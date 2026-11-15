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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मGopashtami 2026: शांडिल्य ऋषि ने क्यों चुनी कार्तिक शुक्ल अष्टमी? जानें गोपाष्टमी की कथा

Gopashtami 2026: शांडिल्य ऋषि ने क्यों चुनी कार्तिक शुक्ल अष्टमी? जानें गोपाष्टमी की कथा

Gopashtami 2026: मंगलवार, 17 नवंबर को मनाई जाएगी, जानें सुबह और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त, सरल पूजा विधि और शांडिल्य ऋषि से जुड़ी श्रीकृष्ण के गौ चारण की पौराणिक कथा.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 15 Nov 2026 04:05 PM (IST)
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Gopashtami 2026: भारतीय संस्कृति में गौ माता को केवल एक पशु नहीं, बल्कि समस्त देवी-देवताओं का निवास स्थान और जीवनदायिनी माना गया है. कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाने वाला गोपाष्टमी (Gopashtami 2026) का पावन पर्व भगवान श्रीकृष्ण और गौ माता के इसी अटूट प्रेम को समर्पित है. विशेष रूप से मथुरा, वृंदावन और पूरे ब्रज क्षेत्र में इस दिन की रौनक देखते ही बनती है.

इस साल गोपाष्टमी का पर्व मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा. अगर आप भी इस दिन गौ सेवा और श्रीकृष्ण की आराधना करना चाहते हैं, तो पूजा के सही समय और विधि की पूरी जानकारी नीचे दी गई है.

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गोपाष्टमी 2026: तिथि और पूजा के शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार, इस साल गोपाष्टमी मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को मनाई जाएगी. अष्टमी तिथि 17 नवंबर को सुबह 04:19 बजे शुरू होकर 18 नवंबर को सुबह 06:04 बजे समाप्त होगी.

इस दिन सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 06:45 से 10:30 बजे तक, अभिजित मुहूर्त सुबह 11:41 से दोपहर 12:33 बजे तक और शाम की पूजा (गोधूलि मुहूर्त) शाम 05:25 से 06:13 बजे तक रहेगा.

शांडिल्य ऋषि ने क्यों चुनी कार्तिक शुक्ल अष्टमी? 

गोपाष्टमी के पीछे बाल गोपाल की एक बेहद भावुक कथा प्रचलित है. जब भगवान श्रीकृष्ण छह साल के हुए, तो उन्होंने माता यशोदा और नंद बाबा के सामने यह हठ पकड़ ली कि अब वे बड़े हो गए हैं और बछड़ों के बजाय बड़ी गायों को चराने वन जाएंगे.

बेटे की जिद देखकर नंद बाबा ने कुलपुरोहित शांडिल्य ऋषि से गौ-चारण शुरू करने का शुभ मुहूर्त पूछा. बाल कृष्ण के आग्रह पर शांडिल्य ऋषि ने पंचांग की गणना की और बताया कि कार्तिक शुक्ल अष्टमी ही वह सबसे श्रेष्ठ तिथि है, और इसके बाद पूरे एक साल तक ऐसा कोई दूसरा शुभ योग नहीं बनेगा. ऋषि की आज्ञा मिलते ही नंद बाबा ने कृष्ण और बलराम को गायें चराने की अनुमति दे दी.

इसी दिन श्रीकृष्ण ने पहली बार 'गोप' (ग्वाला) बनकर गौ-चारण की लीला शुरू की थी, इसलिए यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई. एक रोचक प्रसंग यह भी है कि जब माता यशोदा ने वन जाते समय कृष्ण को जूतियां पहनानी चाहीं, तो कान्हा ने यह कहकर मना कर दिया कि जब तक उनकी गायों को जूतियां नहीं पहनाई जातीं, तब तक वे भी नंगे पैर ही उनके पीछे चलेंगे.

गोपाष्टमी की सरल पूजा विधि:

1. स्नान और श्रृंगार: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें. इसके बाद गाय और बछड़े को नहलाकर फूलों की माला, नए वस्त्र या गोटे से सजाएं.

2. तिलक और पूजन: गौ माता के माथे पर हल्दी, रोली और चंदन का तिलक लगाएं. उनके सींगों को सजाकर चरणों में जल अर्पित करें और प्रणाम करें.

3. गोग्रास (भोजन) खिलाएं: पूजन के बाद गाय को हरा चारा, गुड़, फल, रोटी या आटे की लोई प्रेमपूर्वक खिलाएं.

4. परिक्रमा और आरती: धूप-दीप जलाकर गौ माता की आरती उतारें और परिक्रमा करें. मान्यता है कि गाय में 33 कोटि देवी-देवताओं का वास होता है, जिससे परिक्रमा करने पर सभी तीर्थों का पुण्य मिलता है.

5. श्रीकृष्ण पूजा और दान: घर के मंदिर में लड्डू गोपाल का अभिषेक कर माखन-मिश्री का भोग लगाएं. यदि आसपास गाय न हो, तो नजदीकी गौशाला में चारा, गुड़ या धन का दान जरूर करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार, ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
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Published at : 15 Nov 2026 04:05 PM (IST)
Tags :
Gopashtami 2026 Gopashtami Puja Vidhi
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