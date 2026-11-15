Aaj Ka Panchang: छठ महापर्व का संध्या अर्घ्य आज रविवार 15 नवंबर को दिया जाएगा. नई दिल्ली-NCR में सूर्यास्त शाम 5:28 बजे, पटना में 5:01 बजे और मुंबई में 6:00 बजे होगा. घाट जाने की तैयारी अपने शहर के समय के अनुसार करें. आज डूबते सूर्य की उपासना के बाद भी व्रत जारी रहेगा.

कार्तिक शुक्ल षष्ठी पर मनाए जा रहे छठ के तीसरे दिन सूर्यास्त का समय सबसे अहम है. पंचांग में सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग भी हैं, लेकिन संध्या अर्घ्य का संबंध अस्त होते सूर्य से है. वहीं, व्रत का समापन अगले दिन उषा अर्घ्य के बाद होगा.

संध्या अर्घ्य के लिए अपने शहर का सूर्यास्त देखें

दिल्ली, पटना और मुंबई में सूर्यास्त के बीच काफी अंतर है. पटना के मुकाबले मुंबई में सूर्य 59 मिनट बाद डूबेगा. इसलिए दूसरे शहर में रह रहे परिजन से मिला समय अपने यहां लागू करने के बजाय स्थानीय सूर्यास्त देखें.

पटना: शाम 5:01 बजे

नई दिल्ली: शाम 5:28 बजे

मुंबई: शाम 6:00 बजे

ये सूर्यास्त के समय हैं. छठ में डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, इसलिए सूप और प्रसाद सजाने, घाट पहुंचने और पूजन की तैयारी पहले पूरी कर लें. सूर्यास्त के समय को घर से निकलने का समय मान लेने पर देर हो सकती है.

आज शाम के बाद भी जारी रहेगा निर्जला व्रत

खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद शुरू हुआ व्रत संध्या अर्घ्य के साथ समाप्त नहीं होगा. व्रती आज रात भी उपवास रखेंगे. सोमवार, 16 नवंबर को नई दिल्ली में सुबह 6:44 बजे सूर्योदय होगा. उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पारण किया जाएगा.

षष्ठी तिथि सोमवार तड़के 2 बजे समाप्त हो रही है. इसके बाद सप्तमी लगेगी. यहां तिथि समाप्ति और व्रत के समापन का अंतर समझना जरूरी है. रात 2 बजे तिथि बदलने से पारण का समय नहीं बदलता. छठ का अंतिम अनुष्ठान अगली सुबह का उषा अर्घ्य है.

15 नवंबर का पंचांग: दिनभर षष्ठी, रात में बदलेगा नक्षत्र

वार- रविवार

पूर्णिमांत और अमांत मास- कार्तिक

पक्ष- शुक्ल पक्ष

तिथि- षष्ठी, 16 नवंबर तड़के 2:00 बजे तक, फिर सप्तमी

नक्षत्र- उत्तराषाढ़ा रात 11:28 बजे तक, फिर श्रवण

योग- गण्ड, अगले सूर्योदय तक

करण- कौलव दोपहर 12:43 बजे तक, फिर तैतिल. 16 नवंबर तड़के 2:00 बजे से गर

सूर्य राशि- तुला

चंद्र राशि- मकर

सूर्योदय-सूर्यास्त: सुबह 6:44-शाम 5:28 बजे

चंद्रोदय-चंद्रास्त: सुबह 11:45-रात 10:14 बजे

आज सूर्यास्त के समय षष्ठी तिथि और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र दोनों रहेंगे. नक्षत्र परिवर्तन रात में होगा. चंद्रमा सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक मकर राशि में रहेगा.

सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ राहुकाल भी, कैसे पढ़ें समय?

सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग सुबह 6:44 से रात 11:28 बजे तक हैं. इसी अवधि के भीतर शाम 4:07 से 5:28 बजे तक राहुकाल भी है. पंचांग के ये अलग-अलग समय एक साथ पड़ सकते हैं. किसी शुभ योग का होना बाकी सभी काल समाप्त होने का संकेत नहीं है.

छठ का संध्या अर्घ्य पर्व की परंपरा के अनुसार डूबते सूर्य को दिया जाता है. सामान्य काम शुरू करने के राहुकाल के समय को अर्घ्य टालने की अलग समय-सारिणी न बनाएं. इसी तरह गोधूलि या अमृत काल को भी अर्घ्य का स्वतंत्र मुहूर्त बताना उचित नहीं होगा.

आज के शुभ मुहूर्त और अन्य काल

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:57-5:50 बजे

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:44-दोपहर 12:27 बजे

विजय मुहूर्त: दोपहर 1:53-2:36 बजे

गोधूलि मुहूर्त: शाम 5:28-5:54 बजे

अमृत काल: शाम 4:15-6:04 बजे

निशिता मुहूर्त: रात 11:39-16 नवंबर रात 12:32 बजे

यमगण्ड: दोपहर 12:06-1:26 बजे

गुलिक काल: दोपहर 2:47-शाम 4:07 बजे

दुष्टमुहूर्त: शाम 4:02-4:45 बजे

अभिजीत मुहूर्त का अंतिम हिस्सा यमगण्ड से मिलता है. वर्ज्य सुबह 5:25-7:14 बजे तक है. अगला वर्ज्य 16 नवंबर तड़के 3:56-5:44 बजे रहेगा. आज के करणों में विष्टि नहीं है, इसलिए भद्रा नहीं है. उत्तराषाढ़ा और श्रवण होने से पंचक तथा गंडमूल भी नहीं हैं. गण्ड योग को गंडमूल नक्षत्र से अलग समझें. आज स्कंद षष्ठी और सूरसंहारम भी हैं.

आज की 3 जरूरी बातें

- संध्या अर्घ्य के लिए अपने शहर का सूर्यास्त देखें. दिल्ली का समय पूरे देश के लिए नहीं है.

- षष्ठी समाप्त होने पर रात में पारण नहीं होगा. व्रत उषा अर्घ्य तक जारी रहेगा.

- दिल्ली में कल सुबह 6:44 बजे सूर्योदय है. उसके साथ छठ का अंतिम अनुष्ठान होगा.

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