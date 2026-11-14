ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDev Deepawali 2026: चेत सिंह घाट पर लेजर शो, 11 लाख दीयों से सजेगी काशी

Dev Deepawali 2026: चेत सिंह घाट पर लेजर शो, 11 लाख दीयों से सजेगी काशी

Dev Deepawali 2026: 24 नवंबर 2026 को वाराणसी में भव्य देव दीपावली मनाई जाएगी. जानें चेत सिंह घाट पर 3D लेजर शो, ड्रोन शो, ग्रीन आतिशबाजी और सुरक्षा इंतज़ामों की पूरी जानकारी.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 14 Nov 2026 02:53 PM (IST)
Preferred Sources

Dev Deepawali 2026: इस साल 24 नवंबर 2026 (कार्तिक पूर्णिमा) को वाराणसी में विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली का भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसमें काशी के सभी घाट और गंगा के रेतीले तट 11 लाख से अधिक मिट्टी के दीयों से जगमगाएंगे. 

प्रशासन द्वारा जारी तैयारियों के अनुसार, इस बार उत्सव में आधुनिक तकनीक का विशेष तड़का लगाया जा रहा है जहां चेत सिंह घाट पर महादेव की गाथाओं पर आधारित 3D लेजर शो होगा, वहीं दशाश्वमेध और अस्सी घाट के आसमान में ड्रोन शो के साथ-साथ गंगा में पहली बार नावों के लिए 'टू-वे लेन' सिस्टम भी लागू किया जाएगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

धर्म
Chhath Puja 2026: कल संध्या अर्घ्य के साथ सजेगा छठ घाट, जानें पूजन सामग्री और कोसी की विधि
कल संध्या अर्घ्य के साथ सजेगा छठ घाट, जानें पूजन सामग्री और कोसी की विधि
धर्म
Chhath Puja 2026: मिट्टी के चूल्हे पर रसियाव से लेकर 36 घंटे के व्रत तक, जानें खरना के नियम
मिट्टी के चूल्हे पर रसियाव से लेकर 36 घंटे के व्रत तक, जानें खरना के नियम
धर्म
Aaj Ka Panchang 14 November 2026: खरना आज, दिल्ली में सूर्यास्त 5:28 बजे, प्रसाद के बाद शुरू होगा लंबा निर्जला व्रत
Aaj Ka Panchang 14 November 2026: खरना आज, दिल्ली में सूर्यास्त 5:28 बजे, प्रसाद के बाद शुरू होगा लंबा निर्जला व्रत
धर्म
Aaj Ka Tula Rashifal 14 November 2026: 3rd चंद्रमा व शूल योग से बिजनेस में लाभ, नए स्टार्टअप के शुभ योग
3rd चंद्रमा व शूल योग से बिजनेस में लाभ, नए स्टार्टअप के शुभ योग

अगर आप भी काशी की इस अलौकिक शाम का हिस्सा बनने की योजना बना रहे हैं, तो नीचे दिए गए लेख में 20 नवंबर से शुरू हो रहे गंगा महोत्सव, ग्रीन आतिशबाजी, ट्रैफिक डायवर्जन और सुरक्षा से जुड़ी हर जरूरी जानकारी विस्तार से जानें.

उत्सव की शुरुआत और मुख्य आकर्षण:

गंगा महोत्सव की गूंज: मुख्य पर्व से चार दिन पहले यानी 20 से 23 नवंबर तक नमो घाट पर गंगा महोत्सव का रंग जमेगा. यहां देश के नामी कलाकार शास्त्रीय संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समां बांधेंगे.

दशाश्वमेध की दिव्य महाआरती: 24 नवंबर की संध्या को दशाश्वमेध घाट की विश्व प्रसिद्ध महाआरती होगी. शंखनाद, घंटियों की गूंज और मंत्रोच्चार के बीच यह क्षण किसी को भी भावविभोर कर सकता है.

चेत सिंह घाट पर काशी की कहानी: महाआरती के बाद आपकी नजरें चेत सिंह घाट की ओर मुड़नी चाहिए. यहां की ऐतिहासिक दीवारों पर भव्य 3D लेजर और प्रोजेक्शन शो के जरिए भगवान शिव की महिमा, त्रिपुरासुर वध और काशी के गौरवशाली इतिहास को जीवंत किया जाएगा.

आसमान में तकनीक और परंपरा का संगम: दशाश्वमेध और अस्सी घाट के ऊपर आसमान में सैकड़ों ड्रोन अपनी कलाबाजियों से अद्भुत आकृतियां बनाएंगे. वहीं, काशी विश्वनाथ धाम के ठीक सामने गंगा पार रेत पर पर्यावरण का ख्याल रखते हुए ग्रीन आतिशबाजी की जाएगी, जो बिना प्रदूषण के आसमान को सतरंगी बना देगी.

गंगा में पहली बार चलेगा 'टू-वे लेन' सिस्टम:

अक्सर देव दीपावली की रात गंगा नदी में नावों की भारी भीड़ जमा हो जाती है. इस बार सैलानियों के सफर को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए प्रशासन ने एक बेहद खास इंतजाम किया है. पहली बार नमो घाट से अस्सी घाट तक नावों के लिए टू-वे लेन सिस्टम लागू होगा, ताकि नावें बिना किसी जाम या टकराव के आराम से चल सकें.

सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर न मार सके:

लाखों की भीड़ को संभालने के लिए पूरे बनारस को 10 ज़ोन और 21 सेक्टरों में बांटा गया है. चप्पे-चप्पे पर नजर रखने के लिए 27 वॉच टावर बनाए गए हैं और आसमान से ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी होगी. जल सुरक्षा के लिए NDRF, फ्लड पीएसी और जल पुलिस के साथ-साथ चेत सिंह घाट पर एक विशेष फ्लोटिंग रेस्क्यू स्टेशन भी तैनात रहेगा.

ट्रैफ़िक में कोई अड़चन न आए, इसके लिए शहर में 7 बाहरी डायवर्जन पॉइंट और 31 पार्किंग स्थल तय किए गए हैं. इसके अलावा, किसी भी मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए 14 बड़े अस्पतालों को जोड़ते हुए एक ग्रीन कॉरिडोर भी तैयार रखा गया है.

कुंडों की रौनक और महिला सशक्तिकरण की झलक:

इस बार दीपों की यह जगमगाहट सिर्फ गंगा किनारे तक सीमित नहीं है. शहर के 100 से ज्यादा प्राचीन कुंडों के साथ-साथ सारनाथ, शूलटंकेश्वर महादेव और मार्कण्डेय महादेव मंदिर भी दीयों से रोशन होंगे. 

सबसे सुकून देने वाली बात यह है कि इस महापर्व में जलने वाले मिट्टी के दीये महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए हैं, जिससे स्थानीय महिलाओं की आजीविका को सीधा लाभ मिल रहा है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार, ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
Read More
Published at : 14 Nov 2026 02:53 PM (IST)
Tags :
Dev Deepawali 2026 Varanasi Dev Deepawali 2026 Kartik Purnima 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Chhath Puja 2026: कल संध्या अर्घ्य के साथ सजेगा छठ घाट, जानें पूजन सामग्री और कोसी की विधि
कल संध्या अर्घ्य के साथ सजेगा छठ घाट, जानें पूजन सामग्री और कोसी की विधि
धर्म
Chhath Puja 2026: मिट्टी के चूल्हे पर रसियाव से लेकर 36 घंटे के व्रत तक, जानें खरना के नियम
मिट्टी के चूल्हे पर रसियाव से लेकर 36 घंटे के व्रत तक, जानें खरना के नियम
धर्म
Aaj Ka Panchang 14 November 2026: खरना आज, दिल्ली में सूर्यास्त 5:28 बजे, प्रसाद के बाद शुरू होगा लंबा निर्जला व्रत
Aaj Ka Panchang 14 November 2026: खरना आज, दिल्ली में सूर्यास्त 5:28 बजे, प्रसाद के बाद शुरू होगा लंबा निर्जला व्रत
धर्म
Aaj Ka Tula Rashifal 14 November 2026: 3rd चंद्रमा व शूल योग से बिजनेस में लाभ, नए स्टार्टअप के शुभ योग
3rd चंद्रमा व शूल योग से बिजनेस में लाभ, नए स्टार्टअप के शुभ योग
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: हॉरर जॉनर में नया तड़का लगाने आ रहे जैकी श्रॉफ और शरद केलकर, 'काली खेती' की चर्चा तेज (13.11.26)
Apsara:😮Dhara ने अचानक किया Shaurya को Propose! प्यार के इस इजहार की नहीं थी बिल्कुल भी उम्मीद #sbs
Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पंडित नेहरू की आत्मकथा तिहाड़ में...', जयंती के मौके पर क्या बोले आशुतोष रांका
'पंडित नेहरू की आत्मकथा तिहाड़ में...', जयंती के मौके पर क्या बोले आशुतोष रांका
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव का राम मंदिर जाना फाइनल? राम गोपाल के बयान से मिले संकेत
अखिलेश यादव का राम मंदिर जाना फाइनल? राम गोपाल के बयान से मिले संकेत
बॉलीवुड
YRF की पहली हॉरर फिल्म में नजर आएंगे वरुण धवन, जानें- कब होगी रिलीज?
YRF की पहली हॉरर फिल्म में नजर आएंगे वरुण धवन, जानें- कब होगी रिलीज?
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने बनाया कप्तानी का 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', लिख डाला नया इतिहास
वैभव सूर्यवंशी ने बनाया कप्तानी का 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', लिख डाला नया इतिहास
विश्व
अमेरिका में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम फेल, 4 घंटे तक नहीं उड़े विमान - बड़ी बातें
अमेरिका में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम फेल, 4 घंटे तक नहीं उड़े विमान - बड़ी बातें
इंडिया
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बारिश-बर्फबारी से बढ़ी ठंड, गुलमर्ग में तापमान शून्य से नीचे
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बारिश-बर्फबारी से बढ़ी ठंड, गुलमर्ग में तापमान शून्य से नीचे
हेल्थ
दिल्ली में प्रदूषण का असर: मास्क की बिक्री 4 गुना, दवाओं की 2.5 गुना बढ़ी
दिल्ली में प्रदूषण का असर: मास्क की बिक्री 4 गुना, दवाओं की 2.5 गुना बढ़ी
ट्रेंडिंग
Panda Viral Video: पांडा के बाड़े में गिर बच्ची, फिर जानवर ने किया ये काम; वीडियो वायरल
पांडा के बाड़े में गिर बच्ची, फिर जानवर ने किया ये काम; वीडियो वायरल
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget