Dev Deepawali 2026: चेत सिंह घाट पर लेजर शो, 11 लाख दीयों से सजेगी काशी

Dev Deepawali 2026: इस साल 24 नवंबर 2026 (कार्तिक पूर्णिमा) को वाराणसी में विश्व प्रसिद्ध देव दीपावली का भव्य आयोजन होने जा रहा है, जिसमें काशी के सभी घाट और गंगा के रेतीले तट 11 लाख से अधिक मिट्टी के दीयों से जगमगाएंगे.

प्रशासन द्वारा जारी तैयारियों के अनुसार, इस बार उत्सव में आधुनिक तकनीक का विशेष तड़का लगाया जा रहा है जहां चेत सिंह घाट पर महादेव की गाथाओं पर आधारित 3D लेजर शो होगा, वहीं दशाश्वमेध और अस्सी घाट के आसमान में ड्रोन शो के साथ-साथ गंगा में पहली बार नावों के लिए 'टू-वे लेन' सिस्टम भी लागू किया जाएगा.

अगर आप भी काशी की इस अलौकिक शाम का हिस्सा बनने की योजना बना रहे हैं, तो नीचे दिए गए लेख में 20 नवंबर से शुरू हो रहे गंगा महोत्सव, ग्रीन आतिशबाजी, ट्रैफिक डायवर्जन और सुरक्षा से जुड़ी हर जरूरी जानकारी विस्तार से जानें.

उत्सव की शुरुआत और मुख्य आकर्षण:

गंगा महोत्सव की गूंज: मुख्य पर्व से चार दिन पहले यानी 20 से 23 नवंबर तक नमो घाट पर गंगा महोत्सव का रंग जमेगा. यहां देश के नामी कलाकार शास्त्रीय संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समां बांधेंगे.

दशाश्वमेध की दिव्य महाआरती: 24 नवंबर की संध्या को दशाश्वमेध घाट की विश्व प्रसिद्ध महाआरती होगी. शंखनाद, घंटियों की गूंज और मंत्रोच्चार के बीच यह क्षण किसी को भी भावविभोर कर सकता है.

चेत सिंह घाट पर काशी की कहानी: महाआरती के बाद आपकी नजरें चेत सिंह घाट की ओर मुड़नी चाहिए. यहां की ऐतिहासिक दीवारों पर भव्य 3D लेजर और प्रोजेक्शन शो के जरिए भगवान शिव की महिमा, त्रिपुरासुर वध और काशी के गौरवशाली इतिहास को जीवंत किया जाएगा.

आसमान में तकनीक और परंपरा का संगम: दशाश्वमेध और अस्सी घाट के ऊपर आसमान में सैकड़ों ड्रोन अपनी कलाबाजियों से अद्भुत आकृतियां बनाएंगे. वहीं, काशी विश्वनाथ धाम के ठीक सामने गंगा पार रेत पर पर्यावरण का ख्याल रखते हुए ग्रीन आतिशबाजी की जाएगी, जो बिना प्रदूषण के आसमान को सतरंगी बना देगी.

गंगा में पहली बार चलेगा 'टू-वे लेन' सिस्टम:

अक्सर देव दीपावली की रात गंगा नदी में नावों की भारी भीड़ जमा हो जाती है. इस बार सैलानियों के सफर को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए प्रशासन ने एक बेहद खास इंतजाम किया है. पहली बार नमो घाट से अस्सी घाट तक नावों के लिए टू-वे लेन सिस्टम लागू होगा, ताकि नावें बिना किसी जाम या टकराव के आराम से चल सकें.

सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी पर न मार सके:

लाखों की भीड़ को संभालने के लिए पूरे बनारस को 10 ज़ोन और 21 सेक्टरों में बांटा गया है. चप्पे-चप्पे पर नजर रखने के लिए 27 वॉच टावर बनाए गए हैं और आसमान से ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी होगी. जल सुरक्षा के लिए NDRF, फ्लड पीएसी और जल पुलिस के साथ-साथ चेत सिंह घाट पर एक विशेष फ्लोटिंग रेस्क्यू स्टेशन भी तैनात रहेगा.

ट्रैफ़िक में कोई अड़चन न आए, इसके लिए शहर में 7 बाहरी डायवर्जन पॉइंट और 31 पार्किंग स्थल तय किए गए हैं. इसके अलावा, किसी भी मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए 14 बड़े अस्पतालों को जोड़ते हुए एक ग्रीन कॉरिडोर भी तैयार रखा गया है.

कुंडों की रौनक और महिला सशक्तिकरण की झलक:

इस बार दीपों की यह जगमगाहट सिर्फ गंगा किनारे तक सीमित नहीं है. शहर के 100 से ज्यादा प्राचीन कुंडों के साथ-साथ सारनाथ, शूलटंकेश्वर महादेव और मार्कण्डेय महादेव मंदिर भी दीयों से रोशन होंगे.

सबसे सुकून देने वाली बात यह है कि इस महापर्व में जलने वाले मिट्टी के दीये महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए हैं, जिससे स्थानीय महिलाओं की आजीविका को सीधा लाभ मिल रहा है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

