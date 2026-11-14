Chhath Puja 2026: कल संध्या अर्घ्य के साथ सजेगा छठ घाट, जानें पूजन सामग्री और कोसी की विधि

Chhath Puja 2026 Sandhya Arghya Vidhi: लोक आस्था के महापर्व छठ का तीसरा और सबसे मुख्य दिन कल यानी कि रविवार, 15 नवंबर 2026 को है. इस दिन 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत रखने वाले व्रती अस्ताचलगामी (डूबते) सूर्य देव को पहला अर्घ्य अर्पित करेंगे.

सूर्यास्त के समय नदी या तालाब के किनारे छठी मैया के पारंपरिक गीतों की गूंज और दीपों की रोशनी के बीच यह अनुष्ठान संपन्न होता है. अगर आप भी कल छठ पर्व मना रहे हैं, तो संध्या अर्घ्य का सटीक समय, पूजन सामग्री और कोसी भरने की पारंपरिक विधि यहाँ जान लें.

अर्घ्य का सटीक समय (15 और 16 नवंबर 2026):

संध्या अर्घ्य (15 नवंबर): कल सूर्यास्त के समय अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा. देश भर में सूर्यास्त का समय शाम 5:15 से 5:45 बजे के आसपास रहेगा.

उषा अर्घ्य (16 नवंबर): सोमवार की सुबह सूर्योदय के साथ (लगभग 6:30 से 6:55 बजे के बीच) उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पारण होगा.

दउरा सजाने से लेकर अर्घ्य देने तक: संध्या अर्घ्य की पूरी विधि

दउरा सजाना: दोपहर के बाद घर पर ही बांस के दो सूप और बड़ी टोकरी (दउरा) में घर का बना शुद्ध ठेकुआ, कसार (चावल के लड्डू), मौसमी फल और पूजा की सभी सामग्री सजाई जाती है. इसे नए पीले या लाल सूती कपड़े से ढका जाता है.

घाट पर प्रस्थान: शाम होने से पहले घर के पुरुष सदस्य सिर पर दउरा रखकर नंगे पैर छठ घाट तक जाते हैं और महिलाएं छठी मैया के गीत गाते हुए पीछे चलती हैं.

वेदी पूजन और अर्घ्य: घाट पर मिट्टी की वेदी बनाकर कलश स्थापित करें और गन्ने का मंडप सजाएं. सूर्यास्त के समय व्रती कमर तक पानी में खड़े होकर हाथ में प्रसाद से भरा सूप लेते हैं. परिवार के सदस्य तांबे या पीतल के लोटे से सूप पर गाय का कच्चा दूध और जल अर्पित कर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं.

संध्या अर्घ्य की थाली में क्या-क्या रखें?

पूजा के लिए बांस के सूप, दउरा, डगरा, पानी वाला नारियल, केले का पूरा घौद, पत्तों सहित 5 या 7 गन्ने, डाभ नींबू, सेब, संतरा, शरीफा, नाशपाती, सिंघाड़ा, शकरकंद, सुथनी, कच्ची हल्दी और अदरक रखें.

इसके अलावा तांबे का लोटा, गंगाजल, गाय का कच्चा दूध, 12 या 24 मिट्टी के दीये, घी/तेल, नाक तक लगाने वाला पीला सिंदूर, रोली, अक्षत, चंदन, पान-सुपारी, कलावा और गेंदे के फूल अनिवार्य हैं.

मन्नत पूरी होने पर कैसे भरी जाती है कोसी?

मंडप (छत्र) तैयार करना: संध्या अर्घ्य के बाद रात में घर के आंगन, छत या घाट पर साफ जगह को लीपकर चावल के आटे से रंगोली (अरिपन) बनाएं. इसके चारों ओर पत्तों सहित 5 या 7 साबुत गन्नों को खड़ा करके ऊपर से आपस में बांध दें.

पोटली बांधना: सवा मीटर नए पीले या लाल सूती कपड़े में थोड़े मौसमी फल, ठेकुआ, अदरक, कच्ची हल्दी और कुछ सिक्के रखकर पोटली बनाएं और इसे गन्ने के मंडप के ऊपरी हिस्से में बांध दें.

मिट्टी के हाथी की स्थापना: मंडप के ठीक बीच में एक मिट्टी का हाथी रखें (जिसकी पीठ पर कलश जुड़ा हो) और उस पर पीला/नारंगी सिंदूर लगाएं. कलश में फल, ठेकुआ, सुथनी, पान-सुपारी और सिक्का डालें.

दीपक जलाना: कलश के ऊपर और मिट्टी के हाथी के चारों तरफ घी या सरसों के तेल के 12 या 24 मिट्टी के दीये जलाकर रखें.

छठ गीत और अर्घ्य: कोसी के चारों ओर प्रसाद से भरे सूप और दउरा रखें. परिवार की महिलाएं पारंपरिक छठ गीत गाते हुए छठी मैया का ध्यान करें और मन्नत पूरी होने पर आभार व्यक्त करें.

अगले दिन घाट पर पूजन: 16 नवंबर की सुबह उषा अर्घ्य से पहले इस पूरी कोसी को घाट पर ले जाएं और नदी या तालाब के किनारे फिर से दीप जलाकर इसकी पूजा करें.

छठ पूजा और कोसी भरते समय भूलकर भी न करें ये गलतियां:

1. शुद्धता और पवित्रता: छठ पूजा में साफ-सफाई का सबसे अधिक महत्व है. पूजा और कोसी की सामग्री को बिना हाथ धोए या जूठे हाथों से बिल्कुल न छुएं.

2. सात्विक भोजन: 16 नवंबर को सुबह व्रत का पारण होने तक घर के सभी सदस्यों को प्याज, लहसुन, मांस-मदिरा और किसी भी तरह के तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए.

3. दीयों का ध्यान रखें: कोसी के दीयों में रात भर घी या तेल डालते रहें ताकि वे बुझें नहीं, और बच्चों व कपड़ों को जलते हुए दीयों से सुरक्षित दूरी पर रखें.

4. व्रती के आराम की व्यवस्था: व्रती 36 घंटे के कठिन निर्जला उपवास पर होते हैं, इसलिए घाट और कोसी पूजन स्थल पर उनके बैठने के लिए साफ आसन या चटाई जरूर बिछाएं.

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