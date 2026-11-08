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Diwali 2026: मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो पूजा की थाली में जरूर रखें ये 9 चीजें

Diwali 2026: मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पूजा की थाली में कमल का फूल, खीर, मिश्री समेत ये 9 चीजें जरूर शामिल करें. जानें इनका धार्मिक महत्व.

Written By : अणिमा शुक्ला  | Updated at : 08 Nov 2026 07:05 AM (IST)
Diwali 2026: मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पूजा की थाली में कमल का फूल, खीर, मिश्री समेत ये 9 चीजें जरूर शामिल करें. जानें इनका धार्मिक महत्व.

दिवाली 2026

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कमल का फूल: मां लक्ष्मी को कमल बेहद प्रिय माना जाता है. यह पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है. दिवाली पर देवी को कमल अर्पित करना शुभ माना जाता है.
कमल का फूल: मां लक्ष्मी को कमल बेहद प्रिय माना जाता है. यह पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है. दिवाली पर देवी को कमल अर्पित करना शुभ माना जाता है.
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खीर और मिश्री: लक्ष्मी पूजा में खीर, मिश्री और मिठाइयों का भोग लगाने की परंपरा है. इससे घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है.
खीर और मिश्री: लक्ष्मी पूजा में खीर, मिश्री और मिठाइयों का भोग लगाने की परंपरा है. इससे घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है.
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पीले और लाल फूल: मां लक्ष्मी की पूजा में लाल गुलाब और पीले गेंदे के फूल चढ़ाए जाते हैं. इन्हें सौभाग्य, शुभता और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है.
पीले और लाल फूल: मां लक्ष्मी की पूजा में लाल गुलाब और पीले गेंदे के फूल चढ़ाए जाते हैं. इन्हें सौभाग्य, शुभता और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है.
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नारियल: नारियल को शुभता और पूर्णता का प्रतीक माना जाता है. दिवाली पर कलश स्थापना और मां लक्ष्मी की पूजा में इसे विशेष रूप से शामिल किया जाता है.
नारियल: नारियल को शुभता और पूर्णता का प्रतीक माना जाता है. दिवाली पर कलश स्थापना और मां लक्ष्मी की पूजा में इसे विशेष रूप से शामिल किया जाता है.
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पान और सुपारी: हिंदू धर्म में पान और सुपारी का खास महत्व है. लक्ष्मी पूजा में इन्हें अर्पित करना शुभ माना जाता है और ये मंगल कार्यों का प्रतीक हैं.
पान और सुपारी: हिंदू धर्म में पान और सुपारी का खास महत्व है. लक्ष्मी पूजा में इन्हें अर्पित करना शुभ माना जाता है और ये मंगल कार्यों का प्रतीक हैं.
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हल्दी की गांठ: हल्दी को पवित्रता, सौभाग्य और मंगल का प्रतीक माना जाता है. दिवाली पर मां लक्ष्मी की पूजा में हल्दी की गांठ शामिल की जाती है.
हल्दी की गांठ: हल्दी को पवित्रता, सौभाग्य और मंगल का प्रतीक माना जाता है. दिवाली पर मां लक्ष्मी की पूजा में हल्दी की गांठ शामिल की जाती है.
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लाल चुनरी और वस्त्र: मां लक्ष्मी को लाल रंग प्रिय माना जाता है. इसलिए दिवाली पर भक्त देवी को लाल चुनरी और वस्त्र अर्पित कर उनका श्रृंगार करते हैं.
लाल चुनरी और वस्त्र: मां लक्ष्मी को लाल रंग प्रिय माना जाता है. इसलिए दिवाली पर भक्त देवी को लाल चुनरी और वस्त्र अर्पित कर उनका श्रृंगार करते हैं.
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गन्ना: कई क्षेत्रों में दिवाली की लक्ष्मी पूजा में गन्ना चढ़ाने की परंपरा है. इसे मिठास, खुशहाली और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है.
गन्ना: कई क्षेत्रों में दिवाली की लक्ष्मी पूजा में गन्ना चढ़ाने की परंपरा है. इसे मिठास, खुशहाली और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है.
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घी का दीपक: दिवाली पर मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाया जाता है. इससे घर में पॉजिटिविटी और शुभता का संचार होता है.
घी का दीपक: दिवाली पर मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाया जाता है. इससे घर में पॉजिटिविटी और शुभता का संचार होता है.
Published at : 08 Nov 2026 07:05 AM (IST)
Tags :
Diwali 2026 Lakshmi Puja 2026

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