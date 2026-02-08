हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Shani Dev: काले चने से शनि दोष होगा दूर, जानें ज्योतिष उपाय और सेहत लाभ?

Shani Dev: काले चने से शनि दोष होगा दूर, जानें ज्योतिष उपाय और सेहत लाभ?

Shani Dev: काले चने को शनि देव को प्रिय मान जाता है, क्योंकि यह धैर्य, अनुशासन और कर्म संतुलन का प्रतीक है. वैदिक ज्योतिष में इसका सेवन और दान करने से शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या का असर कम होता है.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 08 Feb 2026 03:31 PM (IST)
Preferred Sources

Shani Dev: भारतीय संस्कृति में भोजन मात्र पेट भरने का माध्यम ही नहीं, बल्कि ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने का एक माध्यम भी है. वैदिक ज्योतिष के मुताबिक, काला चना सीधे तौर पर न्याय के देवता शनिदेव से संबंध है.

मान्यताओं के मुताबिक इसका उचित विधि से इस्तेमाल न केवल सेहत को सुधारता है, बल्कि शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या जैसे महादोषों से छूटकारा भी दिलाता है. 

ज्योतिष के जानकार शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या को दूर करने के लिए विशेष सलाह पर बल देते हैं, लेकिन उन सब में काले चने से जुड़ा खास उपाय प्रभावशाली है. शास्त्रों के जानकार बतातें हैं कि, अगर सही तरीके से काले चने का प्रयोग किया जाए तो कुंडली में शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या का प्रभाव कम होता है. 

Ashubh Yog: 17 फरवरी का मंगल बन सकता है अमंगल, होंगी ये 5 अशुभ घटनाएं

शनि देव को क्यों प्रिय हैं काले चनें?

स्कंद पुराण में शनिदेव की महिला और उनके प्रभाव के बारे में विस्तार से बताया गया है. सूर्य देव के पुत्र शनिदेव को काले रंग की चीजें और लोहे जैसी कठोर वस्तुएं पसंद है.

जिस तरह से तंत्र से जुड़े क्रियाओं में काले तिल का महत्व है, उसी तरह से सात्विक पूजा में काले चने को कर्म सुधारक के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इसका सेवन और दान करने से शनि की कठोर दृष्टि से शांत होने के साथ व्यक्ति में अनुशासन, सहनशीलता और धैर्य जैसे गुणों का विकास होता है. 

सेहत के लिए काला चना क्यों जरूरी?

आयुर्वेद में काले चने को सुपरफूड के रूप में माना जाता है. यह आयरन और प्रोटीन का भंडार भी है. ज्योतिषीय नजरिए से शनि का संबंध शरीर के वात दोष और हड्डियों से होता है. काले चने का सेवन करने से वात संतुलित रहता है, जिससे शनि के दुष्प्रभाव कम होने के साथ जोड़ों के दर्द, अधिक थकान और मानसिक तनाव से राहत मिलती है. 

मंगल का कुंभ राशि में गोचर, 23 फरवरी से ये 3 राशियां होंगी मालामाल! कहीं आपकी राशि तो नहीं इसमें

शनि दोष से छुटकारा पाने के सरल उपाय

अगर आप शनि की महादशा, साढ़ेसाती या ढैय्या से गुजर रहे हैं तो काले चने का इस्तेमाल आपके लिए सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है. वैदिक ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, अगर नियमित रूप से संभव न हो तो, प्रत्येक शनिवार को काले चने का सेवन जरूर करें.

काले चने को नमक वाले पानी के साथ उबालें. इसके बाद इसे शनिदेव को अर्पित कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें. चने का सेवन करते समय ॐ शं शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें. ऐसा करने से शनि-दोष से मुक्ति मिलने के साथ जरूरतमंदों को लाभ मिलता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 08 Feb 2026 03:31 PM (IST)
