमान के फिर से उड़ान भरने पर लगी रोक

दरअसल, विमानन विशेषज्ञों के अनुसार, विमान के पिछली हिस्से के टकराने की घटना को तकनीकी घटना के रूप में देखा जाता है. जब भी कभी ऐसी घटना घटती है तो उस स्थिति में विमान की विस्तृत जांच अनिवार्य होती है ताकि आने वाले समय में किसी भी अप्रत्याशित घटना की छोटी संभावना से बचा जा सके.

इंडिगो और एयरपोर्ट प्रशासन घटना की कर रहे विस्तृत जांच

रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर शुक्रवार (12 दिसंबर, 2025) की शाम में घटी इस घटना के बाद इंडिगो एयरलाइन और एयरपोर्ट प्रशासन फिलहाल घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच कर रही है. जांच के दौरान यह बात पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि इंडिगो के विमान की लैंडिंग के समय रांची का मौसम कैसा था. इसके साथ रांची एयरपोर्ट के रनवे की स्थिति या विमान में किसी अन्य तकनीकी कारण होने की संभावना पर बारीकी से जांच की रही है.

(रिपोर्ट- पीटीआई के इनपुट के साथ)

