एक्सप्लोरर
Diwali 2026: मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो पूजा की थाली में जरूर रखें ये 9 चीजें
Diwali 2026: मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पूजा की थाली में कमल का फूल, खीर, मिश्री समेत ये 9 चीजें जरूर शामिल करें. जानें इनका धार्मिक महत्व.
दिवाली 2026
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
Published at : 08 Nov 2026 07:05 AM (IST)
Tags :Diwali 2026 Lakshmi Puja 2026
धर्म
5 Photos
काशी में अनोखी अनुष्ठान: दशास्वमेध घाट पर 10 हजार अजन्मी बेटियों का हुआ पिंडदान, भावुक हुए लोग
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
लाइफस्टाइल
क्या हर बात में 'Confident' होना बेवकूफी है? सद्गुरु की बात खोल देगी आंखें
लाइफस्टाइल
दीये, मोमबत्ती और बिजली की झालरों से कभी नहीं लगेगी आग, ऐसे घटाएं खतरा
लाइफस्टाइल
बगैर गैस जलाए बनेंगी ये मिठाइयां, स्वाद भी गजब का, देख लें रेसिपी
लाइफस्टाइल
बच्चों के लिए दिवाली पर बेस्ट पटाखे, रोशनी और सुरक्षा दोनों में दमदार, यहां देखें
Advertisement
नरेंद्र मोदी
Opinion