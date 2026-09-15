Vishwakarma Puja 2026: पुराने औजारों पर भी लगेगा तिलक, टूटे सामान का क्या करें?

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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोVishwakarma Puja 2026: जिस औजार ने वर्षों तक कमाई कराई, उसके टूटने पर क्या करें? विश्वकर्मा पूजा से पहले जान लें

Vishwakarma Puja 2026: जिस औजार ने वर्षों तक कमाई कराई, उसके टूटने पर क्या करें? विश्वकर्मा पूजा से पहले जान लें

Vishwakarma Puja 2026: पुराने और टूटे औजारों की पूजा करनी चाहिए या उन्हें हटा देना चाहिए? जानें मरम्मत योग्य सामान और ई-वेस्ट का सही नियम.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 15 Sep 2026 11:56 AM (IST)
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Vishwakarma Puja 2026: विश्वकर्मा पूजा से पहले फैक्टरी, दुकान, गैराज और घरों में मशीनों की सफाई शुरू हो जाती है. इसी दौरान कोई पुराना हथौड़ा मिलता है, किसी मशीन का बेकार पुर्जा निकलता है तो कहीं खराब मोबाइल, ड्रिल मशीन या लैपटॉप रखा दिखाई देता है. अब सवाल उठता है कि वर्षों तक कमाई में साथ देने वाले इन सामानों को पूजा में रखें या बाहर निकाल दें?

इस साल विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर 2026 को होगी. यह दिन केवल नई और चमकती मशीनों की पूजा का नहीं, बल्कि उन सभी साधनों के प्रति आभार जताने का है जिनसे व्यक्ति ने अपना काम सीखा, परिवार चलाया और आगे बढ़ा.

पुराना है तो बेकार नहीं

पुराने औजार को केवल उसकी उम्र देखकर पूजा से अलग करने की जरूरत नहीं है. यदि वह सुरक्षित है और अब भी काम आता है तो उसे साफ करके पूजा में रखा जा सकता है. उस पर हल्दी, रोली या चंदन का छोटा तिलक लगाएं, अक्षत और फूल अर्पित करें.

कई कारीगरों के पास पिता या दादा के समय के औजार भी सुरक्षित रहते हैं. भले ही उनका नियमित इस्तेमाल न होता हो, लेकिन वे परिवार के हुनर और काम की विरासत से जुड़े होते हैं. ऐसे औजार को सम्मान के साथ पूजा में रखना गलत नहीं माना जाता.

टूटे औजार पर तिलक लगाएं या नहीं?

यहां औजार की स्थिति देखना जरूरी है. यदि कोई सामान थोड़ी मरम्मत के बाद दोबारा इस्तेमाल हो सकता है तो विश्वकर्मा पूजा के दिन उसकी सफाई कर उसे ठीक कराने का संकल्प लिया जा सकता है. पूजा का अर्थ खराब मशीन को वर्षों तक संभालकर रखना नहीं है.

धार्मिक परंपराओं में ऐसा कोई एक सर्वमान्य नियम नहीं मिलता कि हर टूटे औजार को पूजा में रखना ही चाहिए या उसे निकालना अशुभ है. विश्वकर्मा पूजा का मूल भाव काम, कौशल और निर्माण का सम्मान है. इसलिए पूरी तरह टूटे, जंग लगे या दुर्घटना का कारण बन सकने वाले औजार को केवल आस्था के नाम पर इस्तेमाल करते रहना उचित नहीं होगा.

तीन हिस्सों में अलग कर लें सामान

पूजा से पहले सामान को तीन भागों में बांट सकते हैं.

  • काम आने वाले औजारों को साफ करके पूजा में रखें.
  • मरम्मत योग्य सामान को अलग रखकर ठीक कराएं.
  • पूरी तरह बेकार सामान को सुरक्षित तरीके से रिसाइकिल कराएं.

लोहे के औजार कबाड़ी या अधिकृत रिसाइक्लिंग केंद्र को दिए जा सकते हैं. खराब मोबाइल, कंप्यूटर, बैटरी, चार्जर और इलेक्ट्रॉनिक मशीनों को सामान्य कूड़े में न फेंकें. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कचरा अधिकृत संग्रह केंद्र या रिसाइक्लर को सौंपना चाहिए.

पूजा के बाद कब हटाएं बेकार सामान?

पूजा से पहले ही खराब सामान अलग करना बेहतर है. यदि किसी पुराने औजार से भावनात्मक जुड़ाव है तो उसे साफ करके तिलक लगाया जा सकता है और पूजा के बाद सम्मानपूर्वक सुरक्षित रखा या रिसाइकिल कराया जा सकता है. उसे नदी में बहाना, पेड़ के नीचे छोड़ना या पूजा सामग्री के साथ फेंकना सही तरीका नहीं है.

विश्वकर्मा पूजा हमें केवल मशीन पर तिलक लगाना नहीं सिखाती. यह दिन याद दिलाता है कि काम देने वाले सामान की देखभाल, समय पर मरम्मत और सुरक्षित इस्तेमाल भी उसके प्रति सम्मान का ही हिस्सा है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 15 Sep 2026 11:56 AM (IST)
Tags :
Vishwakarma Puja 2026 Vishwakarma Jayanti 2026
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