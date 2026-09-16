Vishwakarma Puja 2026: 17 सितंबर की सुबह फैक्ट्रियों में मशीनें कुछ देर के लिए रोक दी जाएंगी. औजार साफ होंगे, वाहनों और कंप्यूटर पर तिलक लगेगा. लेकिन इस बार पूजा की सुबह आसमान में भी कुछ ऐसा होगा, जिसका सीधा संबंध ज्योतिष में मशीन, तकनीक और कामकाज से जोड़ा जाता है.

सूर्य बुध की कन्या राशि में प्रवेश करेंगे. ठीक इसी दिन बुध और शनि 180 डिग्री पर आमने-सामने होंगे. बुध तकनीक, डेटा और संचार के कारक माने जाते हैं, जबकि शनि का संबंध मशीन, मेहनत, श्रमिक और लंबे समय तक चलने वाले सिस्टम से जोड़ा जाता है. इसलिए यह संयोग केवल लकी राशियों की कहानी नहीं है. इसका बड़ा संकेत अपने काम के सिस्टम में छिपी कमजोरी पहचानने का है.

17 सितंबर की सुबह क्या होने वाला है?

दिल्ली आधारित द्रिक गणना के अनुसार 17 सितंबर 2026 को सुबह लगभग 5 बजकर 23 मिनट पर सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेंगे. इसके करीब ढाई घंटे बाद सुबह 7 बजकर 58 मिनट पर बुध और वक्री शनि 180 डिग्री की स्थिति में होंगे.

यह भी पढ़ें- Vishwakarma Puja 2026: जिस औजार ने वर्षों तक कमाई कराई, उसके टूटने पर क्या करें? विश्वकर्मा पूजा से पहले जान लें

विश्वकर्मा पूजा भी कन्या संक्रांति के अवसर पर की जाती है. पूजा वाले पेज पर संक्रांति का समय 7:58 बजे मिलने और ग्रह गोचर में सूर्य प्रवेश का समय 5:23 बजे होने से भ्रम हो सकता है. इसका कारण गणना पद्धति का अंतर है. विश्वकर्मा पूजा की गणना बिशुद्ध सिद्धांत से, जबकि ग्रहों की स्थिति द्रिक गणित से देखी जाती है. इसलिए प्रकाशन में दोनों समय का संदर्भ अलग रखना जरूरी है.

बुध और शनि का आमने-सामने होना क्यों खास?

बुध कन्या राशि में मजबूत माने जाते हैं. यह राशि बारीकी, हिसाब, डेटा और गलती पकड़ने से जुड़ी है. सामने मीन राशि में वक्री शनि रहेंगे. शनि काम की गति धीमी कर सकते हैं, लेकिन उनकी भूमिका किसी कमजोर ढांचे की परीक्षा लेने वाली भी मानी जाती है.

इसे आसान भाषा में समझें तो बुध चाहते हैं कि काम जल्दी और सही हो. शनि पूछते हैं कि जिस सिस्टम पर काम चल रहा है, क्या वह लंबे समय तक टिक भी पाएगा?

इसीलिए इस संयोग को मशीन टूटने या नौकरी जाने की भविष्यवाणी समझना गलत होगा. इसका वास्तविक ज्योतिषीय संकेत रिव्यू, रिपेयर और जिम्मेदारी की ओर है.

मशीन और टेक से जुड़े लोग क्या जांचें?

विश्वकर्मा पूजा पर केवल तिलक लगाकर मशीन दोबारा चालू कर देना पर्याप्त नहीं है. इस दिन पांच कामों पर ध्यान दिया जा सकता है.

मशीन की सर्विस और सुरक्षा जांच कब हुई थी.

कंप्यूटर तथा फोन का डेटा बैकअप मौजूद है या नहीं.

जरूरी सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट लंबित तो नहीं हैं.

टीम को दिए गए निर्देश लिखित और स्पष्ट हैं या नहीं.

किसी रिपोर्ट, कोड, बिल या भुगतान में छोटी गलती तो नहीं छूटी.

आईटी, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, मीडिया, बैंकिंग, अकाउंटिंग और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े लोगों के लिए यह संयोग पुरानी गलती पकड़ने का अवसर बन सकता है. हालांकि केवल ग्रहों पर भरोसा करने के बजाय वास्तविक तकनीकी जांच जरूरी है.

नौकरी करने वालों के लिए क्या संकेत?

सूर्य का कन्या राशि में जाना उस काम को सामने ला सकता है, जो अब तक पर्दे के पीछे किया जा रहा था. वरिष्ठ अधिकारी परिणाम के साथ प्रक्रिया भी देख सकते हैं. आपने काम कैसे किया, डेटा कहां से लिया और जिम्मेदारी किसकी थी, ये सवाल महत्वपूर्ण हो सकते हैं.

बुध-शनि का संबंध बताता है कि मौखिक भरोसे के बजाय ईमेल, अनुबंध और रिकॉर्ड संभालकर रखें. नौकरी बदलने, नई जिम्मेदारी लेने या वेतन पर बात करने वालों को शर्तें पढ़े बिना सहमति नहीं देनी चाहिए.

इन चार राशियों पर रहेगा अधिक असर

कन्या राशि: काम का दबाव और दूसरों की अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं. क्लाइंट या साझेदार से ऐसा वादा न करें, जिसे समय पर पूरा करना मुश्किल हो.

मीन राशि: टीम, साझेदारी और निजी फैसलों में खींचतान हो सकती है. जिम्मेदारी किसकी है, इसे पहले स्पष्ट करना जरूरी होगा.

मिथुन राशि: घर और नौकरी के बीच संतुलन प्रभावित हो सकता है. वर्क फ्रॉम होम, ट्रांसफर या ऑफिस बदलने से जुड़ा फैसला सामने आ सकता है.

धनु राशि: करियर में जिम्मेदारी बढ़ने के संकेत हैं. कोई पुराना प्रोजेक्ट दोबारा समीक्षा के लिए लौट सकता है. गलती छिपाने के बजाय सुधार करना बेहतर रहेगा.

विश्वकर्मा पूजा के दिन बन रहा यह संयोग डराने वाला नहीं, बल्कि काम की नींव जांचने वाला है. मशीन हो या मोबाइल, कोड हो या करियर, 17 सितंबर का संदेश साफ है, जिस सिस्टम से आपकी रोजी चलती है, उसका सम्मान केवल पूजा से नहीं, समय पर देखभाल और जिम्मेदारी से भी होता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.