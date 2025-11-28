हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाएशिया में 'मेजर पावर' बना भारत, 27 देशों के बीच दिखाई अपनी ताकत, पाकिस्तान आस-पास भी नहीं, देखें पूरी लिस्ट

एशिया में 'मेजर पावर' बना भारत, 27 देशों के बीच दिखाई अपनी ताकत, पाकिस्तान आस-पास भी नहीं, देखें पूरी लिस्ट

एशिया पावर इंडेक्स की 27 देशों की लिस्ट में भारत तीसरे स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान 16वें नंबर पर है. पाकिस्तान को टॉप 10 देशों में भी जगह नहीं मिली है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 28 Nov 2025 05:06 PM (IST)
Preferred Sources

एशिया में भारत की ताकत पहले के मुकाबले काफी तेजी से बढ़ी है, एशिया पावर इंडेक्स में भारत तीसरे नंबर पर आ गया है. ऑस्ट्रेलिया के थिंकटैंक लोवी इंस्टीट्यूट ने सालाना एशिया पावर इंडेक्स जारी किया है, जिसमें अमेरिका और चीन के बाद भारत है. 

लिस्ट के अनुसार भारत मेजर पावर है. इसके अनुसार मेजर पावर उस देश को कहा जाता है, जिसके 40 या उससे ज्यादा अंक होते हैं. खास बात ये है कि भारत ने पहली बार मेजर पावर की रेखा पार की है. सैन्य क्षमता और डिफेंस नेटवर्क, आर्थिक क्षमता, डिप्लोमेटिक और कल्चरल इंफ्लूएंस और भविष्य के संसाधनों जैसे मापदंडों के आधार पर यह लिस्ट तैयार की गई है.

यह एशिया पावर इंडेक्स का सातवां संस्करण है, जिसमें 27 देशों को शामिल किया गया है. अमेरिका एक बार फिर लिस्ट में पहले नंबर पर है और उसको 81.7 अंक मिले हैं. दूसरे पर 73.7 अंक के साथ चीन है. ये अंक 100 में से दिए जाते हैं. 2025 में चीन का एक अंक बढ़ा है. वहीं, भारत का दो अंक बढ़े हैं. 

अमेरिका और चीन के बाद भारत आर्थिक क्षमता, भविष्य के संसाधनों और राजनयिक प्रभाव में सबसे आगे है. पिछले साल तक भारत एक उभरती हुई ताकत था. लिस्ट में पाकिस्तान टॉप 10 देशों में भी शामिल नहीं है. पाकिस्तान को लिस्ट में 16वां स्थान मिला है. वह सांस्कृतिक रूप से कमजोर है और इसमें उसको 22वां स्थान मिला है.

रूस के बात करें तो उसने 2019 के बाद पहली बार अपनी ताकत में सुधार किया है. रूस 32.1 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर है. यूक्रेन से युद्ध के बाद जी7 देशों की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों का सामने करने की रूस ने अपनी क्षमता साबित कर दी है. रिपोर्ट के अनुसार उसके उभरने का एक बड़ा कारण चीन और उत्तर कोरिया के साथ उसकी डिफेंस और इकोनॉमिक पार्टनरशिप है.   

जापान भी इंडेक्स में अच्छा प्रदर्शन करता दिखा है. जापान 38.3 अंकों के साथ चौथे नंबर पर है. ऑस्ट्रेलिया 31.8 अंकों के साथ छठे, 31.5 अंकों के साथ दक्षिण कोरिया सातवें, 26.8 अंकों के साथ सिंगापुर आठवें, 22.5 अंकों के साथ इंडोनेशिया नौवें और 20.6 अंकों के साथ मलेशिया दसवें स्थान पर है. भारत के बाद सभी देशों की कैटिगरी मिडिल पावर है, जबकि अमेरिका और चीन की कैटेगरी सुपर पावर है.

और पढ़ें
Published at : 28 Nov 2025 05:05 PM (IST)
Tags :
Indian Army Pakistan CHINA AUSTRALIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Imran Khan News: भाई से नहीं मिलने दिया तो कोर्ट पहुंचीं इमरान खान की बहन, जज ने भी मिलने से कर दिया मना, अब PTI उठाएगी ये कदम
भाई से नहीं मिलने दिया तो कोर्ट पहुंचीं इमरान खान की बहन, जज ने भी मिलने से कर दिया मना, अब PTI उठाएगी ये कदम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ग्रेटर नोएडा: निक्की हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल, पुलिस ने पति के अवैध संबंधों का किया खुलासा
ग्रेटर नोएडा: निक्की हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल, पुलिस ने पति के अवैध संबंधों का किया खुलासा
इंडिया
लद्दाख को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, लेफ्टिनेंट गवर्नर से छीन ली ये पावर
लद्दाख को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, लेफ्टिनेंट गवर्नर से छीन ली ये पावर
बिहार
कांग्रेस की बैठक में संजीव सिंह ने क्यों दी गोली मारने की धमकी? जितेंद्र कुमार ने बताया
कांग्रेस की बैठक में संजीव सिंह ने क्यों दी गोली मारने की धमकी? जितेंद्र कुमार ने बताया
Advertisement

वीडियोज

Pari की designs चोरी होने के बाद, Anupamaa ने दिया Pari को ज़बरदस्त Business Idea #sbs
Indonesia से आई बाढ़ की हैरान कर देने वाली तस्वीर । Delhi Car Blast Case
दिन की बड़ी खबरें फटाफट रफ्तार में । Today News । 100 News । Top News
Hong Kong Fire में आग का कारण Chinese माल ? बना त्रासदी की वजह! | ABPLIVE
Gustaakh Ishq Review: विजय वर्मा और फातिमा सना शेख के साथ गुलज़ार और मनीष मल्होत्रा का आत्मीय सिनेमा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Imran Khan News: भाई से नहीं मिलने दिया तो कोर्ट पहुंचीं इमरान खान की बहन, जज ने भी मिलने से कर दिया मना, अब PTI उठाएगी ये कदम
भाई से नहीं मिलने दिया तो कोर्ट पहुंचीं इमरान खान की बहन, जज ने भी मिलने से कर दिया मना, अब PTI उठाएगी ये कदम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ग्रेटर नोएडा: निक्की हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल, पुलिस ने पति के अवैध संबंधों का किया खुलासा
ग्रेटर नोएडा: निक्की हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल, पुलिस ने पति के अवैध संबंधों का किया खुलासा
इंडिया
लद्दाख को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, लेफ्टिनेंट गवर्नर से छीन ली ये पावर
लद्दाख को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, लेफ्टिनेंट गवर्नर से छीन ली ये पावर
बिहार
कांग्रेस की बैठक में संजीव सिंह ने क्यों दी गोली मारने की धमकी? जितेंद्र कुमार ने बताया
कांग्रेस की बैठक में संजीव सिंह ने क्यों दी गोली मारने की धमकी? जितेंद्र कुमार ने बताया
ओटीटी
पर्दे पर इन जबरदस्त एपिक फिल्मों ने मचाया था धमाल, लिस्ट में 3 साउथ की फिल्में भी शामिल
पर्दे पर इन जबरदस्त एपिक फिल्मों ने मचाया था धमाल, लिस्ट में 3 साउथ की फिल्में भी शामिल
क्रिकेट
WPL में इन 5 स्टार खिलाड़ियों को किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा, सभी इंटरनेशनल क्रिकेट की हैं धुरंधर
WPL में इन 5 स्टार खिलाड़ियों को किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा, सभी इंटरनेशनल क्रिकेट की हैं धुरंधर
जनरल नॉलेज
Explained: नकली बारिश बनाकर भी आग से नहीं बचा चीन, दुनियाभर की टेक्नोलॉजी फेल, आखिर इस पर बस क्यों नहीं चलता?
Explained: नकली बारिश बनाकर भी आग से नहीं बचा चीन, दुनियाभर की टेक्नोलॉजी फेल, आखिर इस पर बस क्यों नहीं चलता?
ट्रेंडिंग
परशुराम कहां हैं... दूल्हे ने अपनी बरात में भगवान राम की तरह तोड़ा धनुष, यूजर्स पूछने लगे सवाल; देखें वीडियो
परशुराम कहां हैं... दूल्हे ने अपनी बरात में भगवान राम की तरह तोड़ा धनुष, यूजर्स पूछने लगे सवाल; देखें वीडियो
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
Embed widget