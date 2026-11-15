Gopashtami 2026: शांडिल्य ऋषि ने क्यों चुनी कार्तिक शुक्ल अष्टमी? जानें गोपाष्टमी की कथा

Gopashtami 2026: भारतीय संस्कृति में गौ माता को केवल एक पशु नहीं, बल्कि समस्त देवी-देवताओं का निवास स्थान और जीवनदायिनी माना गया है. कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाने वाला गोपाष्टमी (Gopashtami 2026) का पावन पर्व भगवान श्रीकृष्ण और गौ माता के इसी अटूट प्रेम को समर्पित है. विशेष रूप से मथुरा, वृंदावन और पूरे ब्रज क्षेत्र में इस दिन की रौनक देखते ही बनती है.

इस साल गोपाष्टमी का पर्व मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा. अगर आप भी इस दिन गौ सेवा और श्रीकृष्ण की आराधना करना चाहते हैं, तो पूजा के सही समय और विधि की पूरी जानकारी नीचे दी गई है.

गोपाष्टमी 2026: तिथि और पूजा के शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार, इस साल गोपाष्टमी मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को मनाई जाएगी. अष्टमी तिथि 17 नवंबर को सुबह 04:19 बजे शुरू होकर 18 नवंबर को सुबह 06:04 बजे समाप्त होगी.

इस दिन सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 06:45 से 10:30 बजे तक, अभिजित मुहूर्त सुबह 11:41 से दोपहर 12:33 बजे तक और शाम की पूजा (गोधूलि मुहूर्त) शाम 05:25 से 06:13 बजे तक रहेगा.

शांडिल्य ऋषि ने क्यों चुनी कार्तिक शुक्ल अष्टमी?

गोपाष्टमी के पीछे बाल गोपाल की एक बेहद भावुक कथा प्रचलित है. जब भगवान श्रीकृष्ण छह साल के हुए, तो उन्होंने माता यशोदा और नंद बाबा के सामने यह हठ पकड़ ली कि अब वे बड़े हो गए हैं और बछड़ों के बजाय बड़ी गायों को चराने वन जाएंगे.

बेटे की जिद देखकर नंद बाबा ने कुलपुरोहित शांडिल्य ऋषि से गौ-चारण शुरू करने का शुभ मुहूर्त पूछा. बाल कृष्ण के आग्रह पर शांडिल्य ऋषि ने पंचांग की गणना की और बताया कि कार्तिक शुक्ल अष्टमी ही वह सबसे श्रेष्ठ तिथि है, और इसके बाद पूरे एक साल तक ऐसा कोई दूसरा शुभ योग नहीं बनेगा. ऋषि की आज्ञा मिलते ही नंद बाबा ने कृष्ण और बलराम को गायें चराने की अनुमति दे दी.

इसी दिन श्रीकृष्ण ने पहली बार 'गोप' (ग्वाला) बनकर गौ-चारण की लीला शुरू की थी, इसलिए यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई. एक रोचक प्रसंग यह भी है कि जब माता यशोदा ने वन जाते समय कृष्ण को जूतियां पहनानी चाहीं, तो कान्हा ने यह कहकर मना कर दिया कि जब तक उनकी गायों को जूतियां नहीं पहनाई जातीं, तब तक वे भी नंगे पैर ही उनके पीछे चलेंगे.

गोपाष्टमी की सरल पूजा विधि:

1. स्नान और श्रृंगार: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें. इसके बाद गाय और बछड़े को नहलाकर फूलों की माला, नए वस्त्र या गोटे से सजाएं.

2. तिलक और पूजन: गौ माता के माथे पर हल्दी, रोली और चंदन का तिलक लगाएं. उनके सींगों को सजाकर चरणों में जल अर्पित करें और प्रणाम करें.

3. गोग्रास (भोजन) खिलाएं: पूजन के बाद गाय को हरा चारा, गुड़, फल, रोटी या आटे की लोई प्रेमपूर्वक खिलाएं.

4. परिक्रमा और आरती: धूप-दीप जलाकर गौ माता की आरती उतारें और परिक्रमा करें. मान्यता है कि गाय में 33 कोटि देवी-देवताओं का वास होता है, जिससे परिक्रमा करने पर सभी तीर्थों का पुण्य मिलता है.

5. श्रीकृष्ण पूजा और दान: घर के मंदिर में लड्डू गोपाल का अभिषेक कर माखन-मिश्री का भोग लगाएं. यदि आसपास गाय न हो, तो नजदीकी गौशाला में चारा, गुड़ या धन का दान जरूर करें.

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