Ayodhya Durga Mandir: रामनगरी अयोध्या एक बार फिर ऐतिहासिक और आध्यात्मिक क्षण की साक्षी बनने जा रही है. राम जन्मभूमि परिसर में स्थित भगवती मंदिर पर कल भव्य ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित होगा. राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि यह आयोजन पूरी तरह मातृशक्ति को समर्पित रहेगा, जिसमें साध्वी ऋतंभरा के कर-कमलों से भगवती मंदिर पर ध्वज स्थापित किया जाएगा. कार्यक्रम में दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति की हजारों महिलाएं शामिल होंगी.

राम जन्मभूमि परिसर में सात मंदिरों पर क्रमवार ध्वजारोहण की परंपरा जारी है. मुख्य मंदिर पर पहला ध्वजारोहण 25 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने किया था.

इसके बाद अन्नपूर्णा मंदिर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ध्वज फहराया.

सूर्य मंदिर पर स्थानीय संतों ने ध्वजारोहण किया, जबकि गणेश मंदिर पर एलएंडटी, टाटा, पुलिस और CRPF के करीब 450 जवानों और कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से ध्वज स्थापित किया.

हनुमान मंदिर पर बजरंग दल के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने संगठन का ध्वज चढ़ाया, वहीं 29 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिव मंदिर पर ध्वजारोहण किया था.

साध्वी ऋतंभरा करेंगी ध्वजारोहण

आज 29 मई 2026 को साध्वी ऋतंभरा मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगी, लगभग चार हजार महिलाओं की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया जाएगा. इसमें विशिष्ट रूप से वृंदावन के वात्सल्य ग्राम की 163 महिला प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगी. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने माता मंदिर पर इस ध्वजारोहण को मातृशक्ति को समर्पित किया है.

मातृशक्ति को समर्पित भव्य ध्वजारोहण: चंपत राय, महासचिव, राम मंदिर ट्रस्ट

राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि, 29 मई होने वाला भगवती मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम विशेष रूप से महिलाओं की सहभागिता को समर्पित रहेगा. ध्वज की रस्सियां भी CRPF की महिला विंग की जवानें खींचेंगी. कार्यक्रम में दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति की लगभग 230 पुरानी और वर्तमान कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है, जबकि अयोध्या महानगर के 64 कार्यक्षेत्रों से जुड़ी करीब 4000 महिलाएं इसमें शामिल होंगी. भीषण गर्मी को देखते हुए कार्यक्रम शाम 6 बजे शुरू होगा और सवा सात बजे तक संपन्न कराया जाएगा.

500 वर्षों के संघर्ष, बलिदान और तपस्या की पूर्णाहुति है यह ध्वजारोहण: साध्वी ऋतंभरा

अयोध्या पहुंची राम मंदिर आंदोलन की प्रमुख चेहरा साध्वी ऋतंभरा ने कहा कि यह केवल ध्वजारोहण नहीं, बल्कि 500 वर्षों के संघर्ष, बलिदान और तपस्या की पूर्णाहुति है. उन्होंने कहा कि रामलला के विराजमान होने से हिंदू समाज की पराजित मानसिकता समाप्त हुई है.

साध्वी ऋतंभरा ने काशी और मथुरा को लेकर भी बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि अयोध्या, काशी और मथुरा की मुक्ति का संकल्प पहले से जुड़ा रहा है और भगवान कृष्ण जन्मभूमि तथा बाबा विश्वनाथ का स्थान भी हिंदू समाज को अवश्य प्राप्त होगा. भोजशाला विवाद पर उन्होंने कहा कि कुछ स्थान अपने इतिहास और प्रमाण स्वयं प्रस्तुत करते हैं और इस्लाम जगत को उदारता दिखाते हुए ऐसे विवाद समाप्त करने चाहिए.

साध्वी ऋतंभरा ने बंगाल हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, लेकिन अंततः हिंदू समाज जागा और उसने अपनी मुक्ति का मार्ग स्वयं तय किया. राम जन्मभूमि परिसर में भगवती मंदिर पर होने वाला यह ध्वजारोहण कार्यक्रम केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि राम मंदिर आंदोलन से जुड़े संगठनों और कार्यकर्ताओं के लिए भावनात्मक और ऐतिहासिक क्षण माना जा रहा है.

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